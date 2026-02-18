Chevrolet Corvette E-Ray Yenko/SC Stage III 2026 : la pure folie à 1564 chevaux

Depuis le lancement de la génération actuelle de la Corvette (C8) pour l’année 2020, nous avons eu droit à de nombreuses variantes, repoussant chacune le niveau de performance à un stade supérieur. Que ce soient les livrées Z06, E-Ray ou ZR1, sans oublier la ZR1X, on atteint des chiffres démentiels en matière de puissance et de performance.

À 1564 chevaux, on a droit à la plus puissante Corvette de l’histoire.

Le 0-100 km/h n’est pas mentionné, mais on l’imagine autour de 2,0 secondes

Le prix n’est pas annoncé, mais une Corvette E-Ray se vend environ 150 000 $ CA.

Et voilà qu’une autre bête apparaît dans le paysage, soit une variante préparée par SVE (Specialty Vehicle Engineering). Cette firme du New Jersey vient en fait de dévoiler ce qui pourrait bien être la Corvette la plus démente jamais construite. Cette dernière est décrite comme une version Stage III de la déclinaison hybride E-Ray 2026, une variante qui développe l’invraisemblable puissance de 1564 chevaux.

Cette Yenko/SC Stage III profite de modifications qui n’ont rien de superficiel. Le moteur V8 de 6,2 litres jouit d’un traitement de faveur complet avec un bloc en aluminium, un vilebrequin en acier forgé, des bielles forgées en H et des pistons forgés en aluminium, entre autres. Un arbre à cames retouché et un collecteur d’admission personnalisé complètent les modifications internes.

Ce qui pousse la puissance à un autre niveau, c’est cependant l’ajout de deux turbocompresseurs Garrett de 58 mm à roulements céramiques refroidis par eau. Le système de carburant à haute et à basse pression a été complètement revu, avec une injection auxiliaire dans les conduits et une conversion au carburant « flex-fuel ». La puissance maximale s’obtient avec de l’essence E85, mais le moteur accepte du carburant ordinaire à indice d’octane 91.

Pour gérer cette puissance phénoménale, SVE a dû renforcer la transmission à double embrayage. Un système de contrôle de suralimentation par rapport de vitesse optimise la traction.

L’échappement est également distinctif, avec ses sorties doubles exclusives Yenko. Les étriers de frein affichent fièrement le logo Yenko et ils sont livrables dans plusieurs couleurs. Les roues forgées et usinées CNC mesurent 20 pouces à l’avant et 21 pouces à l’arrière. Elles sont offertes en trois styles et en différentes finitions.

L’aspect visuel ne passe pas inaperçu. Les logos Yenko/SC décorent les flancs et le capot. Des options en fibre de carbone ou en blanc réfléchissant sont également proposées. Les emblèmes Yenko sur les ailes et à l’arrière, les tapis brodés et les appuie-têtes personnalisés complètent l’ensemble.

En tout, 50 exemplaires numérotés seront proposés. Chaque véhicule sera livré avec une plaque indiquant la puissance, des porte-clés gravés du numéro de série, un portfolio brodé, le manuel du propriétaire et le certificat d’origine du fabricant.

Specialty Vehicle Engineering offre une garantie limitée de trois ans ou de 60 000 kilomètres sur le moteur et l’ensemble turbo. Cette couverture vise à rassurer les acheteurs qui prévoient d’utiliser leur monstre et ses 1564 chevaux.

Cette Corvette E-Ray Stage III repousse les limites de ce qu’on croyait possible avec la plateforme de la C8. Avec plus de 1500 chevaux, elle s’inscrit dans la tradition des préparations Yenko qui ont marqué l’histoire automobile américaine depuis les années 60.