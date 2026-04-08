La BMW i7 2027 entre dans l’ère Neue Klasse avec une batterie haute tension développée avec Rimac promet plus d’autonomie et une recharge accélérée

BMW s’associe à Rimac pour intégrer une nouvelle génération de batterie dans la i7 électrique, avec à la clé une autonomie en hausse et des temps de recharge nettement réduits. La berline obtient donc la technologie de Gen6 de BMW, la plus avancée.

Une collaboration entre BMW et Rimac pour une batterie haute tension de nouvelle génération

Une densité énergétique accrue de 20 %, synonyme de gains en autonomie

Une recharge plus rapide grâce à une architecture technique revue

Une alliance technologique européenne pour la BMW i7

BMW accélère le développement de ses technologies électriques en s’appuyant sur un partenaire reconnu dans le domaine de l’électrification, Rimac Technology, basé en Croatie. Cette collaboration vise à intégrer une nouvelle batterie haute tension dans la prochaine génération de la berline de luxe électrique, la BMW i7.

L’objectif est clair : exploiter pleinement les avancées de la plateforme eDrive de sixième génération (Gen6), afin d’améliorer à la fois l’autonomie et la vitesse de recharge. Ce partenariat s’inscrit dans une stratégie plus large du constructeur allemand, qui cherche à déployer rapidement ses innovations sur l’ensemble de sa gamme électrique.

Une nouvelle génération de cellules plus performantes

Au cœur de cette évolution, on retrouve l’introduction de cellules cylindriques lithium-ion de type 4695. Comparées aux cellules prismatiques utilisées auparavant, elles offrent une densité énergétique volumétrique supérieure d’environ 20 %.

Concrètement, cela permet d’augmenter la quantité d’énergie stockée dans un volume équivalent, ce qui se traduit directement par une autonomie accrue pour la BMW i7. Cette nouvelle technologie de cellules est combinée à une architecture de modules issue de la génération précédente, assurant ainsi un équilibre entre innovation et fiabilité.

Recharge optimisée et performances accrues

Au-delà de l’autonomie, BMW met également l’accent sur l’expérience de recharge. La nouvelle batterie permet d’augmenter la puissance de charge, réduisant ainsi les temps d’arrêt aux bornes rapides.

Ce double gain, autonomie et rapidité de recharge, constitue un élément clé pour renforcer l’attractivité de la i7 sur le marché des berlines électriques haut de gamme, où la concurrence s’intensifie.

Une première mondiale prévue en Chine

La nouvelle BMW i7 sera officiellement dévoilée le 22 avril 2026 à l’occasion du salon Auto China, à Beijing. Un choix stratégique pour BMW, qui continue de miser sur le marché chinois pour ses modèles électriques premium.

Une collaboration saluée des deux côtés

Du côté de BMW, on insiste sur la rapidité de mise en œuvre de ces nouvelles technologies :

« Nous déployons rapidement les technologies de la Neue Klasse dans l’ensemble de notre gamme, y compris dans notre grande berline électrique de luxe. Les équipes des deux entreprises ont développé une solution sur mesure pour la nouvelle BMW i7 », explique le Dr Thomas Engelhardt, responsable du développement des systèmes haute tension et de recharge chez BMW. « L’excellente collaboration avec Rimac Technology illustre parfaitement la capacité d’innovation européenne. »

Même enthousiasme chez Rimac, dont l’expertise en électrification ne cesse de s’étendre :

« BMW a toujours été reconnu pour repousser les limites de l’ingénierie, ce qui rend cette collaboration particulièrement stimulante pour nous. Ensemble, nous avons développé un système de batterie haute tension qui exploite pleinement le potentiel des nouvelles cellules cylindriques en un temps record, avec des gains significatifs en énergie, en autonomie et en performance de recharge », affirme Mate Rimac, fondateur et président du groupe Rimac. Il ajoute : « Nous sommes fiers de voir ce système désormais produit à grande échelle dans notre nouveau campus Rimac. »

Production et montée en puissance industrielle

Les batteries sont assemblées en Croatie, dans les installations de Rimac, avant d’être expédiées en Allemagne à l’usine BMW de Dingolfing. Ce site demeure à ce jour le seul au monde à produire la Série 7.

Pour Rimac Technology, cette collaboration marque une étape importante. L’entreprise, autrefois spécialisée dans les hypercars, s’impose désormais comme un fournisseur de premier rang capable de soutenir des volumes industriels élevés, tout en proposant des solutions hautement personnalisées pour les clients à l’extérieur du groupe.

Avec cette nouvelle batterie, la BMW i7 franchit une étape supplémentaire dans sa transformation technologique et entre dans l’ère Neue Klasse à son tour.