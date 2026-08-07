Acura dévoilera un concept de design à la Monterey Car Week, donnant un aperçu du style du futur RDX hybride

Le plus récent concept d’Acura introduit un nouveau langage stylistique, notamment une signature lumineuse arrière revue, qui fera ses débuts sur le RDX hybride de prochaine génération.

Acura dévoilera un nouveau concept de design à la Monterey Car Week le 14 août.

Le RDX hybride de quatrième génération inaugurera la future orientation stylistique d’Acura.

L’image-annonce révèle une toute nouvelle signature lumineuse arrière.

Acura dévoilera un nouveau véhicule concept lors de la Monterey Car Week 2026, offrant un premier aperçu public du langage stylistique de prochaine génération de la marque, qui façonnera ses futurs modèles.

Le concept fera ses débuts mondiaux le 14 août à l’événement The Quail, A Motorsports Gathering, avant d’être présenté le 16 août sur la pelouse réservée aux concepts du Concours d’Élégance de Pebble Beach. Cet événement automobile annuel tenu en Californie constitue l’une des principales vitrines de l’industrie pour la présentation de véhicules concepts et le dévoilement de modèles de performance de luxe.

Le concept marque le début d’une nouvelle ère stylistique dirigée par Yasutake Tsuchida, directeur de la création chez Acura. Cette orientation stylistique sera progressivement intégrée aux futurs produits Acura, le RDX hybride de quatrième génération ayant été désigné comme le premier modèle de série à adopter des éléments de ce nouveau langage stylistique.

En prévision du dévoilement, Acura a publié une seule image-annonce montrant l’arrière du concept. Bien que l’image révèle peu de détails sur l’ensemble du véhicule, elle montre un traitement entièrement revu de l’éclairage arrière, composé de minces éléments lumineux aux angles prononcés, disposés selon des motifs verticaux et diagonaux.

Le constructeur n’a dévoilé aucun détail, technique ou autre ni même précisé si le concept représentera le prochain RDX, mais nous sommes plutôt convaincus de notre évaluation. Il n’a pas non plus indiqué dans quelle mesure le véhicule d’exposition donne un aperçu fidèle d’un futur modèle de série.

Acura a fréquemment profité de la Monterey Car Week pour présenter des concepts annonçant de futurs véhicules de série. Le RDX hybride de quatrième génération est actuellement le seul véhicule de série confirmé comme étant directement lié au design du concept. Acura affirme que le VUS arrivera au cours des prochaines années, bien qu’aucun calendrier de lancement ni aucun détail supplémentaire sur le produit n’aient été annoncés.

On pourrait affirmer que l’avenir d’Acura repose sur le succès du prochain RDX. L’ajout au RDX d’un groupe motopropulseur hybride très recherché, une première pour le modèle, démontre l’importance du VUS compact.