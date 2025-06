Chevrolet dévoile la Corvette ZR1X 2026 : 1 250 chevaux hybrides et traction intégrale

Chevrolet présente la toute première ZR1 électrifiée, mariant un V8 biturbo à un moteur électrique à l’avant.

La Corvette ZR1X 2026 développe 1 250 chevaux grâce à un V8 biturbo et un moteur électrique avant

Selon GM, le 0 à 100 km/h est franchi en moins de 2 secondes et le quart de mile en moins de 9

Nouveau système de freinage J59, PTM Pro et aérodynamique améliorée pour des performances accrues sur piste

Chevrolet vient de lever le voile sur la Corvette ZR1X 2026, une déclinaison à traction intégrale de sa voiture de performance vedette, combinant motorisation thermique et électrique pour produire une puissance totale de 1 250 chevaux. Il s’agit du premier modèle ZR1 à intégrer un essieu avant électrifié, issu de la Corvette E-Ray lancée l’an dernier.

La puissance principale provient d’un V8 LT7 biturbo de 5,5 litres retravaillé, qui livre 1 064 chevaux et 828 lb-pi de couple aux roues arrière via une boîte à double embrayage à huit rapports — la même que dans la ZR1. Le moteur électrique monté à l’avant ajoute 186 chevaux et 145 lb-pi, permettant un 0 à 100 km/h en moins de 2 secondes selon GM. Le quart de mile serait franchi en moins de 9 secondes avec une vitesse de sortie dépassant les 240 km/h. Ces chiffres font de la ZR1X non seulement la Corvette la plus rapide à ce jour, mais aussi l’un des véhicules les plus rapides au monde, incluant les VÉ.

Le V8 de la ZR1X intègre deux turbocompresseurs de 76 mm et un collecteur d’échappement intégré pour réduire le délai de réponse. Un système dynamique anti-lag maintient la vitesse des turbos, même en décélération, assurant une remise en puissance immédiate.

Le moteur électrique, alimenté par une batterie de 1,9 kWh, fonctionne indépendamment du V8 arrière et ne nécessite pas de recharge externe. Le freinage régénératif à l’avant permet de récupérer de l’énergie. Bien que la capacité soit identique à celle de l’E-Ray, la tension accrue et l’optimisation de la gestion énergétique permettent une meilleure endurance en conduite sur piste.

La ZR1X utilise un système de traction intégrale dérivé de l’E-Ray, mais fortement bonifié (presque deux fois plus puissant). Il surveille constamment les conditions routières et les actions du conducteur pour répartir la puissance entre les essieux. Plusieurs modes de conduite sont offerts : Endurance pour les longs relais, Qualifying pour les tours rapides et Push-to-Pass pour les pointes de puissance à court terme. La nouvelle gestion de traction PTM Pro fait aussi ses débuts, avec vectorisation du couple en régénération et des réglages évolués pour la piste.

Le système de freinage adopte un ensemble J59 spécialement conçu pour ce modèle, avec des étriers Alcon à 10 pistons à l’avant et 6 pistons à l’arrière, ainsi que des disques en carbone-céramique de 16,5 pouces — les plus gros jamais installés sur une Corvette de série. GM affirme que la ZR1X peut ralentir de 290 à 190 km/h avec une force de décélération de 1,9 G.

Deux configurations de châssis seront proposées. La version de série utilise des pneus Michelin PS4S et la suspension Magnetic Ride Control pour un confort routier. Le groupe ZTK Performance optionnel ajoute des ressorts raffermis et des pneus Michelin Pilot Cup 2R. Un ensemble aérodynamique en fibre de carbone à haute déportance est également offert, capable de générer jusqu’à 1 200 lb d’appui à vitesse maximale.

L’habitacle adopte l’aménagement revu de la Corvette 2026 dévoilé plus tôt cette année, avec trois écrans numériques, une nouvelle console centrale et une application Performance intégrée pour la télémétrie en temps réel.

La production aura lieu à l’usine de Bowling Green au Kentucky, et chaque moteur LT7 sera assemblé à la main au Performance Build Center. Les prix et la disponibilité seront annoncés ultérieurement.