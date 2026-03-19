BMW prévoit retirer l’i4 l’an prochain alors que la nouvelle i3 s’ajoute à la gamme

BMW misera fortement sur la nouvelle i3, sans doute révolutionnaire, avant ses premières arrivées au début de 2027

BMW prévoit mettre fin à la production de l’i4 l’an prochain après le lancement de l’i3.

L’i3 ajoute une architecture de 800 volts et une capacité de recharge rapide en courant continu pouvant atteindre 400 kW.

BMW affirme qu’une future Série 4 électrique fait toujours partie de sa planification à long terme.

BMW mettra fin à la production de l’i4 l’an prochain, tournant ainsi la page sur l’une des premières voitures particulières électriques à batterie du constructeur à être produites en plus grand volume, alors que la toute nouvellement dévoilée i3 prend place dans la même portion de la gamme.

L’i4 est arrivée sur le marché en 2021 et, avec l’iX, a contribué à marquer la première grande vague de lancements de VÉ de volume chez BMW. Elle occupait la place d’alternative électrique dans le segment des berlines compactes de luxe et est demeurée, tout au long de son cycle de vie, l’une des offres électriques les plus connues et les plus appréciées de l’entreprise.

Selon certaines informations, le retrait de l’i4 est lié à l’arrivée de la nouvelle i3, qui est de taille similaire, mais nettement plus avancé. L’i4 est actuellement produite à l’usine BMW de Munich, où la production de l’i3 doit commencer.

Le directeur des produits du groupe BMW, Jochen Goller, a indiqué que ce chevauchement et ce schéma de remplacement s’inscrivent dans la cadence normale des produits de l’entreprise, les anciens modèles étant progressivement retirés à mesure que les nouveaux montent en volume. Il a précisé que cette transition avait déjà été intégrée à la planification de BMW.

L’i4 sortante quitte la scène avec un bilan de ventes significatif. Aux États-Unis et au Canada, les ventes ont été assez solides, même en 2025, malgré un recul marqué du taux d’adoption des véhicules électriques. Des versions comme la xDrive40, à un peu plus de 70 000 $ au Canada, offraient des performances intéressantes grâce à ses 396 chevaux et une autonomie estimée à 462 km.

Sa remplaçante arrive avec un avantage technique clair. BMW propose l’i3 avec une architecture de 800 volts et une capacité de recharge rapide en courant continu pouvant atteindre 400 kW. L’i3 50 xDrive afficherait 469 chevaux et 476 lb-pi de couple, avec une autonomie EPA attendue de plus de 700 km.

BMW a également laissé entendre que le départ de l’appellation i4 actuelle ne signifiera peut-être pas de façon permanente la fin d’une offre électrique à silhouette de Série 4 au sein de la gamme. L’entreprise a déjà indiqué qu’une Série 4 de nouvelle génération est en développement comme pendant plus axé sur le style et plus dynamique à la Série 3.

Source: Autocar