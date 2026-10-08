Hyundai prépare deux nouveaux véhicules électriques qui seront baptisés Ioniq 4 et Ioniq 7

L’Ioniq 4 se présenterait comme une alternative plus classique à la compacte à hayon Ioniq 3.

L’Ioniq 7 viendra se positionner entre l’Ioniq 5 et l’Ioniq 9.

Le plus grand des deux modèles devrait adopter l’architecture électrique de 800 volts de la marque.

En plus de la toute récente Ioniq 3, Hyundai travaille sur deux autres modèles électriques qui viendront enrichir la gamme Ioniq au cours des 12 à 18 prochains mois. Le constructeur sud-coréen développe en effet deux multisegments électriques qui porteront les noms d’Ioniq 4 et d’Ioniq 7.

Bien que peu de détails précis soient connus pour le moment, l’Ioniq 4 devrait être étroitement liée au multisegment sous-compact Kia EV3, tandis que l’Ioniq 7 viendrait s’intercaler entre l’Ioniq 5 et l’Ioniq 9, le grand VUS à trois rangées.

Pour ce qui est de l’Ioniq 4, ce modèle proposerait un style plus traditionnel face aux lignes futuristes de la compacte Ioniq 3. Cela devrait se traduire par une silhouette de VUS plus verticale, plus proche de l’allure du Kia EV3. Tout comme le Kia EV3 a succédé au Niro électrique, l’Ioniq 4 devrait, à son arrivée, remplacer la déclinaison électrique du Kona.

L’Ioniq 4 partagerait ses soubassements techniques avec l’Ioniq 3, ce qui implique qu’elle pourrait proposer des batteries de 42 kWh et 61 kWh. Rien n’a encore été confirmé, et Hyundai pourrait préférer reprendre le groupe motopropulseur du Kia EV3, qui propose des capacités plus généreuses de 58 kWh et 81 kWh. Quoi qu’il en soit, ce futur modèle reposera sur l’architecture électrique standard de 400 volts, partagée par la plupart des véhicules électriques actuels.

La situation sera différente pour l’Ioniq 7, qui profitera de la plateforme 800 volts de Hyundai, déjà utilisée par les Ioniq 5, 6 et 9, ainsi que par les Kia EV6, EV9 et les modèles électriques de Genesis. Une architecture de 800 volts autorise des puissances de charge nettement plus élevées : les modèles actuels de la marque équipés de cette technologie affichent un temps de recharge de 10 à 80 % en 18 à 24 minutes seulement, selon la capacité de la batterie.

Bien que son nom suggère un positionnement entre l’Ioniq 5 et l’Ioniq 9, Auto Express s’attend à ce que l’Ioniq 7 se rapproche davantage du plus petit des deux en matière de gabarit. Dans la lignée des récentes orientations stylistiques de la marque — axées sur des silhouettes plus anguleuses, à l’image du Tucson 2027 —, l’Ioniq 7 devrait arborer un design plus robuste et carré que l’Ioniq 5, renforçant ainsi ses aspects pratiques.

De plus, l’Ioniq 7 pourrait intégrer une troisième rangée de sièges ; ces places arrière seraient toutefois plus exiguës que celles de l’Ioniq 9, rapprochant peut-être son habitabilité de celle d’un Santa Fe à essence.

Fait intéressant : ce ne serait pas la première fois que le nom Ioniq 7 est évoqué chez Hyundai. C’est en effet sous cette appellation que devait initialement naître l’Ioniq 9, avant que la marque n’ajuste sa stratégie pour mieux souligner la parenté du grand VUS avec le Kia EV9, alors plus largement identifié par le public.

Source : Auto Express