Les grosses camionnettes présentent le plus grand risque pour les autres conducteurs, selon l’IIHS

Le plus récent rapport de l’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) sur les taux de décès par véhicule révèle un écart marqué entre les petites voitures puissantes et les VUS de luxe.

La Kia Rio affiche le taux de décès le plus élevé parmi les véhicules évalués par l’IIHS.

Le Ram 3500 cabine multiplace affiche le taux de décès des autres conducteurs le plus élevé, à 204.

Six véhicules, en majorité des VUS de luxe, n’ont enregistré aucun décès de conducteur.

Plus de la moitié des véhicules affichant les taux de décès les plus élevés sont des petites voitures, des voitures sport ou des muscle cars, selon un nouveau rapport de l’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), un organisme américain. La sous-compacte Kia Rio affiche le taux de décès le plus élevé parmi tous les modèles évalués, avec 170 décès par million d’années-véhicule immatriculées.

Les pires résultats

Les petites voitures et les intermédiaires forment le gros du top 20 des taux de décès, aux côtés de plusieurs muscle cars et grandes berlines. La Nissan Versa suit la Rio avec 164 décès par million d’années-véhicule immatriculées, tandis que la Chrysler 300 affiche un taux de 132.

« Le problème des voitures sport et des muscle cars, ce sont les moteurs puissants et le marketing qui attire les conducteurs agressifs, a déclaré le président de l’IIHS, David Harkey. Elles sont dangereuses surtout à cause de la façon dont elles sont conduites. »

La taille joue différemment contre les gros véhicules. Dix des 20 modèles affichant le taux de décès des autres conducteurs le plus élevé (soit le risque pour les occupants des autres véhicules impliqués dans une collision) sont des camionnettes grandes ou très grandes. Le Ram 3500 cabine multiplace à caisse longue arrive en tête avec 204 décès par million d’années-véhicule immatriculées.

« Même les petites voitures les plus sécuritaires s’en tirent mal dans une collision avec une grosse camionnette ou un VUS lourd », a affirmé M. Harkey.

En chiffres

Catégorie Véhicule Taux (par million d’années-véhicule immatriculées) Taux de décès le plus élevé Kia Rio 170 Taux de décès des autres conducteurs le plus élevé Ram 3500 cabine multiplace à caisse longue 4RM 204 Taux de décès moyen, tous véhicules confondus — 37 Taux de décès des autres conducteurs, moyenne tous véhicules — 53

Les VUS de luxe dominent le palmarès des véhicules les plus sécuritaires

Dix-huit des 20 modèles affichant les taux de décès les plus bas sont des VUS, et six n’ont enregistré aucun décès de conducteur : l’Audi Q7, le BMW X7, le Chevrolet Tahoe, le Mercedes-Benz GLB, le Mercedes-Benz GLE et le Toyota Tundra CrewMax.

Six modèles, dont cinq VUS de luxe, se classent parmi les plus sécuritaires tant pour leur propre conducteur que pour les autres automobilistes : le BMW X5, le BMW X7, le Porsche Cayenne, le Volkswagen Atlas, le Volvo XC60 et le Volvo XC90.

Au-delà des décès de conducteurs : un regard distinct sur le risque pour les piétons

La taille des véhicules joue aussi un rôle dans un autre type de risque, selon une enquête du New York Times publiée le mois dernier. À partir d’un modèle statistique bâti sur des données fédérales de collisions, le Times estime que la hausse de la hauteur des capots a causé environ 3 000 décès de piétons entre 2016 et 2024, ce qui représente environ 10 % de l’augmentation globale des décès de piétons depuis 2009.

L’enquête révèle que les véhicules dont le capot dépasse 50 pouces, une catégorie qui comprend des camionnettes robustes comme le Ford F-250 et le Chevrolet Silverado 2500, ont plus que quintuplé sur les routes américaines depuis 2002. Cette analyse s’appuie sur des données d’immatriculation de S&P Global et des mesures de hauteur de capot d’Expert AutoStats.

L’agrandissement des angles morts amplifie ce risque. Des essais de l’IIHS, cités dans l’enquête du Times, ont révélé que les véhicules ayant de plus grands angles morts étaient nettement plus susceptibles de heurter un piéton lors d’un virage à gauche. Une partie de cette croissance des angles morts remonte à une règle de 2009 de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) exigeant des toits plus résistants; les constructeurs ont réagi en épaississant les montants A qui encadrent le pare-brise, ce qui a amélioré la protection des occupants en cas de renversement, mais réduit le champ de vision du conducteur.

Les constructeurs pointent vers les technologies de détection des piétons comme solution partielle. General Motors cite une étude selon laquelle ses systèmes de freinage automatique pour piétons à l’avant réduisent de 35 % la fréquence des blessures, et la NHTSA présente les systèmes d’évitement de collision automatisés comme un pilier de ses futures stratégies de sécurité. Or, d’autres essais de l’IIHS montrent que les systèmes de freinage automatique de plusieurs gros véhicules ne préviennent pas systématiquement les collisions avec des piétons, et les manuels du propriétaire de plusieurs modèles précisent des conditions, comme de mauvaises conditions météo, une vitesse élevée, ou un piéton qui court ou pousse une poussette, où ces systèmes peuvent ne pas s’activer.

Les considérations économiques pourraient expliquer en partie cette tendance vers de plus gros véhicules. Le PDSF moyen d’une camionnette pleine grandeur aux États-Unis avoisine 70 000 $ US, soit environ le double de celui d’une berline, selon des données de Cox Automotive citées dans l’enquête du Times.

Le risque pour les piétons, en chiffres (enquête du New York Times)

Indicateur Chiffre Décès de piétons estimés liés à la hausse de la hauteur des capots, 2016-2024 ~3 000 Part de l’augmentation des décès de piétons depuis 2009 attribuable à la taille des véhicules ~10 % Croissance des véhicules dont le capot dépasse 50 pouces depuis 2002 5x et plus PDSF moyen d’une camionnette pleine grandeur par rapport à une berline (É.-U.) ~70 000 $ US, environ 2x

Ce que les chiffres de l’IIHS n’expliquent pas

L’IIHS précise que ses taux ne tiennent pas compte de la façon dont les gens conduisent ni du nombre de kilomètres parcourus. Les véhicules plus abordables pourraient être conduits par des conducteurs plus jeunes ou moins expérimentés, tandis que les acheteurs de véhicules de luxe pourraient parcourir moins de kilomètres au quotidien.

« La taille et la puissance comptent, tout comme la résistance aux chocs du véhicule et l’efficacité de ses systèmes d’évitement de collision, a dit M. Harkey. Mais ces résultats rappellent aussi qu’une grande partie de votre sécurité au volant dépend de la façon dont vous conduisez. »