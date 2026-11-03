La Mazda3 2027 à partir de 25 750 $ au Canada, avec l’alerte des sièges arrière de série

La berline Mazda3 2027 démarre à 25 750 $ et la Mazda3 Sport à 26 500 $.

L’alerte des sièges arrière est désormais de série sur toutes les versions.

La GT Turbo coiffe la gamme à 39 700 $, avec 250 ch et rouage intégral.

Mazda Canada a dévoilé aujourd’hui les prix de la berline Mazda3 et de la Mazda3 Sport à hayon 2027. La berline démarre à 25 750 $ et la version à hayon à 26 500 $, avant les frais de transport et de préparation de 2 095 $. La seule nouveauté d’équipement annoncée pour l’année est le système d’alerte des sièges arrière, désormais de série sur toutes les versions.

La gamme conserve quatre versions (GX, GS, GT et GT Turbo), deux moteurs de 2,5 L et le choix entre la traction avant et le rouage intégral i-Activ AWD. La Mazda3 Sport coûte 750 $ de plus que la berline équivalente, peu importe la version.

Mazda3 2027 : de 25 750 $ à 39 700 $

Version Motricité Berline Mazda3 Mazda3 Sport GX Traction avant 25 750 $ 26 500 $ GS Traction avant 28 350 $ 29 100 $ GS avec ensemble De luxe Traction avant 30 550 $ 31 300 $ GS avec ensemble De luxe Rouage intégral 32 550 $ 33 300 $ GT (boîte manuelle) Traction avant S. O. 35 300 $ GT Traction avant 34 550 $ 35 300 $ GT Rouage intégral 36 550 $ 37 300 $ GT Turbo Rouage intégral 38 950 $ 39 700 $

Le rouage intégral ajoute 2 000 $ là où il est offert en option. Avec les frais de transport et de préparation, la berline GX de base revient à 27 845 $ avant taxes.

L’alerte des sièges arrière s’ajoute à neuf aides à la conduite de série

Toutes les Mazda3 2027 reçoivent désormais le système d’alerte des sièges arrière. Il complète une liste d’équipements de sécurité de série qui comprend déjà :

Régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda avec fonction arrêt/redémarrage

Système intelligent d’aide au freinage (avant)

Aide au suivi de voie et système d’avertissement de sortie de voie

Système de commande des feux de route et alerte de vigilance du conducteur

Alerte de trafic transversal à l’arrière et système avancé de surveillance des angles morts

Caméra de recul

Deux moteurs de 2,5 L : 186 ch ou 250 ch

Les versions GX, GS et GT utilisent le moteur atmosphérique SKYACTIV-G 2.5 de 186 ch et 186 lb-pi de couple, associé à une boîte automatique à six vitesses. Les GT Turbo reçoivent le SKYACTIV-G 2.5T Dynamic Pressure Turbo, qui développe jusqu’à 250 ch et 320 lb-pi avec de l’essence super. Le rouage intégral i-Activ AWD est de série avec le moteur turbo.

GX à 25 750 $ : sièges chauffants et connectivité filaire

La GX de base comprend des sièges en tissu, des sièges avant chauffants, un démarrage par bouton-poussoir, un frein de stationnement électronique et la compatibilité filaire Apple CarPlay et Android Auto.

GS à 28 350 $ : écran de 10,25 po et recharge sans fil

La GS ajoute un écran central tactile de 10,25 po, Apple CarPlay et Android Auto sans fil, la recharge sans fil pour téléphone, la climatisation automatique bizone, un volant chauffant gainé de cuir, des essuie-glaces à détection de pluie et des rétroviseurs chauffants.

L’ensemble De luxe de 2 200 $ apporte un garnissage en similicuir, un siège du conducteur à réglage électrique en 10 directions avec soutien lombaire et mémoire, le système d’entrée sans clé avancé, un rétroviseur à atténuation automatique et un toit ouvrant électrique. C’est aussi la seule façon d’obtenir le rouage intégral sur une GS, à 32 550 $ pour la berline.

GT à 34 550 $ : audio Bose, affichage tête haute et écran 360°

La GT ajoute des sièges garnis de cuir noir, des jantes en alliage de 18 po, une chaîne audio Bose à 12 haut-parleurs, la radio satellite SiriusXM, la navigation en ligne Mazda et Alexa. Les aides à la conduite s’enrichissent du système d’identification des panneaux de signalisation, du système intelligent d’aide au freinage en marche arrière avec alerte de circulation transversale, de capteurs de stationnement avant et arrière, de l’écran de conduite active projeté sur le pare-brise, de l’écran 360° et de l’assistance en circulation et en croisière (Cruise and Traffic Support). Le système d’éclairage avant adaptatif et la télécommande de porte de garage HomeLink sont aussi inclus.

La berline GT utilise une boîte automatique à six vitesses avec palettes au volant. La Mazda3 Sport GT demeure la seule version offerte avec une boîte manuelle à six vitesses, en traction avant, au même prix que l’automatique : 35 300 $.

GT Turbo à 38 950 $ : jantes noires de 18 po et cuir rouge grenat

La GT Turbo ajoute des jantes en alliage de 18 po à fini noir et un écusson Turbo à l’équipement de la GT. L’intérieur en cuir rouge grenat est offert pour 250 $.

Couleurs offertes en supplément :

Rouge cristal vibrant métallisé : 500 $

Gris mécanique métallisé : 400 $

Gris polymétal métallisé, Blanc neige nacré et Céramique métallisée : 300 $

La berline de base coûte 850 $ de plus qu’en 2025

Lorsque Mazda Canada a annoncé les prix de la Mazda3 2025 en juillet 2024, la berline démarrait à 24 900 $, ce qui place le prix de base de 2027 à 850 $ de plus. Le modèle 2027 poursuit la génération présentée par Mazda à la fin de 2018 au Salon de l’auto de Los Angeles. L’annonce d’aujourd’hui suit celle des prix du CX-5 2027, la semaine dernière. Toutes les Mazda neuves vendues au Canada sont couvertes par la garantie à kilométrage illimité de la marque.