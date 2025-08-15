Chevrolet Corvette CX, un concept entièrement électrique : quatre moteurs et batterie de 90 kWh

La Chevrolet Corvette CX tout électrique élimine les composants à combustion interne tandis que la Corvette CX.R hybride marie V8 e-fuel et assistance électrique.

La Corvette CX tout électrique utilise quatre moteurs et une batterie de 90 kWh

La Corvette CX.R hybride est dotée d’un V8 e-fuel et de trois moteurs électriques

Les deux concepts seront jouables dans Gran Turismo 7 dès ce mois-ci

Chevrolet a dévoilé deux concepts de Corvette lors de l’événement The Quail, a Motorsports Gathering, dont l’un adopte un groupe motopropulseur 100 % électrique éliminant complètement le moteur à combustion interne. Les concepts Corvette CX et CX.R Vision Gran Turismo mettent en valeur deux approches différentes de la performance électrifiée : la CX misant sur quatre moteurs électriques, et la CX.R combinant une assistance électrique à un V8 alimenté par carburant synthétique (e-fuel).

Les deux concepts génèrent plus de 2 000 chevaux grâce à leurs groupes motopropulseurs respectifs. Les véhicules ont été conçus et fabriqués au Chevrolet Performance Studio à Warren, au Michigan, dans le cadre d’un exercice de design mondial de GM.

« Les CX et CX.R Vision Gran Turismo démontrent comment nos équipes de design peuvent s’affranchir des contraintes des véhicules de série et laisser libre cours à leur créativité, a déclaré Phil Zak, directeur exécutif du design chez Chevrolet. Grâce à cet exercice, nous avons enrichi l’univers Corvette et défini la direction stylistique des modèles à venir. »

La CX entièrement électrique élimine tous les composants à combustion interne

Le concept Corvette CX utilise un système entièrement électrique à traction intégrale, sans aucun élément de moteur à combustion. Les caractéristiques techniques du groupe motopropulseur comprennent :

Quatre moteurs électriques indépendants produisant plus de 2 000 chevaux

Batterie lithium-ion de 90 kWh montée pour une répartition de poids optimale

Capacité de vectorisation du couple sur les quatre roues

Suppression du système d’échappement, du réservoir de carburant et des composants de refroidissement traditionnels

Système Vacuum Fan utilisant des ventilateurs intégrés pour le contrôle aérodynamique

Pare-brise numérique affichant les données de performance du groupe motopropulseur

Hauteur totale inférieure à 1 041 millimètres

Le système Vacuum Fan aspire l’air à travers des canaux ouverts dans la carrosserie pour générer de l’appui aérodynamique et ajuster le flux d’air au-dessus du diffuseur arrière. Les diffuseurs avant actifs et les éléments d’aileron arrière réagissent automatiquement aux commandes du conducteur. Les bras de suspension en forme d’aile améliorent les caractéristiques aérodynamiques.

L’emplacement de la batterie de 90 kWh permet d’obtenir un centre de gravité bas, tandis que la configuration à quatre moteurs assure un contrôle individuel de chaque roue. L’absence de composants traditionnels d’un moteur à combustion ouvre la porte à des architectures de véhicule différentes de celles des voitures sport conventionnelles.

À l’intérieur, on retrouve des sièges en textile balistique rouge Inferno, des garnitures en cuir de silicone, des accents en aluminium usiné et des éléments en fibre de carbone. Les commandes sont intégrées directement au volant.

La CX.R hybride marie un V8 e-fuel et des moteurs électriques

Le concept CX.R Vision Gran Turismo utilise un groupe motopropulseur hybride combinant technologies à combustion interne et électriques. Ses spécifications comprennent :

V8 biturbo de 2,0 litres à double arbre à cames en tête, monté en position centrale

Alimentation du V8 par carburant synthétique (e-fuel)

900 chevaux provenant du V8, régime maximal de 15 000 tr/min

Boîte à double embrayage à 8 rapports

Trois moteurs électriques (un intégré à la boîte, deux aux roues avant)

Puissance totale combinée dépassant 2 000 chevaux

Ce concept axé sur la course arbore une carrosserie jaune et noire rappelant l’histoire de compétition de Corvette. Les modifications aérodynamiques incluent des éléments actifs plus agressifs et une garde au sol réduite par rapport à la CX.

L’habitacle est pensé pour la piste, avec tableau de bord en fibre de carbone brute et inserts de sièges recouverts de suède. Les rembourrages d’épaules et d’appuie-tête sont élargis pour supporter de fortes forces latérales en virage.

Le concept fait l’impasse sur le confort routier pour privilégier des éléments orientés compétition dans tout l’habitacle.

Les deux concepts seront disponibles dans Gran Turismo 7 plus tard ce mois-ci grâce au partenariat entre Chevrolet et Polyphony Digital Inc., une filiale de Sony Interactive Entertainment. L’équipe de design a créé des fiches techniques détaillées pour représenter fidèlement ces véhicules dans le jeu.

Ces concepts ne sont pas destinés à la production, mais inspireront le langage stylistique des futures Corvette, selon Chevrolet.