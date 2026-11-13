BMW rappelle plus de 720 000 véhicules pour un risque d’incendie

Le rappel vise 14 modèles construits entre 2012 et 2018, dont la Série 3, le X3 et la Série 5.

Selon la NHTSA, à peine 0,1 % des véhicules visés présenteraient réellement le problème.

Aucune réparation n’est encore disponible. On recommande de garer les véhicules à l’extérieur, loin de tout bâtiment.

Le problème

Le problème, c’est que du liquide résiduel s’écoule d’un conduit d’admission d’air du moteur et tombe sur le connecteur électrique de la pompe à eau. Avec le temps, le connecteur devient cassant et peut provoquer un court-circuit, ce qui risque de déclencher un incendie dans le compartiment moteur, même lorsque le véhicule est stationné.

D’où la consigne de stationner ce dernier loin des structures.

Un premier correctif qui n’a pas suffi

En 2024, BMW avait installé un écran protecteur pour empêcher les résidus de liquide d’atteindre le connecteur électrique de la pompe à eau. Dans certains cas, la pompe et le faisceau de câbles avaient également été remplacés.

La solution s’est avérée incomplète. En avril 2025, une Série 5 vendue à l’extérieur des États-Unis a présenté les mêmes symptômes, avec des connecteurs devenus cassants et exposés à un court-circuit. Quelques mois plus tard, une Série 3 assemblée aux États-Unis a connu un début d’incendie au même endroit. BMW a alors mené des tests en laboratoire et consulté un expert externe avant de lancer cette nouvelle campagne.

La Série 3 en tête de liste

La berline Série 3 des années 2012 à 2016 est celle qui domine la liste avec plus de 236 000 exemplaires rappelés. Elle est suivie du X3 (2013 à 2017) avec près de 164 000 unités, puis de la Série 5 (2012 à 2016) avec environ 110 000 modèles. La liste comprend aussi les Série 2 et Série 4, les X1 et X4, le Z4 et même le X5 xDrive40e hybride rechargeable (2016 à 2018), à raison de près de 15 000 exemplaires.

Aucun blessé ni incendie n’a été signalé en lien avec ce problème. La réparation n’est toutefois pas encore prête, mais BMW prépare ses concessionnaires à la réaliser. Les propriétaires recevront une lettre au cours des prochaines semaines. D’ici là, la NHTSA leur conseille de garer leur véhicule à l’extérieur, à bonne distance de toute structure.

Pour le moment, nous n’avons pas d’information sur le nombre de modèles touchés au Canada. Nous mettrons cette nouvelle à jour si les détails nous parviennent. Vous pouvez toujours consulter le site de Transports Canada où la campagne de rappel finira par apparaître, à condition que des modèles soient concernés au Canada, ce qui semble être le cas a priori.