Jason Momoa s’offre une Bentley Blower Jnr miniature entièrement sur mesure

Cette commande est mise en lumière dans la plus récente saison de la série documentaire On The Roam, diffusée sur HBO Max. L’acteur, cinéaste et artisan Jason Momoa a passé commande d’une Bentley Blower Jnr unique en son genre auprès de Hedley Studios.

Ces Bentley Blower Jnr sont à l’échelle 85% de l’originale

Le bolide est entièrement électrique avec une autonomie de 105 km

Le Jnr a une batterie de 10,8 kWh

Le prix de base est de 90 000 livres sterling

La livraison est prévue pour cet été. Momoa s’est rendu à l’atelier de Bicester pour rencontrer les équipes, découvrir la Bentley Blower Jnr et d’autres créations de Hedley Studios, et commencer à façonner un véhicule à son image.

Une Bentley Blower Jnr chargée d’histoire personnelle

La Bentley Blower Jnr de Momoa a été développée avec plus de 100 éléments sur mesure ou spécialement conçus pour l’occasion, chacun choisit pour conférer au véhicule son propre caractère et sa propre signification.

La carrosserie est peinte dans une teinte baptisée Momoa Crimson, un rouge foncé et profond créé exclusivement pour ce projet. Elle est agrémentée de détails en laiton vieilli sur l’ensemble de la carrosserie, notamment des ailes et des passages de roue traités pour développer une patine naturelle avec le temps. Il en résulte une interprétation plus chaleureuse et plus brute de la Blower Jnr — pensée pour sembler habitée, tactile et personnelle dès le premier regard.

Des détails de chez lui

Plusieurs détails puisent directement dans le vécu de Momoa. Le tableau de bord est réalisé en bois de Koa, essence originaire d’Hawaï, terre natale de l’acteur, traditionnellement associée à la fabrication de planches de surf, d’instruments de musique et à l’artisanat local. Le radiateur et la plaque d’immatriculation personnalisée arborent un insigne « 666 » en hommage à son grand-père, surnommé « El Diablo ». À l’intérieur, une plaquette nominative « Momoa 1 of 1 » confirme le statut d’exemplaire véritablement unique de ce véhicule.

Des heures de travail personnalisé

L’un des éléments les plus saisissants demeure le sélecteur de vitesse en forme de crâne, sculpté à la main dans un bloc de laiton massif et nécessitant plus de 100 heures de travail artisanal. Le volant, quant à lui, est orné du logo On The Roam, un symbole que Momoa et son équipe créative partagent sous forme de tatouages.

Ben Hedley, fondateur de Hedley Studios, a déclaré : « Ce fut un réel plaisir de travailler avec Jason sur ce projet. Il avait une vision très claire de ce qu’il souhaitait intégrer à la voiture pour en faire une pièce vraiment unique et personnelle : l’histoire de son grand-père, les finitions en laiton antique, la teinte de peinture exclusive et le tableau de bord en bois de sa terre natale. Ce qui m’a le plus frappé, c’est l’énergie et la joie que Jason a insufflées à l’ensemble du processus. Il s’est pleinement engagé avec l’équipe derrière la construction, ce qui a rendu le projet véritablement collaboratif dès le départ. Ce fut un véritable honneur de contribuer à concrétiser sa vision. »

Artisanat et caractère

Dans l’atelier bicesterien de Hedley Studios, chaque création est le fruit d’un soin, d’un savoir-faire et d’une personnalité propres, alliant carrosserie, ingénierie, travail du métal, peinture, sellerie et finition pour produire un véhicule résolument unique à son propriétaire.

Chaque voiture est unique

Chaque Bentley Blower Jnr est assemblée à la main au Royaume-Uni, en partenariat avec Bentley Motors, sous la forme d’une réplique entièrement électrique à l’échelle 85 % de la Bentley 4½ Litres Supercharged de 1929. Pour la voiture de Momoa, cette base est devenue le point de départ d’un récit plus intime, façonné par le patrimoine familial, les matériaux soigneusement sélectionnés et le plaisir de créer quelque chose de ses propres mains.

Pour les promenades à 25 miles à l’heure

D’un point de vue technique, la Bentley Blower Jnr par Hedley vient avec une motorisation de 15 kW soit environ 20 chevaux, ce qui est suffisant pour adéquatement déplacer la masse de 550 kg du véhicule. Avec sa batterie de 10,8 kWh, l’autonomie prévue est d’environ 105 kilomètres. Considérant que Jason Momoa pèse plus de 100 kg, il y a de bonnes chances que l’autonomie soit moindre! Pour la recharge, il faut compter environ 6 heures. Fait intéressant, la vitesse maximale est de 72 km/h (45 mph, mais en fonction de sa classification aux États-Unis, le véhicule ne pourra excéder les 40 km/h (25 mph).

Le prix

Étant hautement personnalisé, le prix de la voiture Momoa n’est pas divulgué. On sait toutefois que le prix de base pour la Bentley Blower Jnr est de 90 000 livres sterling soit environ 165 000 $ canadiens (121 000$ US).

Si jamais l’acheteur préfère un autre modèle, Hedley Studios propose également l’Aston Martin DB5J, la Bugatti Baby II et la Ferrari Testa Rossa J.