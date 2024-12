Essai routier Mazda CX-70 2025 : Pas tout à fait prêt

Le design époustouflant et l’habitacle magnifiquement fini rehaussent l’attrait du Mazda CX -70 2025.

Le groupe motopropulseur hybride rechargeable offre une autonomie modeste, mais manque de raffinement et d’efficacité.

Le réglage des suspensions et la combinaison du groupe motopropulseur manquent d’équilibre par rapport à l’éthique de conduite de Mazda.

Mazda s’est fait un nom en proposant des véhicules qui allient parfaitement style, plaisir de conduite et praticité. Ayant depuis longtemps un faible pour la marque — tout a commencé avec la Mazda 626 1985 de mon père — j’aborde toujours une nouvelle Mazda avec de grands espoirs. Le CX -70 2025, le VUS de taille moyenne de Mazda avec une option hybride rechargeable, reprend le flambeau des aspirations de design et de luxe initiées il y a des années. Mais après avoir passé une semaine avec le CX-70 GT VEHR, j’en suis ressorti avec des sentiments mitigés.

Élégance visuelle

Commençons par les bonnes choses, et elles ne manquent pas. Le CX-70 testé en cuivre fondu métallisé, une option à 350 $, fait tourner les têtes. Mazda a toujours frappé un grand coup avec son langage de conception Kodo, et ce VUS ne fait pas exception. Les proportions audacieuses, les phares élégants et les garnitures couleur carrosserie du GT lui confèrent une allure haut de gamme. Les jantes multibranches de 21 pouces sont étonnantes et parviennent à être à la fois imposantes et élégantes. Il est clair que Mazda a mis tout son cœur dans l’attrait visuel du CX-70 (et du CX-90).

À l’intérieur, l’habitacle continue d’impressionner. Les sièges en cuir Nappa de la version GT, les finitions bicolores et les matériaux magnifiquement texturés offrent une expérience proche du luxe. Même les détails, tels que le système audio Bose et les interrupteurs, semblent haut de gamme. Les passagers arrière apprécieront les larges ouvertures des portes, qui facilitent l’entrée et la sortie, et l’espace est suffisant pour les adultes comme pour les enfants. La capacité de chargement, avec 1 122 litres, est généreuse, bien que la poignée du coffre semble fragile — une erreur surprenante dans un habitacle par ailleurs bien conçu.

Un VEHR mal réglé

Les choses commencent à se gâter lorsque vous mettez le moteur en marche et que vous prenez la route. Mon modèle d’essai, la version hybride rechargeable (VEHR), associe un moteur quatre cylindres de 2,5 litres à aspiration naturelle à une batterie de 17,8 kWh pour un total de 323 ch et 369 lb-pi de couple, offrant une autonomie électrique revendiquée de 42 km. Dans des conditions météorologiques et de conduite idéales, j’ai réussi à parcourir 44 km, mais ces chiffres s’accompagnent d’une pénalité de 400 livres pour la batterie, ce qui nuit à la consommation globale. Mazda annonce une consommation combinée de 9,9 L/100 km, mais la conduite en conditions réelles avec la batterie épuisée fait grimper ces chiffres. Ce résultat est décevant pour un véhicule de ce segment, à moins que vous ne le branchiez religieusement.

Pire encore, le groupe motopropulseur VEHR manque de souplesse. Le passage du mode EV au mode hybride révèle un moteur quatre cylindres peu raffiné, à la sonorité rauque et aux réponses saccadées aux sollicitations de l’accélérateur. À basse vitesse, le groupe motopropulseur est hésitant, se remettant souvent en question, ce qui nuit à l’expérience de conduite. Même le système de freinage régénératif, réglable entre Normal et High, n’apporte qu’un bénéfice minime en termes de conduite sur une seule pédale. Tout cela n’est que du vent, comme je l’ai déjà dit à propos du CX-90. C’est décevant pour une marque qui excelle habituellement dans la cohésion de l’ingénierie.

Ensuite, il y a la qualité de roulement. Mazda trouve généralement un juste équilibre entre la sportivité et le confort, mais ici, le CX-70 rate la cible. La suspension n’est ni assez moelleuse pour une conduite relaxante, ni assez vive pour justifier sa rigidité. Le CX-70 se trouve dans une situation étrange, ne satisfaisant ni les conducteurs à la recherche d’une tenue de route dynamique, ni ceux qui recherchent le confort pour les trajets quotidiens. Ajoutez à cela des bruits de vent et des cliquetis perceptibles dans l’habitacle, et l’expérience haut de gamme promise par le design et l’intérieur ne se concrétise pas complètement.

Un travail en cours

Bien que j’admire les ambitions de Mazda avec le CX-70, ce VUS donne l’impression d’être un travail en cours. C’est comme si les ingénieurs avaient passé tellement de temps à perfectionner le design et l’intérieur que la transmission et la suspension avaient été laissées de côté. Toyota et Lexus offrent des alternatives plus douces et plus soignées si vous envisagez de choisir un VUS hybride rechargeable. Et supposons que la technologie hybride ne soit pas une priorité. Dans ce cas, des concurrents comme le Kia Telluride, le Hyundai Palisade et même le Honda Pilot offrent des groupes motopropulseurs V6 plus silencieux, plus doux et sans doute mieux adaptés à ce segment.

Cela dit, le CX-70 a des qualités. Le design et les matériaux de l’habitacle sont de premier ordre, l’extérieur est superbe et le prix de départ de 58 750 $ pour la version VEHR GSL offre un bon rapport qualité-prix. Cependant, le passage à la version GT à 63 750 $ expose encore plus les défauts de l’expérience de conduite.

En fin de compte, j’espère que Mazda reverra bientôt le groupe motopropulseur et les réglages de la suspension du CX-70. Il n’est pas loin d’être un excellent véhicule, mais il trébuche dans des domaines clés que les acheteurs de ce segment concurrentiel ne manqueront pas de remarquer. Pour l’instant, le CX-70 est un magnifique VUS qui ne tient pas tout à fait ses promesses.