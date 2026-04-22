BMW i7 2027 : la Série 7 goûte à son tour à l’approche Neue Klasse

BMW vient de dévoiler la nouvelle génération de son véhicule phare, la Série 7. Le modèle a été simultanément présenté au Salon de l’auto de Beijing, ainsi qu’à New York. Il s’agit, selon le constructeur, de la mise à jour la plus ambitieuse jamais réalisée pour ce modèle. La Série 7 entre dans sa septième génération avec un mandat précis : être la première grande berline de luxe à intégrer les technologies de l’approche Neue Klasse, la nouvelle architecture qui définira l’avenir de toute la gamme de produits BMW.

La première version proposée sera tout électrique.

Une version de performance M est également attendue.

L’I7 sera aussi déclinée avec une motorisation hybride rechargeable.

Et avec la nouvelle mouture, nous aurons droit à tout, soit une motorisation électrique, une solution hybride rechargeable, ainsi qu’un modèle de performance qui s’inscrira dans la division M.

Le premier modèle proposé sera l’i7 60 xDrive, entièrement électrique. La version hybride rechargeable 750e xDrive suivra au premier trimestre de l’année 2027. Quant à la variante M, elle suivra par la suite. Ce qui change la donne, c’est que toutes les versions seront fabriquées sur une seule ligne de production à l’usine BMW de Dingolfing, en Allemagne.

L’i7

Le cœur de l’i7 2027, c’est sa nouvelle batterie. BMW a développé ce système haute tension en collaboration avec la firme Rimac, spécialiste croate de l’électrification. La batterie change du tout au tout. Pour être plus technique, mentionnons qu’elle abandonne les cellules prismatiques de la génération précédente au profit de cellules cylindriques, issues directement de la plateforme Neue Klasse. Le résultat, c’est que la densité énergétique volumétrique progresse d’environ 20 %, ce qui se traduit par une autonomie accrue et des temps de recharge réduits.

Voilà ce qui compte en bout de piste pour la clientèle.

BMW Canada n’a pas partagé les données d’autonomie pour le pays, car il est encore trop tôt, mais il est estimé que ce sera bien plus que les 512 km de l’i7 actuelle. La puissance de recharge rapide en courant continu devrait désormais atteindre, voire dépasser les 195 kW du modèle sortant, grâce à la nouvelle architecture électrique.

Bref, nous verrons des gains dans tous les chapitres, comme on est en droit de s’y attendre lorsque BMW renouvelle un de ses véhicules.

Côté puissance, le groupe motopropulseur de l’i7 60xDrive se compose de deux moteurs électriques. La puissance totale est chiffrée à 536 chevaux et le couple à 549 livres-pieds. C’est suffisant pour un 0 à 100 km/h en 4,7 secondes. Une version M70 xDrive, plus musclée, va délivrer 650 chevaux avec le mode Boost.

Un design douteux

Le design de la nouvelle Série 7 adopte le nouveau langage visuel de BMW, décliné spécifiquement pour le segment de luxe. La calandre porte toujours ses immenses naseaux, bien sûr illuminés, et elle prend une proportion plus verticale. À l’arrière, les feux s’étendent jusqu’aux flancs de la carrosserie, mais l’ensemble est plus réussi qu’à l’avant.

À bord, la présentation change complètement. On ne retrouve plus d’écran devant le conducteur, mais plutôt une immense unité au centre du tableau de bord. Celui-ci va offrir le système multimédia X (10) de BMW, et la voiture proposera pour la première fois un écran pour le passager, le tout de série. Fait à noter, l’affichage tête-haute devient un système de projection, le BMW Panoramic Vision, qui couvre toute la largeur du pare-brise. En fait, vous allez retrouver de l’information partout à la base du pare-brise. Ça promet de changer la donne pour les occupants.

À l’arrière, en option, un écran de cinéma de 31,3 pouces (il n’y a pas d’autre façon de le décrire) peut se déployer. Il offre une résolution 8K et peut prendre en charge des appels vidéo Zoom et diffuser du contenu en utilisant la technologie Dolby Atmos via le système Bowers & Wilkins qui offre jusqu’à 36 haut-parleurs, pour une puissance de 1925 watts.

Nous pourrions continuer longuement. La nouvelle Série 7 va en mettre plein la vue en matière d’équipement et de technologie, c’est une certitude.

La production mondiale sera lancée en juillet 2026. Nous aurons plus d’informations plus tard cette année concernant la date d’arrivée du modèle au pays, ainsi que tout ce qui concerne sa fourchette de prix.