Audi rappelle le Q4 e-tron en raison d’un risque d’incendie de la batterie

Le Q4 e-tron d’Audi présente un risque d’incendie de batterie, mais la cause serait encore inconnue à ce jour.

Le Volkswagen ID.4, mécaniquement similaire, a récemment fait l’objet d’un rappel pour le même problème.

Le constructeur recommande de ne pas charger la batterie au-delà de 80 % en attendant qu’un correctif définitif soit déployé.

Quelques semaines après le rappel par Volkswagen de l’ID.4 pour un risque d’incendie de batterie, Audi lui emboîte le pas avec son Q4 e-tron.

Compte tenu de la grande proximité technique entre les deux VUS électriques, cette décision était prévisible.

En effet, le Q4 e-tron utilise la même batterie de 82 kWh que les versions supérieures de l’ID.4, un composant fourni par SK Battery Manufacturing en Hongrie.

Bien qu’aucun cas d’incendie de batterie n’ait été signalé pour l’Audi Q4 e-tron, il semble que Volkswagen et la NHTSA aux États-Unis aient été informées de 22 incidents impliquant l’ID.4.

Selon l’enquête du constructeur automobile, certains profils de recharge associés à un niveau de charge supérieur à 80 % peuvent provoquer un emballement thermique au sein de la batterie, ce qui pourrait entraîner l’embrasement et la destruction du véhicule.

Pour l’instant, ni Volkswagen ni Audi n’ont été en mesure de déterminer la cause de ce problème, ce qui signifie qu’aucun correctif permanent n’est actuellement disponible.

D’ici là, Audi et Volkswagen recommandent aux propriétaires de ne pas recharger la batterie de leur véhicule à plus de 80 %.

Les propriétaires des véhicules concernés recevront un autocollant d’avertissement pour leur rappeler d’arrêter la recharge à 80 %. Là ou cela sera possible, Volkswagen et Audi installeront un limiteur de charge temporaire par le biais d’une mise à jour à distance.

Cela implique que les propriétaires des deux VUS électriques perdront 20 % de la capacité de batterie annoncée pour leur véhicule, ainsi qu’une part importante de leur autonomie maximale.

Dans le cas d’Audi, la population visée par le rappel aux États-Unis comprend 9 048 unités des Q4 e-tron et Q4 Sportback e-tron des années-modèles 2024 et 2025, dont seulement environ 0,1 % présenteraient réellement un risque d’événement thermique.

Transports Canada n’a pas encore publié de rappel concernant ce problème pour le Q4 e-tron, mais le nombre d’ID.4 rappelés au Canada s’élève à 5 633 véhicules des années-modèles 2023 à 2025.

De plus amples détails, notamment la cause fondamentale et la solution permanente, sont attendus au cours des semaines ou des mois à venir, tandis qu’Audi et Volkswagen s’efforcent d’identifier ce qui pourrait provoquer ce risque d’incendie.

Source : NHTSA