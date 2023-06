Essai routier Hyundai Ioniq 6 2023 : exceptionnelle

Points forts Hyundai Ioniq 6 2023 :

– Elle a de la puissance, de la performance et une grande autonomie.

– Un style unique, qu’on aime où qu’on déteste.

– Elle offre un bon rapport qualité-prix et fait honte aux marques premium.

Points faibles Hyundai Ioniq 6 2023 :

– Le volume du coffre est limité.

– Le système de chauffage, de ventilation et de climatisation n’est pas assez puissant pour la taille de l’habitacle.

La Hyundai Ioniq 6 est une offre exceptionnelle parmi les VE et, aussi cliché que cela puisse paraître, elle établit une norme que de nombreux constructeurs automobiles auront du mal à égaler. Quelle que soit la manière dont elle est mesurée ou par rapport à laquelle on la compare, elle ne perd pas. La Ioniq 6, clone non identique de la Ioniq 5, fait parler d’elle et le fera encore pendant des mois. Au cours de l’année à venir, de nombreux nouveaux VE arriveront sur le marché, y compris quelques concurrents directs de la Ioniq 6, mais, notez-le bien, ils seront tous comparés à cette berline, et la plupart d’entre eux ne seront pas à la hauteur.

C’est une bonne chose que la course de l’industrie automobile n’ait pas de ligne d’arrivée. Nous savons tous que la course a commencé il y a 130 ans, mais la plupart des constructeurs automobiles qui étaient en tête au début ou dans le top 3 il y a 50 ans ont du mal à suivre le tracé du parcours qui ne cesse d’évoluer. Peu de marques ont réussi à maintenir le cap et à encaisser les coups avec autant d’aisance que Hyundai. En fait, alors qu’elle était loin derrière il y a une quarantaine d’années, elle fait aujourd’hui partie du top 3, aux côtés de Volkswagen et Toyota.

Le résultat est la Ioniq 6

Plus sérieusement, la nouvelle Ioniq 6 2023 est digne d’une affiche. Le style de la voiture n’est peut-être pas du goût de tout le monde, mais pendant mon prêt, elle a fait tourner les têtes et a incité les gens à poser des questions. Avec le temps, l’effet de nouveauté s’estompera, surtout parce qu’elle devrait devenir assez populaire. Par ailleurs, les berlines élégantes font leur retour. La Model 3 a été le premier véhicule électrique de la sorte et certains observateurs ont déclaré que l’Ioniq 6 avait un petit air de 3. Et bientôt, de nouveaux véhicules électriques comme la Volkswagen ID.7 et d’autres viendront s’ajouter à la liste.

La raison de la forme aérodynamique, avec un cd de 0,22 dans le cas de la 6, est l’efficacité. Les VUS et les multisegments comme la Ioniq 5 sont peut-être populaires, mais ils sont loin d’être idéaux lorsqu’il s’agit de présenter les technologies des batteries et des groupes motopropulseurs. Grâce à sa fluidité visuelle, la Ioniq 6 est le véhicule électrique le plus efficace au Canada, à égalité avec la Lucid Air, bien plus chère.

Puissance, performances et autonomie

Sur ce dernier point, la Ioniq 6 à moteur simple arrière et à grande autonomie offre une autonomie estimée à 581 km avec sa batterie standard de 77,4 kWh — aucun autre VE de moins de 60 000 $ ne peut s’en approcher, pas même la Tesla Model 3. Avec les deux moteurs, l’autonomie tombe à 509 km pour environ 58 000 $, soit 7 000 $ de moins que la Model 3 à double moteur qui propose par contre 534 km d’autonomie. Charger la bête est un jeu d’enfant : elle consommera 350 kW sur un chargeur à courant continu lorsque c’est possible et atteindra sans effort 10,9 kW lorsqu’elle est branchée à la maison. Comme toujours, Hyundai dote ses VE de plusieurs modes de régénération des freins, de l’absence de freinage à l’arrêt complet, une stratégie brillante.

La puissance est extrêmement satisfaisante. La Ioniq 6 à deux moteurs testée est dotée d’une puissance combinée de 320 ch et d’un couple de 446 lb-pi. Cela suffit à faire passer la voiture de 4 600 livres à 100 km/h en 5,1 secondes.

Les performances incluent la tenue de route et, bien que la suspension indépendante à 5 bras à l’arrière et Macpherson à l’avant maintienne des niveaux élevés de confort et de sérénité à bord, la Ioniq 6, comme la plupart des VE, n’est pas une berline sportive. Le poids de la voiture est presque impossible à masquer dans les situations de conduite dynamique, et ce malgré les jantes et les pneus de 20 pouces montés sur la voiture d’essai.

L’option Ultimate est agréable, mais inutile

Le supplément de 6 000 $ exigé pour l’ensemble Ultimate a un coût. Avec des jantes et des pneus plus grands, un toit ouvrant panoramique lourd et inutile, et d’autres équipements comme l’affichage tête haute, le système audio Bose, et plus encore, l’autonomie passe de 509 km à 435 km. Il faut dire que c’est beaucoup d’équipement, mais, à mon avis, c’est payer plus pour avoir moins. La version intelligente est la Ioniq 6 à double moteur et à longue autonomie, proposée à 57 999 $.

Habitacle aéré

L’habitacle de la Ioniq 6 2023 est immense. Avec deux adultes de taille moyenne à l’avant, mes enfants pouvaient facilement atteindre leurs sièges sans s’écraser les uns contre les autres volontairement, bien sûr. L’espace pour les jambes à l’avant et à l’arrière est très généreux, mais l’espace pour la tête à l’arrière posera un problème pour les personnes mesurant plus de 1,80 m.

Certains choix d’aménagement, comme le positionnement des serrures des portes et des lève-vitres électriques sur la console centrale, peuvent s’avérer irritants. Pour déverrouiller d’autres portes, il faut entrer dans la voiture pour actionner l’interrupteur, car les panneaux de porte ne contiennent que les boutons des sièges à mémoire. Un autre problème mineur pourrait être le petit coffre. Avec seulement 316 litres de volume utile, il n’y aura pas grand-chose à l’intérieur. Ma solution : en faire une voiture à hayon ou, mieux encore, introduire une version familiale.

Ce que j’ai découvert vers la fin de mon prêt, alors que les températures atteignaient les 30 degrés Celsius, c’est que le système de climatisation de la voiture suffit à peine à la tâche de rafraichir la voiture. Même après avoir roulé pendant plus de 15 minutes, l’habitacle restait trop chaud pour être confortable.

Ces petits bémols ne sont vraiment rien au regard de la quantité d’équipements livrés avec la voiture de base à 54 999 $. Vous bénéficiez de deux écrans de 12,3 pouces, de sièges avant et d’un volant chauffant, d’Apple CarPlay, d’Android Auto, de la radio satellite, sans oublier une pompe à chaleur et une batterie de climatisation programmable.

Un véhicule électrique exceptionnel

Il y a quelques mois, j’ai testé une Ioniq 5 et j’ai été déçu par sa qualité de construction et quelques autres points. La Ioniq 6, en revanche, m’a donné l’impression d’être un véhicule de nouvelle génération. Et en tant que tel, c’est sans aucun doute l’un des meilleurs et des plus performants nouveaux VE que l’on puisse acheter.

Par rapport à la plupart des autres véhicules électriques que j’ai récemment examinés, elle offre plus d’autonomie, plus de puissance, plus de fonctionnalités, pour moins d’argent, tout en arborant un look unique. Elle est exceptionnelle.