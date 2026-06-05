Subaru rappelle près de 70 000 Forester vu le risque de détachement du verre du toit ouvrant

Un collage inadéquat des panneaux de verre du toit ouvrant sur certains modèles Forester 2026 pourrait permettre au composant de se détacher pendant la conduite.

Le rappel vise 69 663 Subaru Forester et Forester Hybrid de l’année-modèle 2026.

Un collage inadéquat du verre du toit ouvrant pourrait permettre au panneau de se détacher pendant la conduite.

Subaru fait état de trois incidents sur le terrain, mais d’aucune collision, blessure ou fatalité liée à ce problème.

Subaru a annoncé un rappel touchant 69 663 exemplaires de ses VUS Forester et Forester Hybrid 2026 après avoir identifié un problème de fabrication qui pourrait permettre au panneau de verre du toit ouvrant électrique de se détacher pendant que le véhicule est en mouvement.

Selon les documents de rappel déposés auprès de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des États-Unis, la campagne comprend 65 656 modèles Forester fabriqués entre le 19 juin 2025 et le 13 mars 2026, ainsi que 4 007 véhicules Forester Hybrid produits du 20 février au 17 mars 2026.

Le problème concerne la liaison entre le panneau de verre du toit ouvrant et l’ensemble du cadre coulissant. Subaru indique que certains véhicules pourraient avoir été assemblés sans l’application adéquate de l’apprêt lors de la fabrication, ce qui a entraîné une adhérence insuffisante. Avec le temps, cette liaison peut s’affaiblir, augmentant la possibilité que le panneau de verre se sépare du véhicule.

Les documents de la NHTSA estiment qu’environ 2,9 % des véhicules visés par le rappel pourraient présenter ce défaut. Si le verre se détache pendant l’utilisation du véhicule, cela pourrait créer un danger sur la route et accroître le risque de collision ou de blessure.

Subaru a commencé à enquêter sur le problème après avoir reçu, le 26 février, un signalement concernant un panneau de verre de toit ouvrant détaché. L’entreprise a ensuite examiné ses processus de production ainsi que les données recueillies sur le terrain. Entre le 26 février et le 25 mars, Subaru a enregistré trois rapports techniques aux États-Unis impliquant des panneaux de toit ouvrant détachés.

Le constructeur affirme n’avoir connaissance d’aucune collision, blessure ou fatalité liée à cette condition.

Les véhicules concernés ont été identifiés à l’aide des dossiers de production, ce qui a permis à Subaru de déterminer quelles unités pourraient avoir été assemblées durant la période où le processus de collage ne respectait pas les spécifications.

Dans le cadre de la mesure corrective, les concessionnaires Subaru inspecteront le panneau de verre du toit ouvrant. Si les résultats de l’inspection indiquent une adhérence insuffisante, le panneau de verre sera remplacé par un composant correctement assemblé, sans frais pour les propriétaires.

Subaru a informé son réseau de concessionnaires du rappel à la fin du mois de mai et prévoit commencer l’envoi des avis aux propriétaires le 24 juillet. Les propriétaires souhaitant obtenir plus de renseignements peuvent communiquer avec le service à la clientèle de Subaru. Le rappel est identifié à l’interne sous le numéro de campagne WRF-26, et les numéros d’identification de véhicules concernés sont devenus consultables dans les dossiers de la NHTSA à compter du 29 mai.