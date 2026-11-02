Fin de la route de l’actuelle Polestar 2, la prochaine génération introduite en 2027

La Polestar 2 est le deuxième modèle de production de la gamme

Il s’est vendu près de 200 000 exemplaires de la génération

Le modèle est lancé en 2020 à l’international

La dernière Polestar 2 d’actuelle génération est sortie de l’usine de Luqiao en Chine. Son parcours aura duré de l’année modèle 2020 à 2026.

On peut dire que la Polestar 2 aura eu une vie tumultueuse. Deuxième modèle dans la gamme après le coupé 1, la berline à hayon 2 est le produit qui a permis au constructeur suédois de se faire connaitre globalement. Fait intéressant, cette berline était initialement destinée à être une Volvo dérivée du concept 40.2 lancé en 2016.

Constamment modernisée

Sans être aussi intense que Tesla avec la Model 3 en matière de mise à jour, Polestar s’est fait un point d’honneur de la maintenir à jour tant d’un point de vue de l’esthétique que techniquement. En 2024, Polestar a même eu l’audace d’aller d’une motorisation de base de type traction à propulsion en plus d’être livrable avec un rouage intégral Dual Motor.

Au terme de cette génération, près de 200 000 exemplaires ont été vendus dans le monde. Au Canada, le marché du Québec a été particulièrement important avec plus de 50% des ventes. Il faut dire qu’avec les tarifs sur les véhicules construits en Chine, la 2 n’a pas eu la partie facile. Le problème s’est résorbé au Canada, mais demeure entier aux États-Unis où l’on refuse toujours les véhicules chinois.

Au pays de l’oncle Sam, la situation est telle que le gouvernement décida d’interdire la vente de la marque Polestar en sol américain, malgré le fait que le VUS intermédiaire 3 y soit assemblé.

Et l’avenir

Bien que cette génération ait terminé sa course, une nouvelle version arrivera en cours d’année 2027 avec une commercialisation globale prévue pour l’été prochain. La question demeure quant à la disponibilité du modèle au Canada malgré l’engagement actuel de Polestar au pays. Avec la prochaine 2, les États-Unis ne participeront pas à son homologation en matière de normes de sécurité.

Est-ce que les ventes au Canada vont justifier l’investissement pour autoriser sa vente chez nous? L’avenir nous le dira, mais pour l’instant, Polestar Canada se concentre sur les 3 et la gamme 4 constituée d’un « coupé à hayon » et d’un « VUS », de même que la berline de haute performance 5.