BMW revoit à la hausse l’autonomie estimée du X5 électrique, mais la cote officielle de l’EPA reste à confirmer.

Le BMW iX5 60 xDrive vise désormais une autonomie d’environ 724 km selon le cycle de l’EPA, contre 700 km auparavant.

Sa batterie de 144 kWh est la plus grosse jamais installée dans un véhicule BMW de série, selon InsideEVs.

BMW annonce une recharge de 10 à 80 % en 22 minutes, tandis que la commercialisation est prévue au premier trimestre de 2027.

BMW augmente son objectif d’autonomie pour le futur iX5 60 xDrive. Selon InsideEVs, les représentants du constructeur s’attendent maintenant à une cote de l’EPA de 450 milles, soit environ 724 kilomètres, pour le VUS électrique.

Il s’agit d’environ 24 kilomètres de plus que l’objectif de 435 milles annoncé précédemment. Ce nouveau chiffre demeure une estimation. La cote officielle de l’EPA est attendue dans les prochaines semaines.

Cette mise à jour a été communiquée lors du lancement de la nouvelle gamme X5 en Californie. John Kelly, responsable des produits de luxe chez BMW, a souligné le rôle de la technologie de batteries de sixième génération du constructeur dans l’autonomie prévue du VUS électrique.

BMW souhaite offrir une plus grande marge de manœuvre au quotidien. Selon Michael Ahlers, responsable du projet X5, le constructeur a fixé à environ 644 kilomètres le seuil au-delà duquel les clients se soucieraient moins de l’autonomie. En visant 724 kilomètres, BMW prévoit une marge supplémentaire pour tenir compte de la consommation accrue à vitesse élevée ou lorsque la climatisation est en marche.

Cela ne signifie pas que les automobilistes pourront parcourir 724 kilomètres en toutes circonstances. La vitesse, la température et l’utilisation du chauffage ou de la climatisation auront une incidence sur l’autonomie réelle. Cette estimation ne constitue pas non plus une cote canadienne confirmée.

Une batterie imposante permet de viser cette autonomie. L’iX5 utilise un bloc de 144 kWh, qu’InsideEVs décrit comme le plus gros jamais installé dans une BMW de série. Ses cellules cylindriques reprennent la même disposition générale que celles des iX3 et i3, mais leur hauteur augmente de 25 millimètres pour accroître la capacité.

La vitesse de recharge compte également, particulièrement avec une batterie de cette taille. BMW annonce une puissance de recharge maximale de 460 kW et un passage de 10 à 80 % en 22 minutes. Il s’agit de données du constructeur. Les performances réelles dépendront des conditions et de l’équipement disponible.

La commercialisation de l’iX5 est prévue au premier trimestre de 2027. Le reportage ne précise ni les prix canadiens ni le calendrier des livraisons au pays, mais cet objectif d’autonomie revu à la hausse donne aux acheteurs une raison de plus de suivre l’arrivée du premier X5 entièrement électrique.

BMW iX5 60 xDrive 2027 | Photo: BMW BMW iX5 60 xDrive 2027 | Photo: BMW BMW iX5 60 xDrive 2027 | Photo: BMW BMW iX5 60 xDrive 2027 | Photo: BMW

Source : InsideEVs