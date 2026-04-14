BMW abandonnera l’iX sur le marché nord-américain plus tard cette année

La production de l’iX pour le marché canadien cessera en octobre 2026, tandis qu’une date précise reste à confirmer pour les États-Unis.

Le VUS électrique devrait demeurer en vente sur les autres marchés mondiaux.

BMW concentrera ses efforts sur sa gamme de véhicules électriques « Neue Klasse », incluant un futur iX5 qui remplacera l’actuel iX.

Après cinq années modèles, le BMW iX tirera sa révérence à la fin de l’année modèle 2026 pour les marchés canadien et américain. En effet, le constructeur allemand a décidé d’abandonner son premier VUS électrique afin de faire place à sa nouvelle génération de véhicules électriques Neue Klasse, notamment un futur iX5 de taille intermédiaire qui n’a pas encore été dévoilé.

Compte tenu des dimensions et des tarifs de l’actuel iX, l’iX5 devrait constituer un remplaçant direct au sein de la gamme du constructeur.

Bien que BMW USA n’ait pas annoncé de date de fin officielle, Jean-François Taylor, de BMW Canada, nous a confirmé que la production pour le marché canadien se poursuivra jusqu’à la fin de l’année modèle 2026, en octobre, mais qu’il n’y aura pas de modèle 2027. Il est fort probable qu’il en soit de même pour le marché américain, bien que nous ne puissions l’affirmer avec certitude puisque la production mondiale de l’iX se poursuivra.

En effet, cette décision de cesser les ventes de l’iX en prévision de l’arrivée des VÉ Neue Klasse ne s’applique qu’à l’Amérique du Nord. Les autres marchés mondiaux auront donc droit à l’année modèle 2027 du premier VUS électrique de la marque. Cela permet de mieux comprendre la décision du constructeur de rafraîchir l’iX il y a seulement quelques mois, une stratégie qui aurait été surprenante si la production mondiale s’était arrêtée complètement.

D’ici là, les acheteurs canadiens pourront toujours se procurer un iX 2026 neuf, décliné en versions xDrive45, xDrive60 et M70 xDrive, affichant des prix de départ respectifs de 89 900 $, 94 900 $ et 129 900 $.

Selon le groupe motopropulseur et l’ensemble de roues et pneus choisi, l’autonomie officielle de l’iX varie entre 449 km et 586 km, d’après les chiffres de Ressources naturelles Canada.

À titre de comparaison, le nouveau BMW iX3, qui devrait arriver au Canada au moment même où l’iX quittera notre marché, devrait offrir jusqu’à 650 kilomètres d’autonomie sur une seule charge, soit nettement plus que n’importe quel autre véhicule électrique BMW produit à ce jour.