Xiaomi dévoile un nouveau VUS avec plus de 1 700 km d’autonomie

Xiaomi dévoile la gamme SkyNomad avec un plancher de cabine entièrement plat, 12 coussins de sécurité gonflables de série et un prix de lancement en Chine à partir de 54 000 $ CAD (259 900 CNY)

Deux versions : le N90 Max à sept places et le N70 Max à cinq places et rouage intégral, toutes deux à autonomie prolongée

Autonomie cotée CLTC pouvant atteindre 505 km en mode 100 % électrique; l’équivalent réel au Canada serait probablement de 25 à 35 % inférieur

Les précommandes sont ouvertes en Chine dès maintenant; le SkyNomad demeure un véhicule réservé au marché chinois

Xiaomi EV a dévoilé la gamme SkyNomad lors d’un événement de lancement à Beijing le 30 juillet 2026, son premier modèle construit sur la nouvelle plateforme Kunlun. Ce VUS à autonomie prolongée arrive en deux versions : le N90 Max, à sept places, et le N70 Max, plus petit, à cinq places et à rouage intégral. Les précommandes ont débuté en Chine le jour même.

Deux versions, un seul plancher plat

Xiaomi a d’abord pensé à l’espace intérieur, puis a conçu le reste du véhicule autour de celui-ci. Cela se voit surtout au niveau du plancher : une surface plane annoncée qui s’étend de la première rangée jusqu’à l’aire de chargement, avec une pente de seulement 2,95 degrés sur près de 3 mètres et plus de 4,4 m² (47 pi²) de surface plane utilisable.

Le N90 Max mesure 5 285 mm de longueur, 1 998 mm de largeur et 1 825 mm de hauteur, sur un empattement de 3 080 mm. Le N70 Max est un peu plus petit, avec 4 960 mm sur 1 998 mm sur 1 765 mm, sur un empattement de 2 950 mm. Les deux modèles reçoivent des rails de sièges pouvant atteindre 1 938 mm, avec un débattement de 900 mm aux deuxième et troisième rangées, ce que Xiaomi dit être le plus long de sa catégorie.

La capacité de chargement atteint un maximum de 1 831 L avec les sept places occupées. En rabattant tout, le mode de rangement maximal du N90 Max peut avaler 24 valises de 20 pouces.

Autonomie et consommation : ce que les chiffres CLTC signifient vraiment

Sur le cycle CLTC chinois, Xiaomi annonce une autonomie 100 % électrique pouvant atteindre 505 km pour le N70 Max et 464 km pour le N90 Max. L’autonomie combinée du N90 Max, grâce à son moteur à essence à autonomie prolongée, atteint 1 705 km sur ce même cycle. La capacité de la batterie varie de 52 kWh à 76 kWh selon la configuration; Xiaomi n’a pas précisé quelle capacité correspond à quelle version.

Voici où ces chiffres ont besoin d’être traduits. Le CLTC (China Light-Duty Vehicle Test Cycle) n’est pas le même test que celui utilisé par RNCan pour les chiffres d’autonomie sur une étiquette canadienne. Il repose sur une conduite urbaine plus lente et plus d’arrêts-départs, et il produit systématiquement les chiffres d’autonomie les plus optimistes parmi les principaux cycles d’essai en usage aujourd’hui. Comme règle empirique, l’autonomie réelle d’un véhicule électrique coté selon le CLTC se situe habituellement de 25 à 35 % sous le chiffre annoncé, ce qui placerait l’équivalent RNCan à environ :

Modèle Autonomie 100 % électrique (CLTC) Équivalent RNCan approximatif (non officiel) SkyNomad N70 Max 505 km environ 330 à 380 km SkyNomad N90 Max 464 km environ 300 à 350 km

Il faut considérer ces chiffres de droite comme une estimation approximative, et non une cote officielle. RNCan n’a pas testé le SkyNomad, donc il n’existe encore aucun chiffre canadien officiel auquel se comparer. La même prudence s’applique à la consommation à batterie déchargée annoncée de 6,26 L/100 km, qui est, elle aussi, un chiffre CLTC.

Sécurité : 12 coussins de sécurité gonflables et une carrosserie renforcée

Le N90 Max est livré de série avec 12 coussins de sécurité gonflables, le plus grand nombre de sa catégorie selon Xiaomi, couvrant les trois rangées. Cela comprend des coussins latéraux à double chambre à la deuxième rangée et un rideau gonflable de 3 200 mm protégeant la troisième rangée. La carrosserie elle-même repose sur de l’acier à haute résistance et de l’aluminium pour 90,4 % de sa structure, avec un arceau de sécurité pouvant supporter une charge maximale de près de 14 tonnes en cas d’écrasement du toit.

La batterie Armor Scale de Xiaomi comporte 18 couches de protection structurelle et est conçue pour survivre à un emballement thermique d’une cellule à pleine charge à 55 °C sans feu ni explosion. Xiaomi la qualifie de sa cote de sécurité contre l’emballement thermique la plus élevée à ce jour.

Puissance et tenue de route

Le système à double moteur et rouage intégral du N90 Max produit une puissance maximale de 310 kW (environ 415 ch) et freine de 100 km/h à l’arrêt en 38,57 m. Malgré une longueur de près de 5,3 m, Xiaomi annonce un rayon de braquage de 5,95 m, serré pour un véhicule de cette taille. Le VUS est aussi équipé de série d’une plateforme de calcul embarquée de la classe des 700 TOPS pour son matériel de conduite assistée, bien que le communiqué ne confirme pas l’appellation internationale exacte de cette plateforme.

Prix

Le prix de prévente en Chine est fixé à :

N90 Max : ~62 000 $ CAD (299 900 CNY)

~62 000 $ CAD (299 900 CNY) N70 Max : ~54 000 $ CAD (259 900 CNY)

Ces chiffres sont de simples conversions de devises au taux CNY-CAD actuel, présentées ici à titre indicatif seulement plutôt que comme un prix réel.

Ce serait bien de voir ce genre de réflexion sur l’espace et l’autonomie débarquer de ce côté-ci du Pacifique. Pour l’instant, cependant, le SkyNomad demeure un véhicule réservé au marché chinois.

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