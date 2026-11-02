L’industrie automobile américaine presse le Congrès d’interdire les véhicules chinois

L’Alliance for Automotive Innovation veut que le Congrès adopte un projet de loi bipartisan avant la fin de la session, en décembre.

L’Alliance for Automotive Innovation presse le Congrès d’imposer une interdiction permanente des véhicules chinois.

Le comité sénatorial a approuvé le projet de loi en juillet; la version de la Chambre compte plus de 100 cosignataires.

Les règles et les tarifs américains en vigueur limitent déjà les voitures particulières et les véhicules électriques chinois.

L’Alliance for Automotive Innovation exhorte les législateurs américains à rendre permanentes les restrictions en vigueur sur les voitures particulières chinoises. Le Congrès reprendra ses travaux pour une courte session après les élections de mi-mandat, et l’Alliance veut que le projet de loi soit adopté avant le congé des Fêtes. Le groupe représente presque tous les grands constructeurs automobiles, dont General Motors, Toyota et Volkswagen.

Les promoteurs du projet de loi au Congrès ont reporté à novembre leur tentative d’accélérer son adoption. Le comité sénatorial responsable du dossier a approuvé le projet en juillet, tandis que son équivalent à la Chambre des représentants a recueilli plus de 100 cosignataires.

Les constructeurs automobiles et les adjoints parlementaires espèrent que le texte sera adopté avant la fin de la session du Congrès, en décembre. Certains adjoints et lobbyistes du secteur automobile estiment qu’une prise de contrôle du Congrès par les démocrates pourrait ne pas laisser assez de temps pour faire progresser la mesure dans les deux chambres.

John Bozzella, président et chef de la direction de l’Alliance, affirme que le projet de loi répondrait aux préoccupations persistantes en matière de sécurité et protégerait les investissements des constructeurs dans les collectivités américaines. Il a également évoqué la présence des constructeurs chinois en Europe, affirmant que le marché européen montre à quelle vitesse les importations pourraient croître et nuire aux marchés locaux.

Selon Bozzella, l’Union européenne a importé plus de 1,1 million de véhicules de Chine au cours des huit premiers mois de 2026, dépassant le total de l’ensemble de l’année 2025. Le groupe sectoriel a cité ce chiffre comme une raison pour le Congrès d’agir.

Le débat a également été influencé par les commentaires du président américain Donald Trump. En septembre, Trump a déclaré à Fox News qu’il accepterait que des constructeurs automobiles chinois fabriquent des véhicules aux États-Unis, une position qui a suscité des inquiétudes chez les constructeurs établis.

La politique américaine actuelle impose déjà des obstacles considérables aux voitures particulières chinoises, en invoquant la possibilité que les véhicules connectés transmettent à la Chine des renseignements sensibles sur les conducteurs. Une règle imposée par l’administration Biden au début de 2025 empêche, dans les faits, les constructeurs chinois de vendre ou de fabriquer de tels véhicules dans le pays. Les États-Unis appliquent également des droits de douane de plus de 100 % aux véhicules électriques chinois.

L’appel de l’Alliance rappelle que le projet de loi du Sénat bénéficie d’un appui bipartisan et que la version de la Chambre continue de recueillir des appuis. La possibilité que le Congrès termine ses travaux sur la mesure cette année demeure incertaine, particulièrement compte tenu du peu de temps dont il dispose et de la possibilité d’un changement dans l’équilibre politique.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déjà fait valoir que les États-Unis devraient respecter les règles de l’économie de marché et les principes de concurrence équitable. Il a qualifié de suppression déraisonnable de précédentes propositions américaines visant des entreprises chinoises.