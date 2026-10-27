Toyota Canada rappelle plus de 24 000 Sienna au Canada pour un problème de sièges

Toyota Canada doit rappeler 24 454 fourgonnettes Sienna en raison d’un problème avec les sièges de la deuxième rangée, dont le dossier pourrait se déplacer lors d’une collision. Le constructeur va même jusqu’à recommander aux propriétaires de ne pas y faire asseoir de passagers tant que la réparation n’aura pas été effectuée, ce qui est plutôt rare.

Les Sienna des années 2022 à 2026 sont visées par cette campagne

Toyota déconseille d’utiliser les sièges du milieu d’ici à ce que la réparation soit effectuée

Une mise à jour logicielle réglera le problème

Quand un dispositif de sécurité devient le problème

Voici comment Transports Canada décrit le problème : « Dans certaines conditions, les mécanismes qui verrouillent les dossiers inclinables des sièges de la deuxième rangée pourraient se débloquer lors de l’activation d’un prétendeur de ceintures de sécurité. Par conséquent, le ou les dossiers pourraient bouger lors d’un accident. »

Autrement dit, c’est un dispositif conçu pour protéger les occupants qui déclenche le problème, et ce, précisément au moment d’un impact. C’est plutôt inusité et inhabituel comme problème.

Bien entendu, si le dossier n’est plus verrouillé, l’occupant n’est plus retenu comme il le devrait. Dans une fourgonnette familiale, souvent équipée de sièges d’enfants au milieu, ça peut poser un sérieux problème.

La marche à suivre

Selon la note publiée par Transports Canada, « Toyota doit aviser les propriétaires par la poste et leur demander d’amener leur véhicule chez un concessionnaire pour faire mettre à jour le logiciel du module de commande électronique SRS qui contrôle les prétendeurs. »

D’ici là, le constructeur est clair : il « recommande de ne pas utiliser les sièges de la deuxième rangée pour transporter des passagers jusqu’à ce que les réparations dans le cadre du présent rappel aient été effectuées. »

Pour savoir si votre véhicule est concerné, il suffit d’entrer son numéro d’identification (NIV) sur le site de Toyota Canada ou de composer le 1-888-869-6828. Le numéro de rappel de Transports Canada est le 2026-505 ; celui de Toyota est le SRC RN6.

En attendant le passage à l’atelier, mieux vaut laisser la deuxième rangée vide.