Land Rover Defender Trophy 2023: experience hors route façon Land Rover

Si vous demandez au commun des mortels quel est le premier mot qui leur vient à l’esprit lorsqu’ils pensent à la marque Land Rover, la plupart des gens répondront « aventure », d’autres mentionneront le dernier film de James Bond, et les plus cyniques souligneront les problèmes de fiabilité… Cela n’a rien de scientifique, mais la marque s’est imposée au fil de sa longue existence comme une marque aventurière. Et à part les accrocs au chapitre de la fiabilité – que Thierry Bolloré, le patron de JLR, a récemment promis de régler – les voitures Land Rover et Range Rover incluent un mélange unique de prestige et de robustesse.

Afin de renforcer ce message auprès de sa clientèle, Land Rover organise des expériences et activités à travers le monde. L’une d’entre elles se déroule au centre d’expérience Land Rover de Manchester, dans le Vermont, site que nous avons récemment visité.

Mais au lieu de la programmation habituelle sur ce site, Land Rover a organisé une expérience à l’image du Defender Trophy Edition 2023, invitant les futurs propriétaires de ce camion à la couleur de carrosserie jaune et les membres de la presse à prendre part à plusieurs défis sur et hors route.

Quelques détails sur le Land Rover Defender Trophy Edition 2023

En 2020, Land Rover a ressuscité le célèbre modèle Defender. Quelques éditions spéciales ont suivi ce lancement, et l’une d’entre elles, la Trophy Edition, rend hommage au Defender Camel Edition d’antan. L’opus 2023 de ce camion à la livrée historique est basé sur le Defender 90 P400 X-Dynamic SE, et dispose d’une série d’ajouts, comme un groupe extérieur noirci, la suspension pneumatique, le groupe climat hivernal, un groupe hors route complet et un groupe hors route avancé, le porte-bagages sur le toit avec l’échelle, et un treuil électrique avec une télécommande, un compresseur d’air intégré pour quand vos pneus se sentent à plat et d’autres gadgets.

La production de cette édition spéciale a été limitée à 250 unités en Amérique du Nord et 30 ont été conservés par le fabricant pour des événements et des activités. Nous avons pu mettre la main sur l’un de ces exemplaires et participer à l’expérience Defender Trophy.

Le Defender a du cœur au ventre

Les journalistes automobiles ne sont généralement pas enclins à pratiquer une activité physique intense. Nos journées sont généralement composées de beaucoup de conduite et de travail de bureau, avec des pauses collation fréquentes. Inutile de dire que Land Rover avait quelque chose d’autre en tête pour nous cette fois-ci.

La journée a commencé par une chasse au trésor (qui comprenait une vertigineuse randonnée, où des indices étaient astucieusement disséminés le long du chemin pour nous mener à la clé de notre Defender, non pas sans engendrer quelques débats animés entre coéquipiers.

Les activités étaient réparties à plusieurs endroits dans cette région montagneuse, ce qui nous a donné l’occasion de conduire le Defender dans des conditions normales, au jour le jour. Le moteur P400 fournit beaucoup de couple à bas régime et cela peut surprendre – les limites de vitesse sont très basses dans cette région du Vermont!

Avec son allure courte sur pattes, le Defender 90 ne donne pas l’impression de fournir le meilleur contrôle sur route. Mais nous avons tout de même été étonnés par sa performance, notamment grâce à la suspension pneumatique qui nous a permis d’entreprendre aisément les virages avec un minimum de roulis (compte tenu de la garde au sol imposante). L’empattement court donne aussi l’impression que le Defender fournirait une conduite houleuse, mais c’est là aussi que la suspension pneumatique nous a démontré ses qualités, sur route, et surtout pour ce qui venait plus tard dans la piste…

À l’intérieur, l’habitacle très accommodant pouvait accueillir tout notre matériel, mais l’espace de chargement derrière les sièges arrière est calculé. Si la fiche technique indique un volume de 397 litres, il est beaucoup plus vertical qu’horizontal, ce qui laisse de la place pour deux ou trois bagages à main.

Le début de la journée nous a conduits tout en haut du Mont Equinox pour tester nos habiletés de communication, mais aussi le rayon de braquage de 42,1 pouces de notre cobaye. Une fois que nous avons réussi à sortir d’une « cage » simulée avec le moins de virages possible, nous nous sommes attaqués à un sentier hors route plutôt boueux. Certaines activités le long de ce sentier nous ont demandé d’utiliser toutes les capacités mécaniques du Defender, d’autres nous ont demandé de sortir du véhicule et d’utiliser les moyens qui étaient à notre disposition pour sortir le camion du pétrin dans lequel nous l’avions enlisé.

Par exemple, nous avons utilisé le treuil de série du Defender Trophy ainsi que sa télécommande sans fil très pratique, ce qui nous a permis de prendre du recul pour nous mettre en sécurité tout en regardant notre cheval de trait se tirer d’affaire.

La main à la pâte… et des compétences en navigation

Bien que le Defender soit impressionnant en termes de technologie, l’équipe de Land Rover a voulu faire travailler nos physiques. Par exemple, un bon vieux cric horizontal était installé pour que nous puissions tirer le véhicule manuellement en utilisant uniquement beaucoup (mais beaucoup) d’huile de coude. Quelques hernies discales et une crise cardiaque plus tard, nous avons tiré le Defender sur une distance quelque pieds là où il devait être, en espérant que nous n’aurions plus jamais besoin de cet appareil de torture.

Quelques technologies embarquées se sont avérées très utiles tout au long de l’aventure. Par exemple, la fonction What Three Words du système de navigation nous a aidés à atteindre nos destinations plus précisément qu’en tapant un point d’intérêt dans Google Maps. La caméra 360° nous a permis de déterminer si notre Defender flambant neuf (et à édition limitée…) s’approchait trop près des arbres ou des rochers. Et c’est sans parler de la descente de colline, de la vitesse lente et d’autres atouts mécaniques que nous devons souligner.

La plupart des acheteurs qui ont mis la main sur un exemplaire Land Rover Defender Trophy Edition 2023 ne lui feront jamais subir les conditions décrites ci-haut. Cependant, ceux qui s’y adonneront s’y adonneront à cœur joie. Or, notre expérience nous a montré que le Defender est capable de passer de la rue au sentier, d’aller chercher les enfants à la pratique de soccer, tout comme patauger dans un mètre d’eau, le tout en arborant un savant mélange de style et de robustesse qui le distingue définitivement des utilitaires allemands.