Véhicules électriques : BYD jouit d’une meilleure notoriété au Canada que Volkswagen et BMW

AutoTrader a mené une enquête sur les véhicules électriques auprès de 1 761 Canadiens le mois dernier.

12 % des répondants ont cité BYD lorsqu’on leur a demandé de nommer trois marques de VÉ, soit plus que certains constructeurs mieux implantés.

BYD, Geely et Chery mettent actuellement en place leurs réseaux de vente et de service au Canada avant le début des ventes prévu plus tard cette année.

Bien qu’il n’ait pas encore vendu un seul véhicule à des particuliers au Canada, le constructeur chinois BYD bénéficie apparemment d’une meilleure reconnaissance de marque que Volkswagen et BMW en ce qui concerne les véhicules électriques, selon un sondage d’AutoTrader.

En effet, 12 % des 1 761 Canadiens interrogés en mars ont nommé BYD lorsqu’on leur a demandé d’identifier trois constructeurs automobiles qui vendent des véhicules électriques.

Bien que ce chiffre puisse paraître modeste, il représente une proportion plus élevée que celle des répondants ayant cité Volkswagen ou BMW, qui vendent pourtant des véhicules électriques au pays depuis respectivement 8 et 12 ans.

Sans surprise, Tesla et Toyota ont été les marques les plus populaires du sondage, étant identifiées par 73 % et 47 % des participants. La performance de BYD demeure néanmoins impressionnante, compte tenu du fait que la marque n’est pas encore officiellement implantée sur le marché.

Cela devrait toutefois changer rapidement : le géant chinois est actuellement à l’étape de bâtir un réseau de vente et de service à travers le Canada, dans l’espoir de commencer les livraisons avant la fin de 2026.

Cette stratégie permettra à BYD de profiter de la récente exemption tarifaire sur un maximum de 49 000 véhicules électriques chinois par an, une mesure négociée entre Ottawa et Pékin plus tôt cette année. Ce quota, qui augmentera de 6,5 % annuellement, inclut les voitures fabriquées en Chine par des constructeurs américains et européens, ainsi que les modèles entièrement développés en Chine.

BYD n’est pas le seul constructeur à vouloir percer le marché canadien cette année; ses rivaux Geely et Chery prévoient également de lancer leurs ventes d’ici la fin de l’année.

Alors que les VÉ chinois sont reconnus pour être, en moyenne, nettement plus avancés technologiquement que leurs concurrents américains, européens et japonais, leur principal attrait pour les Canadiens demeure leur prix abordable. En effet, 74 % des répondants ouverts à l’achat d’un véhicule électrique chinois ont identifié le prix comme un facteur déterminant de leur intérêt.

Fait intéressant, le même sondage révèle un intérêt croissant pour les véhicules entièrement électriques après une baisse marquée l’an dernier. Parmi les participants qui ne possèdent pas encore de VÉ, 49 % affirment qu’ils envisagent d’en acquérir un pour leur prochain véhicule, comparativement à 46 % en 2024 et 42 % en 2025.

Le retour de l’incitatif fédéral de 5 000 $ pour les VÉ (sous des conditions plus strictes), l’arrivée de modèles plus abordables et l’anticipation de l’arrivée des véhicules chinois à bas prix expliquent ce regain d’enthousiasme pour l’électrification chez les acheteurs canadiens.

La récente hausse des prix du carburant joue également un rôle important dans ce renversement de la tendance.

Source : Automotive News Canada