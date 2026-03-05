Toyota Corolla Cross 2026 : écolo ou pas?

Alors que le Toyota RAV4 redessiné passe à l’hybridation pour l’ensemble de sa gamme et coûte conséquemment plus cher, le Toyota Corolla Cross 2026 profite d’un peu plus de marge de manœuvre pour démonter ce qu’il sait faire. Toutefois, ce n’est pas le multisegment sous-compact le plus amusant à conduire, s’il s’agit d’un critère d’achat important.

Le prix des véhicules neufs devient préoccupant pour les consommateurs canadiens, et passer d’un utilitaire compact à un modèle sous-compact comme le Toyota Corolla Cross 2026 n’est pas une mauvaise idée. Maintenant que le prix de base du RAV4 dépasse le cap des 40 000 $, il est temps pour son petit frère de briller en tant que véhicule de choix pour les familles devant respecter un budget plus serré.

Dans cette catégorie, on retrouve aussi les Buick Encore GX et Buick Envista, les Chevrolet Trailblazer et Chevrolet Trax, le Honda HR-V, les Hyundai Kona et Hyundai Venue, les Kia Niro et Kia Seltos, le Mazda CX-30, le Mitsubishi RVR, le Nissan Kicks, le Subaru Crosstrek et le Volkswagen Taos.

Pour le millésime 2026, le Corolla Cross obtient une partie avant révisée, des changements dans l’habitacle avec un nouvel écran multimédia tactile de 10,5 pouces en option, de même que de nouvelles teintes de carrosserie et des jantes en alliage arborant un nouveau design. Les variantes mieux équipées profitent aussi de sièges arrière chauffants et d’une instrumentation numérique de 12,3 pouces pour le conducteur.

La gamme consiste toujours en déclinaisons L, LE, LE Premium et XLE, munies d’un quatre cylindres de 2,0 litres développant 169 chevaux et un couple de 151 livres-pieds, jumelé à une boîte automatique à variation continue. Les L et LE peuvent être équipées des roues motrices avant ou d’un rouage intégral, alors que ce dernier figure de série sur les LE Premium et XLE.

Entre-temps, les SE hybride et XSE hybride misent sur un quatre cylindres de 2,0 litres, d’un moteur électrique, d’une batterie de 0,9 kWh et d’une boîte à variation continue à gestion électronique, pour une puissance totale de 196 chevaux et un couple de 152 livres-pied. Le rouage intégral est inclus.

Les cotes de consommation ville/route/mixte sont les suivantes :

Motorisation Ville/route/mixte (L/100 km) L4 2,0 L avec roues motrices avant 7,6 / 7,2 / 7,4 L4 2,0 L avec rouage intégral 8,1 / 7,6 / 7,8 L4 2,0 L hybride avec rouage intégral 5,2 / 6,1 / 5,6

Lors de notre essai hivernal de la variante XSE hybride du Toyota Corolla Cross 2026, nous avons observé une moyenne décente de 7,2 L/100 km. En fait, l’économie de carburant est impressionnante, le Toyota se rangeant parmi les moins énergivores chez les non-hybrides, alors que le Corolla Cross hybride est imbattable à ce chapitre.

On a aussi droit à une belle polyvalence à bord du Corolla Cross. Son aire de chargement figure parmi les plus vastes du segment, même si les sièges arrière ne se replient pas à plat dans le plancher. Le dégagement pour les jambes à l’arrière semble peu généreux sur papier, mais les coussins élevés permettent aux occupants d’être assis bien droit. En revanche, les dossiers ne sont pas réglables en inclinaison, et malgré les dimensions extérieures du véhicule, dans la norme chez les sous-compacts, le dégagement pour les épaules et les hanches est moindre que celui de la plupart de ses rivaux.

L’équipement de série comprend l’éclairage extérieur à DEL, les rétroviseurs extérieurs chauffants, les roues de 17 pouces avec enjoliveurs, le siège du conducteur à hauteur réglable, l’instrumentation numérique de sept pouces pour le conducteur, le système multimédia à écran tactile de huit pouces, l’intégration Apple CarPlay/Android Auto sans fil, les feux de route automatiques, l’avertissement de sortie de voie et le régulateur de vitesse adaptatif.

Les LE et SE ajoutent les roues en alliage de 17 pouces, les essuie-glaces à intermittence variable, le dégivrage des essuie-glaces, les services connectés à distance pendant trois ans, le climatiseur automatique, le volant chauffant et gainé de cuir, le cache-bagages, la clé intelligente, le système d’alarme et la surveillance des angles morts.

La version LE Premium profite aussi d’un toit ouvrant, de roues de 18 pouces, d’un écran tactile de 10,5 pouces et de la recharge de téléphones sans fil, alors que la XLE est munie d’un éclairage extérieur rehaussé avec antibrouillards, d’un hayon à commande électrique, d’une assistance au stationnement avec freinage autonome, des services connectés à distance et de conduite pendant trois ans, d’un climatiseur automatique à deux zones, d’une sellerie en similicuir Softex, de sièges arrière chauffants et d’un soutien lombaire pour le siège du conducteur. Au sommet de la gamme, la version XSE propose une chaîne audio JBL à neuf haut-parleurs.

Au Canada, le Toyota Corolla Cross 2026 se détaille entre 31 759 $ et 42 804 $, incluant les frais de transport et de préparation, la taxe du climatiseur et les frais de concessionnaire de 899 $. Les variantes hybrides sont relativement abordables, mais elles sont offertes à peu près au même prix que les RAV4 de base, qui sont plus gros et plus polyvalents, tout aussi écoénergétiques, mais moins bien équipés. De plus, quelques caractéristiques offertes chez la concurrence manquent à l’appel ici, comme les sièges avant ventilés, par exemple. Mais bon, le prix des variantes non hybrides est concurrentiel dans la catégorie des sous-compacts.

Le Corolla Cross 2026 est un choix écolo? Totalement, et ce, peu importe la version choisie. Les variantes hybrides sont douées pour économiser du carburant, sans que l’on doive constamment puiser dans nos talents d’écoconduite.

Cependant, puisqu’il est question de conduite, le Corolla Cross n’est pas très enjoué. Il fait son travail sans sourire à pleines dents, sans nous inciter à exploiter à fond ses capacités dynamiques, comme le fait le Mazda CX-30 et le Volkswagen Taos. Évidemment, le plus important pour un multisegment sous-compact, c’est de transporter ses passagers du point A au point B en toute quiétude, et à peu de frais, ce que le petit Toyota fait extrêmement bien.

Toyota Corolla Cross 2026 1 de 25