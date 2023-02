Devriez-vous acheter une Hyundai Ioniq 5 RWD 2023 ?

La Ioniq 5 de Hyundai est un succès incontestable parmi les VE disponibles à l’achat. La question est de savoir si la version de base à moteur unique RWD vaut ou non l’investissement.

Le groupe automobile Hyundai est sans conteste l’un des constructeurs les plus sérieux en matière de véhicules électriques. D’ici la fin de l’année 2023, il aura lancé au moins une douzaine de nouveaux VE en quelques années seulement. L’un de ses plus grands succès actuels est l’impressionnante Ioniq 5.

Lancée pour l’année modèle 2022, la Ioniq 5, un multisegment à hayon, a étonné tout le monde avec son design étonnamment spécial, habituellement réservé aux voitures conceptuelles. Au-delà du look de la 5, on trouve un habitacle spacieux et confortable, de nombreuses versions et un prix relativement abordable.

Comme pour tous les véhicules, le prix est basé sur les caractéristiques incluses et cela s’applique à la Ioniq 5 de 2023. Le prix de base a augmenté de près de 7 000 $, passant de 44 999 $, depuis son introduction à la fin de 2021, mais cela peut s’expliquer par la suppression de la précédente version Essential. Maintenant, pour 2023, le modèle d’entrée de gamme est le Preferred et il se vend au détail à 51 635 $. Une chose qui n’a pas changé est que les versions inférieures sont toujours motivées par une batterie plus petite de 58 kWh qui alimente un seul moteur électrique monté à l’arrière.

Le niveau d’équipement de base est très solide, et il commence avec deux écrans de 12,3 pouces, Apple CarPlay, Android Auto, des sièges avant chauffants, un volant chauffant, et bien plus encore. Le grand avantage du Preferred, qui est maintenant le modèle de base, est le fait que la pompe à chaleur et les systèmes de chauffage et de préconditionnement de la batterie sont de série.

En bref, le Preferred offre tous les éléments de base nécessaires, et mêmes plus. Il y a toutefois deux exceptions, selon la personne à qui vous demandez. L’une est la plus grande batterie de 77,4 kWh et l’autre, un deuxième moteur électrique pour la capacité de traction intégrale.

La question qui se pose alors est de savoir si vous devez acheter la version de base à propulsion ou opter pour le modèle supérieur à traction intégrale.

Pourquoi acheter une Ioniq 5 RWD en 2023 ?

Des pneus d’hiver et c’est parti

Le fait que le moteur unique soit monté sur les roues arrière signifie que la conduite en toutes saisons sera plus satisfaisante. En fait, la conduite hivernale sera amusante à condition de monter un bon jeu de pneus d’hiver.

Le moteur unique produit une bonne puissance de 168 ch et un couple de 258 lb-pi, ce qui est suffisant pour sortir et se déplacer.

La Preferred RWD fera l’affaire

La batterie standard de 58 kWh offre une autonomie estimée à 354 km. Avec la charge à domicile, et en vous basant sur les trajets moyens au Canada, vous pourrez passer quelques jours sans charge. Grâce à la capacité de 10,9 kW du chargeur embarqué inclus, la recharge à domicile sera un jeu d’enfant et se fera en cinq heures environ. Et grâce à son architecture de 800 volts, la Ioniq 5 est capable d’une recharge ultrarapide de 350 kW de niveau 3, suffisante pour atteindre un état de charge de 80 % en seulement 17 minutes.

À un peu plus de 51 000 dollars, la Ioniq 5 de base est éligible à toutes les incitations pour les VE. Avec un rabais total considérable de 12 000 $ (au Québec), la plupart des voitures et des VUS à essence de taille similaire semblent être des achats inutiles.

Le modèle de base RWD a toujours une apparence et est extrêmement spacieux.

La version RWD Preferred conserve tous les éléments visuels qui ont fait de la Ioniq 5 une icône instantanée du design. Qu’il s’agisse des lignes horizontales et verticales rétrocool, des phares et des feux style matrice ou des peintures bicolores, le multisegment électrique ne ressemble à rien d’autre sur la route.

Pourquoi vous ne devriez pas acheter une Ioniq 5 RWD de 2023 ?

La plus grosse batterie ne coûte que 4 000 $ de plus

Parmi les principales préoccupations liées aux véhicules électriques, l’autonomie reste en tête des listes de consommateurs. En dehors de la recharge à domicile, l’infrastructure de recharge publique existante fait encore cruellement défaut, et ce, lorsque les chargeurs sont effectivement en ligne.

Bien que l’autonomie estimée de 354 km de la Preferred soit acceptable, les conditions de conduite et les températures hivernales réduiront facilement ce chiffre d’environ 30 %, ce qui signifie que les longs trajets sur route, en 2023, peuvent être risqués. En optant pour la batterie de 77,4 kWh à 4 000 $, l’autonomie passe à 488 km, ce qui est satisfaisant, mais une fois ce point atteint, le deuxième moteur électrique ne coûte que 2 000 $ de plus. L’autonomie prévue tombera à 414 km, mais la traction et la puissance supplémentaires compenseront facilement cette perte.

Je suis toujours très préoccupé par la longévité et la qualité de fabrication.

Cela s’applique à la Ioniq 5 dans son ensemble. Mon véhicule d’essai souffrait d’un cliquetis de hayon qui ne devrait pas exister en 2023. De plus, le siège passager avant vibrait intensément jusqu’à ce que je trouve une position qui élimine le mouvement.

Et puis il y a la qualité de l’intérieur. Les commentaires que j’ai reçus à ce sujet sont pertinents lorsque des voitures moins chères sont équipées d’intérieurs plus bas de gamme. Le problème, c’est que la Ioniq 5 se vend encore plus de 50 000 $ (avant les primes) et souffre de cette condition, alors qu’une Nissan Kicks à 21 000 $ n’en souffre pas. Et puis il y a la qualité des matériaux : les plastiques de la Nissan semblent aussi beaux, voire plus beaux, que ceux de la Ioniq.

Conclusion

La Ioniq 5 de 2023 est un véhicule électrique extrêmement compétent, mais certains problèmes, comme le cliquetis du hayon et l’absence d’essuie-glace arrière, me font penser qu’elle n’est pas tout à fait à point.

On me demande souvent quel est mon véhicule électrique préféré ou quel est celui que j’achèterais personnellement et la réponse est toujours la même : aucun. Les VE d’aujourd’hui sont à peu près aussi mauvais qu’ils ne le seront jamais et, compte tenu de la vitesse à laquelle les technologies des VE évoluent, dans deux ans, la Ioniq 5 de 2023 (Ford Mustang Mach-E, Volkswagen ID.4 et autres) sera une antiquité.

Si l’on garde cela à l’esprit et que l’on considère à quel point la Ioniq 5 est impressionnante, l’avenir semble prometteur. Mais si je devais acheter une 5, je choisirais la Preferred LR AWD pour la puissance et le contrôle intégral.