Ford partage sa stratégie pour réduire le nombre de ses rappels liés aux problèmes mécaniques

On ne vous apprend rien en vous disant que Ford a un sérieux problème de rappels. Le constructeur est le premier à l’admettre. En 2025, la marque a établi un record peu enviable aux États-Unis avec 153 rappels impliquant 12,9 millions de véhicules. Stellantis, deuxième, a lancé 53 campagnes pour 2,7 millions de véhicules. Ford domine une fois de plus cette année, mais on a promis des changements dans les façons de faire depuis un certain temps déjà.

Ford a rappelé 12,9 millions de véhicules en 2025, un record aux États-Unis.

L’usine de moteurs Essex, en Ohio, est au cœur de la nouvelle stratégie de qualité.

Le démontage quotidien de moteurs et l’intelligence artificielle sont au cœur de la solution.

Cette semaine, la compagnie s’est confiée au site de Road & Track au sujet d’une nouvelle façon de faire en usine. Cette dernière poursuit un objectif : réduire le nombre de rappels liés aux problèmes mécaniques.

On vous offre, en substance, l’essentiel de la stratégie de Ford.

Démonter un moteur par jour

Pour améliorer sa situation, Ford a adopté, depuis l’an dernier, une nouvelle pratique liée au contrôle de la qualité au sein de ses usines. Neil Wilson, gestionnaire de l’usine de moteurs Essex, en Ohio, là où sont fabriqués les V8 de 5,0 litres de la Mustang et du F-150, ainsi que les V8 de 6,7 et 7,3 litres des Super Duty, a expliqué qu’on procédait systématiquement au démontage d’un moteur par jour, afin de déceler des problèmes potentiels et d’évaluer la qualité d’assemblage.

Auparavant, l’usine procédait à cette opération une fois par trimestre ou lorsqu’un problème précis était suspecté. Depuis 2025, un moteur est retiré quotidiennement de la chaîne d’assemblage. Il est soumis à une batterie de tests, puis entièrement démonté et inspecté en profondeur. Ford s’est inspiré de sa propre usine de Valence, en Espagne, qui se distingue comme la meilleure de la compagnie à l’échelle mondiale en matière de qualité.

Cette cadence exige des ressources supplémentaires en temps, en main-d’œuvre et en argent. Mais selon Neil Wilson, les bénéfices l’emportent largement sur les coûts. Des anomalies qui auraient autrefois glissé entre les mailles du filet sont désormais détectées avant même que les véhicules ne quittent l’usine. On ne réagit plus. On prévient.

L’intelligence artificielle dans l’équation

Ford va plus loin que le simple démontage physique d’un moteur. Un système de surveillance prédictive basé sur l’intelligence artificielle analyse en continu des points de mesure précis le long de la chaîne de production et repère les variations inhabituelles, même lorsque toutes les pièces se situent dans les tolérances de fabrication prévues. Lorsque l’IA détecte une anomalie potentielle, elle oriente les techniciens vers les zones précises à inspecter lors du démontage.

Ces techniciens, selon Neil Wilson, ne quittent pas leur poste tant qu’ils n’ont pas identifié la source du problème. Un moteur peut être composé de pièces entièrement conformes aux spécifications et quand même déclencher une alerte. C’est précisément là que réside la valeur de l’outil.

Des résultats préliminaires encourageants

Ford mesure ses indicateurs de garantie à 0, 1 et 3 mois de service. Elle affirme avoir observé une diminution marquée des réclamations depuis la mise en place de cette pratique.

Un porte-parole de la marque a précisé que les rappels actuels concernent surtout des véhicules plus anciens, et que les efforts déployés en usine visent à garantir une meilleure fiabilité sur les modèles récents et, surtout, sur ceux à venir.

Ford ne prétend pas avoir réglé le problème du jour au lendemain. Mais l’intention est là.

Il fallait bien qu’elle commence quelque part.

Il restera également à régler les problèmes de qualité d’assemblage. Ça, c’est un autre dossier.