Phares éblouissants : Transports Canada veut connaître votre avis

Conduire lorsque la nuit tombe est aujourd’hui infiniment plus sécuritaire qu’il y a vingt ou trente ans. Les phares à DEL et les technologies d’éclairage adaptatif ont littéralement transformé la conduite nocturne, ce qui permet aux conducteurs de voir plus loin, plus clairement et avec beaucoup plus de précision. Pour la sécurité routière, c’est un gain majeur et indéniable.

Les phares modernes sont de plus en plus puissants, au point d’être aveuglants.

Transports Canada veut connaître l’avis du public sur ce phénomène.

Un Gatinois a déposé une pétition à la Chambre des communes à propos de cette problématique.

Mais cette médaille a son revers. Ces mêmes phares, d’une puissance et d’une intensité sans précédent, aveuglent parfois, si ce n’est régulièrement, les autres usagers de la route. Il est très difficile de voir l’environnement autour des phares des voitures qui arrivent, car le contraste est énorme entre les lumières très vives et les zones très faiblement éclairées qui les entourent.

Au point où ça devient problématique.

Transports Canada consulte les Canadiens

Cependant, si la technologie apporte toujours du positif, elle s’accompagne de négatif. Tellement que l’éblouissement causé par les phares est devenu un enjeu suffisamment sérieux pour que Transports Canada lance une consultation nationale à ce sujet. Depuis le 6 mars, Ottawa invite les automobilistes à partager leur expérience de conduite de nuit dans un sondage ouvert jusqu’au 20 avril.

Concrètement, l’organisme souhaite identifier les caractéristiques des véhicules ou de leurs systèmes d’éclairage susceptibles d’influencer la manière dont les personnes réagissent à l’éblouissement nocturne. La consultation est ouverte à l’ensemble de la population canadienne âgée de 16 ans et plus. Le sondage, d’une durée d’environ 15 minutes, est anonyme.

Cette démarche s’inscrit dans un contexte de grogne citoyenne croissante. Une pétition déposée à la Chambre des communes par un résident de Gatineau réclame une modernisation et un resserrement des normes encadrant cette technologie, afin de réduire l’éblouissement, comme le rapportait Radio-Canada le 13 mars dernier.

En 2024-2025, Transports Canada a également évalué les répercussions de l’éblouissement causé par les phares de véhicules sur la performance de la conduite nocturne et les résultats de cette étude seront présentés en mai lors de la 28e Conférence technique internationale sur l’amélioration de la sécurité des véhicules, à Toronto.

Il sera intéressant de connaître les résultats de cette vaste consultation publique.

Le rappel de l’Explorer, ou la démonstration parfaite du problème

Le rappel récent du Ford Explorer des années 2025 et 2026 offre une illustration concrète du type de problème que peuvent causer les phares d’aujourd’hui. Ford a émis un rappel touchant 35 772 exemplaires de son modèle (3296 au Canada) en raison d’un défaut logiciel dans le système des phares directionnels, qui fait en sorte que les faisceaux lumineux peuvent pointer exactement là où ils ne devraient pas, aveuglant les automobilistes approchant en sens contraire.

Et avec la puissance des phares, l’éblouissement est certain.

Nous allons suivre cette histoire de près.