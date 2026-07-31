Séisme au Japon : Honda et Mitsubishi suspendent leur production, Toyota et Nissan prolongent la pause

Le séisme du 28 juillet a fait au moins 35 morts et causé d’importants dégâts matériels aux infrastructures.

Les constructeurs automobiles ne semblent pas avoir été directement touchés, mais il en va autrement pour leurs fournisseurs.

Daihatsu, Honda, Lexus, Mitsubishi, Nissan et Toyota maintiendront certaines de leurs usines à l’arrêt jusqu’au 5 ou 7 août.

Trois jours après qu’un séisme de magnitude 7,1 a frappé le Japon le 28 juillet, de plus amples détails sur les conséquences ont fait surface.

Notamment, nous savons désormais que le séisme a causé la mort d’au moins 35 personnes, principalement des clients d’un centre commercial qui s’est partiellement effondré avant d’être secoué par ce que l’on soupçonne être une explosion de gaz.

Les dégâts aux bâtiments et aux infrastructures sont considérables dans l’ensemble de la préfecture de Kumamoto, sur l’île de Kyushu, où se situait l’épicentre.

À ce titre, environ 30 000 foyers sont toujours privés d’électricité et beaucoup n’ont pas non plus accès à l’eau courante.

Le nord de l’île de Kyushu est une région majeure de fabrication automobile au Japon, abritant des usines de plusieurs constructeurs, dont Toyota et Nissan.

Alors que Toyota a suspendu sa production le 28 juillet afin d’évaluer les dégâts, Nissan a choisi de poursuivre ses activités pendant que les équipes vérifiaient les problèmes éventuels causés par le séisme.

Les deux entreprises semblaient confiantes dans le fait que leurs installations, situées à environ 150 km au nord de l’épicentre, n’avaient pas subi d’importants dommages dus au séisme, Toyota s’attendant à reprendre la production dès le lendemain.

Cela ne devait cependant pas se produire car, bien que les constructeurs eux-mêmes n’aient pas subi de dégâts majeurs, ce ne fut pas le cas de certains de leurs fournisseurs.

Étant donné le système de fabrication en flux tendu (just-in-time) au Japon, qui limite les stocks au strict minimum et s’appuie sur des livraisons à temps de la part des fournisseurs pour maintenir le fonctionnement des lignes d’assemblage, cela devient très rapidement un problème.

À l’heure actuelle, il semble que les équipementiers Aisin et Astemo, ainsi que le fabricant de puces électroniques Renesas, aient tous interrompu leur production à la suite du séisme.

L’usine d’Aisin sur l’île de Kyushu fabrique entre autres des ensembles de sièges, des mécanismes de verrouillage de portes et des pièces de moteur en aluminium. L’entreprise vise à redémarrer ce site plus tard aujourd’hui, sous réserve d’un approvisionnement électrique sécurisé.

De son côté, Renesas a déjà repris la production dans son usine de puces de Nishiki, mais pas dans son installation de semi-conducteurs de Kawashiri, dont le redémarrage n’est prévu que pour le 5 août, avec un retour aux niveaux de production antérieurs au séisme environ trois semaines plus tard.

Bien que cela ne paraisse pas si grave à première vue, cette situation pourrait tout de même créer une pénurie suffisamment importante pour impacter plusieurs constructeurs automobiles.

Pour cette raison, Toyota a maintenu ses trois usines de Kyushu fermées au moins jusqu’à la deuxième équipe (shift) du 5 août, et a également annoncé une suspension de production à Tahara du 3 au 7 août.

Alors que l’usine de Miyata, déjà fermée, fabrique les Lexus ES, NX, RX et UX, l’usine de Tahara assemble les Lexus GX, LX et IS, ainsi que le Toyota 4Runner. La disponibilité de l’ensemble de ces modèles pourrait se voir affectée au cours des prochains mois, le constructeur s’efforçant de rattraper la production perdue.

Un autre membre du groupe Toyota, Daihatsu, a interrompu la production de ses microcitadines (kei cars) dans deux usines au moins jusqu’à ce soir.

Même si Nissan avait d’abord prévu de poursuivre la production dans son usine de Kyushu — qui fabrique les Patrol, Armada et Infiniti QX80 —, l’entreprise a elle aussi été contrainte d’interrompre temporairement ses activités par manque de pièces. Ce site, ainsi qu’une seconde usine fabriquant des modèles destinés au marché asiatique, resteront à l’arrêt jusqu’au 5 août au moins.

Mitsubishi a dû emboîter le pas en suspendant les travaux hier dans son usine d’assemblage de Mizushima, qui produit des microcitadines pour Mitsubishi et Nissan. Aucun calendrier n’a été donné pour un retour à la normale.

Les activités automobiles de Honda ne semblent pas avoir été touchées, mais l’entreprise a dû suspendre la production dans une usine fabriquant des motos et des produits d’équipement (power products).

Dans leur ensemble, toutes ces fermetures temporaires pourraient réduire la production des constructeurs japonais d’environ 10 000 véhicules par rapport aux prévisions antérieures au séisme. Cela pourrait entraîner des problèmes d’approvisionnement en concession pour certains modèles très demandés.

Source : Automotive News