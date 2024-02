Hyundai Kona 2024 : écolo ou pas?

Le Hyundai Kona 2024 se détaille à partir de 27 924 $, frais de transport et de préparation inclus.

Consommation mixte ville/route du moteur de 2,0 L : 8,5 L/100 km (avec rouage intégral)

Consommation mixte ville/route du moteur turbo de 1,6 L : 9,1 L/100 km

Alors que le prix des véhicules utilitaires grimpe rapidement année après année, les consommateurs risquent d’opter pour un modèle plus petit, passant de segment des compacts aux sous-compacts. C’est d’autant plus vrai si les enfants ont quitté la maison familiale ou possèdent maintenant leurs propres voitures. Heureusement pour ces acheteurs, le Hyundai Kona 2024 est plus spacieux et plus pratique qu’auparavant.

L’empattement du Kona s’est étiré de 2 600 à 2 660 millimètres, alors que la longueur et la largeur hors tout du multisegment ont augmenté, permettant d’agrandir le volume dans l’habitacle. Par rapport à la génération sortante, on note des gains notables quant aux dégagements pour les jambes et les hanches aux places arrière, bien que l’espace pour les épaules ait diminué un peu. Le volume de chargement passe de 544 à 723 litres avec les sièges arrière en place, et de 1 296 à 1 803 litres avec les dossiers rabattus. C’est une hausse significative sur papier, pas tant en réalité, mais quand même, le Kona redessiné peut maintenant transporter une petite famille et ses trucs sans problème, ce n’était pas vraiment le cas pour la génération précédente.

La concurrence inclut le Buick Encore GX, le Chevrolet Trailblazer, le Dodge Hornet, le Ford Bronco Sport, le Honda HR-V, le Kia Seltos, le Mazda CX-30, le Mitsubishi RVR, le Subaru Crosstrek, le Toyota Corolla Cross et le Volkswagen Taos. On peut aussi regarder du côté des multisegments urbains comme le Buick Envista, le Chevrolet Trax, le Kia Soul et le Nissan Kicks, bien que ce quatuor ne soit pas disponible avec un rouage intégral.

Les choses sont plutôt familières sous le capot. Le Hyundai Kona 2024 est équipé de série d’un quatre cylindres atmosphérique de 2,0 litres produisant 147 chevaux et un couple de 132 livres-pied, jumelé à une boîte automatique à variation continue et le choix entre un rouage à traction et un rouage intégral. La variante sportive N Line conserve son quatre cylindres turbo de 1,6 litre, générant désormais 190 chevaux ainsi qu’un couple de 195 livres entre 1 700 et 4 500 tr/min. On perd donc cinq chevaux, alors que l’ancienne boîte à sept rapports avec double embrayage fait place à une boîte automatique conventionnelle à huit rapports – avec un mode manuel et des sélecteurs de rapports montés au volant, bien entendu. Le très performant Kona N à 286 chevaux a été abandonné.

On retrouve également le Hyundai Kona électrique 2024, redessiné lui aussi, couvert dans un article séparé.

Curieusement, seule la version Essential de base obtient un système arrêt-redémarrage automatique afin de réduire la consommation en circulation urbaine. Voici un aperçu des cotes du nouveau Kona :

Ville/route/mixte Essential Preferred, Preferred avec ensemble Trend N Line, N Line avec ensemble Ultimate 2,0 L et rouage à traction 8,1 / 6,8 / 7,5 8,4 / 6,7 / 7,6 2,0 L et rouage intégral 8,8 / 8,1 / 8,5 9,0 / 8,1 / 8,6 1,6 L turbo et rouage intégral 9,7 / 8,3 / 9,1

Malgré sa carrosserie au design martien plus aérodynamique, et avec un poids marginalement plus élevé, la consommation du Kona 2024 est légèrement plus élevée que celle du modèle 2023. On ne parle que d’un dixième de litre ici et là, mais quand même. Les Corolla Cross, Crosstrek, CX-30 et Seltos sont moins énergivores en conduite mixte ville/route. Lors de notre essai hivernal du Kona N Line, nous avons observé une moyenne de 9,1 L/100 km, comme promis.

Pour ceux qui peuvent se permettre les mensualités plus élevées, les versions N Line avec leur moteur turbo proposent de belles performances et un bon comportement routier sans toutefois sacrifier le confort de roulement. De plus, la nouvelle boîte à huit rapports semble mieux adaptée pour exploiter la courbe de puissance du moteur. En général, le Kona n’est pas aussi divertissant que le Mazda CX-30, mais n’est pas non plus dénudé de caractère comme le Honda HR-V, par exemple. La visibilité vers l’extérieur du Kona est bonne et son diamètre de braquage est étroit, facilitant nos incursions dans les stationnements des centres commerciaux.

On aime moins le système de prévention de sortie de voie qui, comme dans tous les produits Hyundai, ne cesse de corriger notre trajectoire, même si l’on est bien campé entre les lignes de la chaussée. On finit par s’en lasser et désactiver le système.

L’habitacle du Kona a été révisé aussi, arborant un design sophistiqué rappelant celui des autres produits récemment introduits par la marque, comme le multisegment Hyundai IONIQ 5 et la berline Hyundai IONIQ 6. Le levier de vitesses sur la console centrale a été remplacé par un bras sur la colonne de direction, dont l’utilisation est beaucoup moins intuitive, mais au moins on libère ladite console pour offrir un grand espace de rangement. On aime les petits détails comme les dossiers de sièges arrière avec trois positions d’inclinaison, et tant qu’à lancer des fleurs, la présence d’amortisseurs pour tenir le capot ouvert au lieu d’une vulgaire baguette.

Les déclinaisons N Line et N Line avec ensemble Ultimate obtiennent un affichage numérique de 12,3 pouces pour le conducteur, alors qu’un système multimédia à écran tactile de 12,3 pouces figure de série sur l’ensemble de la gamme. Heureusement, on retrouve toujours des boutons physiques sur la planche centrale pour le réglage du système de climatisation. Ledit système multimédia est facile à utiliser, même en conduisant, mais on aimerait une vitesse d’exécution plus rapide.

On aime que les sièges chauffants à l’avant fassent partie de l’équipement de série sur le marché canadien, mais à l’inverse, un siège du conducteur à réglage électrique n’est proposé que sur la version N Line avec l’ensemble Ultimate. Dommage.

Le Hyundai Kona 2024 se détaille à partir de 27 924 $ incluant les frais de transport et de préparation, alors que la version N Line avec l’ensemble Ultimate coûte 40 424 $. Il figure toujours parmi les multisegments sous-compacts les plus abordables sur le marché, mais son prix a augmenté de 3 350 $ à 5 300 $, selon les déclinaisons. C’est beaucoup.

Écolo, le Hyundai Kona 2024 à essence? Il l’est par défaut, puisqu’il s’agit d’un utilitaire de taille sous-compacte muni de moteurs écoénergétiques. La nouvelle génération du Kona consomme plus qu’avant, mais à peine, un compromis bien acceptable pour profiter d’un habitacle plus logeable. Toutefois, on retrouve des choix moins énergivores dans le segment, dont surtout le Corolla Cross disponible avec une motorisation hybride. Les consommateurs soucieux de réduire leur facture à la pompe peuvent se tourner vers le Kona électrique, mais qui est plus cher avec un prix de départ de 47 223 $ avant les rabais gouvernementaux applicables à l’achat d’un VÉ.