Hyundai investira 500 millions $ en Alabama pour produire des hybrides et des VE à autonomie prolongée

Hyundai ajoutera la production de véhicules hybrides, de moteurs et de groupes motopropulseurs électriques à autonomie prolongée afin d’accroître sa capacité nord-américaine.

Hyundai investira environ 500 millions $ US pour accroître ses activités de fabrication de véhicules hybrides et de groupes motopropulseurs en Alabama.

La production locale du Tucson hybride réduira l’exposition aux tarifs douaniers et contribuera à l’atteinte des objectifs d’approvisionnement régional.

Hyundai prévoit lancer 58 modèles nouveaux ou mis à jour en Amérique du Nord d’ici la fin de la décennie.

Hyundai prévoit investir environ 500 millions $ US (700 millions $ CA) dans ses installations de l’Alabama afin d’accroître la production de véhicules hybrides et de fabriquer de nouveaux groupes motopropulseurs.

Cet investissement soutiendra la production américaine des versions hybrides des Hyundai Tucson et Santa Fe. Il financera également de nouveaux moteurs et un groupe motopropulseur électrique à autonomie prolongée (VEAP) destiné à de futurs modèles nord-américains.

Hyundai importe actuellement de la Corée du Sud le Tucson hybride destiné au marché américain. Le transfert de sa production en Alabama réduirait l’exposition de l’entreprise aux tarifs douaniers américains sur les véhicules et augmenterait l’utilisation de composants fabriqués localement.

Le Tucson est le modèle le plus vendu de Hyundai aux États-Unis et au Canada et passera à une nouvelle génération pour l’année-modèle 2027. La production du Santa Fe devrait également profiter de cet investissement. Hyundai n’a fourni aucun échéancier détaillé pour l’un ou l’autre de ces programmes hybrides.

La demande pour les véhicules hybrides a augmenté alors que la hausse des prix de l’essence et le ralentissement de l’adoption des véhicules électriques influencent les décisions d’achat. Les livraisons de véhicules hybrides de l’entreprise aux États-Unis ont progressé de 33 % en août, représentant un record de 29 % de ses ventes totales ce mois-là. Les ventes canadiennes du Tucson ont augmenté de 24 % au cours de la même période.

Le projet de l’Alabama constitue l’un des volets de la stratégie manufacturière élargie de Hyundai aux États-Unis. Le constructeur automobile s’est engagé à investir 26 milliards $ US (36,9 milliards $ CA) aux États-Unis d’ici 2028, notamment dans la production de véhicules, l’approvisionnement en pièces, l’ingénierie et d’autres projets d’expansion industrielle.

Hyundai prévoit également accroître suffisamment sa capacité nord-américaine pour produire 500 000 véhicules supplémentaires par année. D’ici 2030, l’entreprise souhaite que 80 % des véhicules qu’elle vend dans la région contiennent des composants d’origine locale.

Son prochain programme de produits comprend 58 modèles nord-américains nouveaux ou considérablement mis à jour d’ici la fin de la décennie. À l’échelle mondiale, Hyundai entend accroître sa capacité de production annuelle de 1,27 million de véhicules au cours de la même période.

Les véhicules électriques à autonomie prolongée devraient devenir un autre volet de cette stratégie. Hyundai n’a pas précisé quels seront les premiers modèles à recevoir le système VEAP construit en Alabama ni confirmé les volumes de production. Cependant, un porte-parole de l’entreprise a indiqué que l’investissement financera son développement et sa fabrication, parallèlement à ceux de moteurs destinés à de futurs véhicules nord-américains.

Le chef de la direction, Jose Muñoz, a également indiqué que Hyundai se prépare à livrer concurrence dans les segments des camionnettes et VUS à châssis séparé, traditionnellement dominés par les constructeurs de Detroit. Peut-être les candidats idéaux pour le groupe motopropulseur VEAP?

Source: Automotive News