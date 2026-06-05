VW retarde ses hybrides en Amérique du Nord pour mettre en place une chaîne d’approvisionnement

Les Atlas, Atlas Cross Sport et Tiguan sont visés pour l’arrivée future de groupes motopropulseurs hybrides complets

Volkswagen prévoit des versions hybrides complètes pour ses VUS…

• Les exigences de fabrication locale en Amérique du Nord prolongent les délais de développement des modèles hybrides.

• Les usines de Chattanooga et du Mexique devraient soutenir la future production de véhicules hybrides.

Volkswagen continue d’opérer sur les marchés canadien et américain sans véhicule hybride, même si la demande pour les modèles essence-électricité demeure forte. Les dirigeants de l’entreprise affirment que ce retard est principalement lié au travail nécessaire pour mettre en place un écosystème de fabrication nord-américain destiné aux futurs groupes motopropulseurs hybrides.

Pendant ce temps, Toyota, Kia et d’autres en produisent à un rythme soutenu.

Le chef de la direction de Volkswagen Group of America, Kjell Gruner, a confirmé que des systèmes hybrides complets sont prévus pour les versions rafraîchies des Atlas, Atlas Cross Sport et Tiguan. L’entreprise prévoit introduire cette technologie lors des mises à jour de mi-cycle de ces véhicules plutôt que plus tôt.

Volkswagen travaille à s’assurer que les batteries, les transmissions, l’intégration logicielle ainsi que le calibrage des systèmes moteur-hybride soient développés et assemblés en Amérique du Nord, un facteur important pour le constructeur. Ce processus exige d’importants travaux d’ingénierie, une coordination avec les fournisseurs, des validations ainsi que des préparatifs de fabrication avant que la production puisse commencer.

Les versions hybrides des Atlas et Atlas Cross Sport devraient être assemblées à l’usine Volkswagen de Chattanooga, à Chattanooga, tandis que le Tiguan hybride devrait être produit au Mexique.

L’échéancier demeure un défi. Volkswagen a redessiné l’Atlas pour l’année-modèle 2027, avec des livraisons prévues plus tard en 2026. Un Atlas Cross Sport redessiné suivra. Selon le cycle normal de renouvellement des produits de l’entreprise, les variantes hybrides associées aux mises à jour de mi-cycle ne devraient pas arriver avant la fin de la décennie, possiblement aussi tard qu’en 2030. Quant au Tiguan, il devrait recevoir sa mise à jour de mi-cycle vers 2028.

L’état de préparation des fournisseurs constitue un autre facteur qui influence le calendrier. Les systèmes hybrides nécessitent un approvisionnement dédié ainsi qu’une capacité de production spécifique pour leurs composantes. Cela signifie que les fournisseurs doivent investir dans l’outillage et l’augmentation de leur capacité de fabrication avant que la production à volume puisse débuter. Volkswagen doit également compléter les essais et les travaux de validation adaptés aux conditions de conduite nord-américaines et aux attentes des consommateurs.

L’absence de modèles hybrides est devenue un enjeu de plus en plus difficile pour les concessionnaires Volkswagen. La marque a quitté le segment des hybrides après l’année-modèle 2016 (Jetta Hybrid) afin de concentrer ses ressources sur les véhicules électriques à batterie. Pendant cette période, des concurrents comme Toyota, Honda, Hyundai, Ford, Kia et Subaru ont élargi leur offre. Même Stellantis, par l’entremise de Jeep, s’y est essayé.

Volkswagen indique que ses futurs systèmes seront des hybrides complets conventionnels plutôt que des configurations hybrides légères.

Source: Automotive News