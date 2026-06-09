La version Mitsubishi de la Nissan Leaf s’appellera Eclipse Sportback

Le futur Eclipse Sportback sera mis en vente à la fin de l’été ou au début de l’automne 2026.

Ce modèle partagera sa plateforme, son groupe motopropulseur et la majeure partie de son design avec l’actuelle Nissan Leaf.

Le constructeur a dévoilé les premières images de ce nouveau véhicule électrique.

En amont de son arrivée sur le marché prévue pour la fin de l’été ou le début de l’automne de cette année, Mitsubishi a publié les premières images et révélé le nom de sa propre version de la Nissan Leaf.

En effet, nous savons désormais à quoi ressemblera ce futur véhicule électrique et nous connaissons son nom : Eclipse Sportback.

Cette nouvelle appellation combine deux noms bien connus de la gamme du constructeur : Eclipse, qui a été utilisé pour les voitures de sport de la marque de 1990 à 2012 ainsi que pour le VUS Eclipse Cross depuis 2017, et Sportback, qui désignait la version à hayon de la berline Lancer entre 2009 et 2017.

En termes de design, le nouvel Eclipse Sportback ressemble beaucoup à ce à quoi on s’attendait, c’est-à-dire à une Nissan Leaf dotée de pare-chocs, de phares, de feux arrière et de jantes au design exclusif.

À l’avant, le VE de Mitsubishi adopte une partie inférieure de pare-chocs beaucoup plus agressive que celle de la Leaf, avec une prise d’air carrée qui s’étend sur toute la largeur de la voiture. Plus haut sur la calandre, on retrouve des phares à DEL distinctifs qui conservent la forme générale de ceux de la Nissan, mais qui affichent des motifs lumineux différents, ainsi qu’une « grille » composée d’éléments verticaux qui remplace le panneau noir lisse de la Leaf.

Mitsubishi conserve le design de jantes à trois rayons de la Leaf, mais y apporte sa propre touche, avec une apparence plus triangulaire. Tout comme l’Outlander PHEV, l’Eclipse Sportback arbore de grands logos « EV » sur les portières, juste sous la base des rétroviseurs latéraux. C’est la principale différence de profil entre la Leaf et sa cousine de chez Mitsubishi, en plus d’une garniture chromée légèrement retravaillée au-dessus de la ligne des fenêtres sur l’Eclipse Sportback.

À l’arrière, les designers de Mitsubishi ont une fois de plus doté leur futur VE d’un diffuseur plus agressif au design carré, ainsi que de feux arrière uniques qui s’intègrent dans le même espace que ceux de la Leaf. Tout comme Nissan l’a fait, Mitsubishi a inscrit son nom en toutes lettres à l’arrière de la voiture au lieu d’utiliser son logo aux trois diamants, lequel figure pourtant en bonne place à l’avant.

Aucune image de l’intérieur de ce nouveau véhicule électrique n’a été publiée pour le moment, mais on s’attend à ce que l’Eclipse Sportback soit là encore très proche de la Nissan Leaf. Cela signifie que l’on devrait retrouver un tableau de bord doté de deux grands écrans réunis en un seul panneau, qui semble être monté sur une tablette au-dessus des genoux des occupants avant.

Il en va de même sous le capot, où la version Mitsubishi devrait être presque identique à la Leaf, cette dernière étant propulsée par une batterie de 75 kWh et un moteur de 214 chevaux sur l’essieu avant.

L’autonomie de la Leaf est évaluée entre 417 et 488 kilomètres par Ressources naturelles Canada, selon le niveau de finition. Le Mitsubishi Eclipse Sportback devrait afficher des chiffres similaires.

Plus de détails, y compris les prix canadiens, devraient être révélés sous peu, puisque le nouveau VE de la marque doit être commercialisé dans quelques mois seulement.