BMW Série 3 2027 : une version électrique et une nouvelle M350 pour le Canada

Les prix canadiens commencent à 61 500 $, et les versions à essence et électriques arriveront au début de 2027.

La gamme canadienne comprendra les 330 xDrive, M350 xDrive et i3 50 xDrive entièrement électrique.

La M350 développe 437 chevaux, tandis que BMW estime l’autonomie maximale de l’i3 à 750 kilomètres.

Le lancement canadien des trois modèles est prévu au premier trimestre de 2027.

La BMW Série 3 2027 offrira aux acheteurs canadiens le choix entre une motorisation à essence et une propulsion électrique, avec un style commun inspiré de la Neue Klasse. Cette huitième génération accueille la berline électrique i3 aux côtés de deux versions à essence, dont une nouvelle M350 xDrive qui remplace la M340i xDrive.

BMW Canada confirme des prix de départ de 61 500 $ pour la 330 xDrive, de 74 900 $ pour l’i3 50 xDrive et de 78 500 $ pour la M350 xDrive. Les trois modèles sont équipés du rouage intégral et leur lancement au pays est prévu au premier trimestre de 2027.

Deux versions à essence pour le Canada

La 330 xDrive demeure le modèle d’entrée de gamme. Son quatre-cylindres turbocompressé de 2,0 litres développe 255 chevaux et 295 lb-pi de couple. Il est jumelé à une boîte automatique à huit rapports et à un système d’hybridation légère de 48 volts. BMW annonce un temps de 6,1 secondes pour le 0 à 100 km/h.

La M350 xDrive fait passer la puissance à 437 chevaux et le couple à 428 lb-pi grâce à un six-cylindres en ligne turbocompressé de 3,0 litres, lui aussi doté d’une hybridation légère. Il s’agit d’un gain de 51 chevaux par rapport au modèle précédent. Le temps annoncé pour passer de 0 à 100 km/h est de 4,1 secondes.

Quatre sorties d’échappement distinguent la M350 et lui confèrent une allure plus sportive, faisant de cette version au sommet de la gamme à essence une version au sommet de la gamme à essence.

L’i3 électrique vise jusqu’à 750 kilomètres d’autonomie

L’i3 50 xDrive ajoute une option entièrement électrique à la famille Série 3. Ses deux moteurs développent une puissance combinée de 463 chevaux et un couple de 476 lb-pi. BMW annonce un temps de 4,7 secondes pour atteindre 100 km/h.

Le constructeur estime son autonomie maximale à 750 kilomètres, selon des essais préliminaires effectués conformément aux procédures de l’EPA. Il s’agit donc d’une estimation, et non d’une cote canadienne définitive.

L’i3 utilise une architecture électrique de 800 volts et accepte une puissance de recharge rapide en courant continu jusqu’à 400 kW. Selon BMW, une borne compatible permettrait de récupérer jusqu’à 335 kilomètres d’autonomie en 10 minutes dans des conditions favorables.

Une version électrique plus performante, l’i3 M60 xDrive, est également confirmée pour 2027.

Un style commun et de nouvelles technologies à bord

Les versions à essence et électriques adoptent le langage stylistique Neue Klasse de BMW. Les surfaces sont plus épurées, tandis que les phares et la calandre à doubles haricots s’intègrent dans un ensemble horizontal à l’avant. Les modèles conservent ainsi une identité visuelle commune malgré leurs architectures différentes.

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À bord, le système BMW Panoramic Vision projette des informations sur toute la largeur de la partie inférieure du pare-brise. Il est accompagné d’un écran tactile central de 17,9 pouces utilisant le système d’exploitation BMW Operating System X. Un affichage tête haute en 3D est également offert en option.

Pour les acheteurs canadiens, le principal changement demeure l’élargissement du choix de motorisations. Le prix de l’i3 électrique se situe entre celui des deux versions à essence, tandis que la M350 conserve le six-cylindres en ligne au sommet de cette gamme.