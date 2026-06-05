Techno décryptée : Volvo EX60 et le méga-moulage — le vrai sujet, c’est comment on construit les véhicules électriques

Volvo a démarré la production de son EX60 — son premier véhicule assemblé avec la technologie du Méga-moulage. C’est le signal que la révolution de la fabrication automobile est en plein essor. Cette percée technologique vient avec son lot d’arguments pour et contre et laissez-nous vous guider sur le sujet.

Le méga-moulage remplace 60 à 100 pièces soudées par une seule pièce d’aluminium coulée sous haute pression

Tesla a popularisé la technologie ; maintenant Volvo, BYD, Zeekr, NIO et XPeng sont tous dans la course

La vraie question n’est pas comment ça se fabrique, mais l’impact sur les coûts — et sur la réparabilité

Qu’est-ce que le méga-moulage, concrètement ?

Si vous regardez le dessous d’une voiture traditionnelle, vous verrez des dizaines de pièces d’acier embouties et soudées ensemble pour former la structure. C’est comme assembler un puzzle en métal, avec tout ce que ça implique : robots de soudure, lignes d’assemblage complexes, points de faiblesse potentiels aux jonctions.

Le méga-moulage fait le contraire. On injecte de l’aluminium liquide sous une pression colossale dans un moule géant — on parle de presses pouvant exercer jusqu’à 9 000 tonnes de force — et on obtient d’un seul coup une pièce structurale complète. Pour la Volvo EX60, c’est la structure arrière entière : 60 à 100 composants d’acier soudé remplacés par une seule pièce d’aluminium coulé de haute précision.

Volvo rejoint le club — et c’est plus significatif qu’il n’y paraît

Tesla a été le pionnier de cette approche avec le Model Y, en remplaçant les structures avant et arrière dès 2020-2021. À l’époque, beaucoup dans l’industrie regardaient ça avec scepticisme. Aujourd’hui, le bilan est là : réduction de poids, moins de complexité à l’assemblage, moins de robots nécessaires sur la ligne.

Ce qui est significatif en 2026, c’est que cette technologie quitte définitivement l’orbite Tesla pour devenir un standard industriel. BYD, Zeekr, NIO et XPeng l’utilisent déjà en production en Chine. Un nouveau projet européen financé par l’UE, le projet MAXIMA, travaille à la rendre accessible pour des constructeurs plus modestes. Et maintenant Volvo, le constructeur suédois, la déploie sur un véhicule de production en série à son usine de Torslanda en Suède.

La direction est claire : dans cinq ans, vous aurez du mal à trouver un VÉ grand public qui n’utilise pas une forme ou une autre de grande pièce coulée.

Le revers de la médaille que personne ne veut vraiment discuter

Il y a un problème avec le méga-moulage, et l’industrie le sait. Quand votre véhicule traditionnel subissait un impact arrière, un carrossier pouvait remplacer quelques panneaux et redresser quelques éléments de structure. Avec une pièce d’aluminium moulée, le moindre dommage structurel peut rendre la pièce entière non réparable — et non remplaçable à la pièce.

Tesla s’est fait critiquer pour ça. Des accidents qui auraient nécessité 3 000 $ de réparations sur une berline conventionnelle ont conduit à des véhicules déclarés perte totale. Les assureurs ont commencé à en tenir compte dans leurs primes. Plusieurs États américains ont ouvert des enquêtes sur la question de la réparabilité.

Des récits récents de propriétaires de Cybertruck ayant fait réparer leur moulage arrière montrent que Tesla a tiré des leçons de l’expérience du Model Y.

Ils ont intégré des lignes de découpe qui facilite la réparation du moulage sans le remplacer. Ils ont aussi créé des morceaux de remplacement qui peuvent être fixés au moulage en question pour lui redonner sa forme et rigidité originale en utilisant des adhésifs aéronautiques ultra performants. Un youtubeur américain typiquement critique de Tesla à saluer l’ingéniosité et la qualité de la réparation sur son véhicule.

Volvo n’a pas encore précisé comment elle entend gérer ce dossier sur l’EX60. C’est la question qu’il faut poser.

Ce que ça change pour nous, finalement

L’EX60 arrive sur nos routes à la fin de l’année. Il s’ajoute dans une lignée de VÉ qui apportent des changements significatifs en terme d’architecture et de façon d’interagir avec les commandes et l’interface. Voyons ensemble les deux côtés de la médaille… en aluminium.

Points positifs

Allègement du véhicule et gain d’autonomie : L’aluminium est plus léger que l’acier. En remplaçant des dizaines de composants par une structure moulée unique, le véhicule perd un poids considérable. Pour un véhicule électrique, l’équation est simple : moins de poids équivaut à une meilleure efficacité énergétique et, par conséquent, à une autonomie prolongée.

Réduction des coûts et de la complexité de production : L’élimination de 60 à 100 pièces soudées signifie qu’il faut moins d’estampage, moins de robots de soudure sur la chaîne d’assemblage, et moins d’espace d’usine. Cette efficacité manufacturière accélère la production et devrait, en théorie, se refléter par un prix d’achat plus compétitif pour le consommateur final.

Rigidité structurelle et tenue de route accrues : Assembler un « puzzle en métal » crée inévitablement des points de faiblesse aux jonctions et aux soudures. Une pièce coulée d’un seul bloc offre une rigidité torsionnelle supérieure, ce qui améliore non seulement la sécurité globale de l’habitacle, mais aussi la précision de la tenue de route.

Points négatifs

Réparabilité complexe et risque de perte totale : C’est le nerf de la guerre. Lors d’un accident affectant la structure, redresser une pièce en aluminium moulé est souvent impossible car le métal risque de fissurer. Malgré les efforts d’ingénierie (comme les lignes de coupe), un dommage sévère force encore trop souvent l’envoi du véhicule à la casse pour un impact qui aurait été réparable sur un châssis traditionnel.

L’impact sur les primes d’assurance : Les compagnies d’assurance détestent l’incertitude et les réparations coûteuses. Face au risque accru de devoir déclarer un véhicule « perte totale » ou de payer pour des procédures de réparation complexes, de nombreux assureurs ajustent déjà leurs primes à la hausse pour les véhicules utilisant le méga-moulage.

Une dépendance aux réparateurs ultra-spécialisés : Réparer un méga-moulage endommagé avec des adhésifs de grade aéronautique et des techniques de coupe chirurgicales exige une formation pointue et un équipement très onéreux. Cela risque d’exclure les carrossiers indépendants de quartier, limitant le choix du consommateur aux seuls centres certifiés (et souvent plus chers) du constructeur.

Mot de la fin

La prochaine génération de VÉ qui arrivera sur nos routes — qu’il s’agisse de successeurs aux IONIQ 5 et 9, du nouveau véhicule universel de Ford, ou de marques chinoises qui cherchent à percer au Canada — utilisera presque certainement des méga-moulages ou une technologie équivalente. Ce que ça signifie concrètement pour les acheteurs québécois : des VÉ potentiellement moins chers à produire (et donc à acheter), mais aussi de nouvelles questions à poser à son assureur et à son concessionnaire avant de signer.

Trois questions à surveiller dans les prochains mois : est-ce que Volvo va établir un standard de réparabilité plus clair que ce que Tesla a fait ? Est-ce que cette nouvelle technique de fabrication va vraiment permettre de réduire le prix de vente, ou juste les marges des constructeurs ? Et est-ce que les standards de réparabilité des carrossiers vont suivre le rythme ?

Retenez surtout ceci : la prochaine révolution dans le prix des VÉ ne viendra peut-être pas de la chimie des batteries. Elle viendra peut-être de la façon dont on maîtrise différents matériaux et techniques de fabrication.