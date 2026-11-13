Ottawa pourrait relever le seuil de la taxe de luxe à 150 000 $ pour les véhicules électriques

Actuellement, tous les véhicules dont le prix est égal ou supérieur à 100 000 $ sont assujettis à une taxe de luxe fédérale.

Le gouvernement a proposé de relever ce seuil pour les véhicules électriques et à hydrogène.

Cette mesure vise à favoriser l’adoption des véhicules électriques, qui sont généralement plus chers que les modèles équivalents à combustion.

Le ministre des Finances du Canada, François-Philippe Champagne, a proposé hier que le gouvernement relève le seuil de la taxe de luxe à 150 000 $ pour les véhicules électriques et à hydrogène dans le cadre des mesures du budget de 2026.

À l’heure actuelle, tous les véhicules de promenade dont le prix est égal ou supérieur à 100 000 $ sont soumis à une taxe de luxe, calculée de deux manières.

En effet, la taxe s’élève soit à 10 % de la valeur totale du véhicule, soit à 20 % du montant dépassant le seuil, la méthode entraînant le coût supplémentaire le moins élevé pour l’acheteur ayant préséance.

Par conséquent, un véhicule vendu au prix de 120 000 $ serait assujetti à une taxe supplémentaire de 4 000 $ (20 % de 20 000 $), tandis qu’un véhicule au prix de 250 000 $ serait taxé de 25 000 $ supplémentaires (10 % de 250 000 $).

Étant donné que les véhicules électriques sont généralement plus coûteux que les modèles équivalents à essence, les acheteurs sont souvent tenus de payer la taxe de luxe lorsqu’ils optent pour un véhicule électrique, alors qu’un modèle comparable doté d’un moteur à essence ou diesel peut être suffisamment moins cher pour éviter ce fardeau financier supplémentaire.

Bien entendu, cette situation peut avoir pour effet de décourager l’achat de véhicules électriques plus coûteux au profit de modèles à combustion, ce qui va à l’encontre des objectifs environnementaux du gouvernement.

C’est pourquoi Ottawa estime que le fait de relever le seuil de la taxe de luxe à 150 000 $ pour les véhicules électriques et à hydrogène, tout en le maintenant à 100 000 $ pour les modèles à essence et diesel, pourrait rétablir l’équilibre.

On indique également que cette mesure reflète mieux le marché automobile actuel, où les prix de tous les véhicules ont grimpé au cours des dernières années, faisant passer un nombre croissant de modèles au-dessus du seuil de la taxe de luxe.

Ottawa affirme que 40 % de tous les véhicules neufs vendus dans le monde devraient être propulsés à l’électricité d’ici les cinq prochaines années, mais le pays est encore assez loin de cet objectif : seulement 13 % de tous les véhicules neufs vendus au Canada en août 2026 étaient électriques ou hybrides rechargeables, ce qui signifie que la proportion de modèles entièrement électriques est encore plus faible.

Pour accélérer davantage la transition électrique, le gouvernement canadien a inclus dans son budget de 2026 un engagement de 587 millions de dollars sur cinq ans pour installer 55 000 bornes de recharge supplémentaires pour véhicules électriques à travers le pays, doublant ainsi le nombre de bornes soutenues par le gouvernement fédéral.

Le gouvernement investira également 45 millions de dollars sur cinq ans dans la recherche et le développement d’infrastructures de recharge.

Si elle est approuvée par le Parlement, la hausse du seuil de la taxe de luxe pour les véhicules électriques et à hydrogène pourrait entrer en vigueur dès aujourd’hui.

Source : Automotive News Canada