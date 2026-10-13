BMW Concept 7 Protection 2027 : une limousine blindée de 603 chevaux

BMW présente une interprétation de sa berline de luxe blindée avec le Concept 7 Protection, un véhicule hybride rechargeable conçu pour résister aux attaques par armes de poing tout en préservant le confort et le raffinement de la Série 7.

Le BMW Concept 7 Protection intègre un blindage balistique répondant à la nouvelle norme BayB, notamment contre certaines munitions de calibre 9 mm et .44 Magnum.

La motorisation hybride rechargeable dérivée de la BMW M760e xDrive développe 603 chevaux et 590 lb-pi de couple, avec rouage intégral.

Positionné sous la BMW Série 7 Protection VR9, ce concept pourrait éventuellement être commercialisé, d’abord sur certains marchés européens.

Une BMW Série 7 blindée, mais presque impossible à distinguer

BMW poursuit le développement de sa gamme de véhicules blindés avec la présentation du Concept 7 Protection. Cette nouvelle proposition vise une clientèle qui souhaite bénéficier d’une protection balistique sans nécessairement investir dans un véhicule destiné aux menaces les plus extrêmes.

Contrairement à la Série 7 Protection déjà commercialisée, cette nouvelle déclinaison privilégie une approche plus ciblée. Elle s’adresse notamment aux dirigeants d’entreprise, aux personnalités publiques, aux organisations et aux particuliers exposés à certains risques lors de leurs déplacements.

L’objectif est de conserver l’apparence d’une Série 7 conventionnelle. Extérieurement, les modifications demeurent pratiquement invisibles. BMW souhaite ainsi éviter qu’un véhicule blindé attire inutilement l’attention.

Cette approche permet également de préserver les caractéristiques de confort et de comportement routier associées à sa grande berline de luxe.

Un blindage capable de résister aux armes de poing

La principale particularité du Concept 7 Protection se trouve évidemment dans sa structure. BMW utilise différents types d’acier balistique et de matériaux composites renforcés de fibres pour protéger les occupants. Ces éléments sont intégrés aux portières, aux montants et aux différentes jonctions de la carrosserie.

Les surfaces vitrées sont considérablement plus épaisses que celles d’une Série 7 conventionnelle. Les petites glaces triangulaires arrière bénéficient également d’une protection supplémentaire dissimulée derrière les garnitures intérieures.

Même le toit panoramique est conservé pour préserver l’apparence extérieure du véhicule. Toutefois, une structure de protection composée d’acier et de composites se trouve directement sous la surface vitrée. Le pare-soleil demeure donc fermé en permanence.

Le véhicule répond à la nouvelle norme de protection BayB. Selon BMW, son blindage est conçu pour résister à certaines munitions courantes d’armes de poing, notamment les calibres 9 × 19 mm et .44 Magnum.

Il faut cependant distinguer cette protection de celle des véhicules blindés de catégories supérieures. Le Concept 7 Protection n’est pas conçu pour résister aux explosions. Pour ce type de menace, BMW propose notamment la Série 7 Protection VR9, avec une protection VPAM 10 offerte en option.

Une motorisation hybride rechargeable de 603 chevaux

Sous le capot, BMW reprend la technologie hybride rechargeable de la M760e xDrive. Cette mécanique associe un six cylindres en ligne turbocompressé de 3,0 litres à un moteur électrique intégré à la transmission automatique Steptronic à huit rapports.

Le moteur à essence développe 420 chevaux, tandis que le moteur électrique produit 194 chevaux. La puissance combinée atteint 603 chevaux et le couple maximal s’établit à 590 lb-pi. La transmission intégrale xDrive assure la répartition de la puissance entre les quatre roues.

BMW a également adapté la suspension, les freins, la motorisation et les systèmes d’assistance à la conduite pour compenser la masse supplémentaire imposée par le blindage.

Le constructeur ne précise toutefois ni le poids total du véhicule ni ses performances d’accélération. L’autonomie électrique propre au concept n’est pas davantage communiquée. On se doute bien qu’avec le surplus de poids, elle n’est plus la même que les 85 km annoncée pour le marché européen.

Un habitacle luxueux avec des équipements particuliers

Malgré sa vocation sécuritaire, le Concept 7 Protection conserve une présentation intérieure particulièrement raffinée.

L’habitacle présenté combine une sellerie en cuir Merino BMW Individual blanc Smoke White, des garnitures en Alcantara et un pavillon anthracite.

À l’arrière, BMW introduit une nouvelle console centrale Individual comprenant une tablette rabattable, une surface de recharge sans fil et un compartiment réfrigéré. Cet équipement sera également proposé dans la Série 7 conventionnelle à compter du deuxième semestre de 2027.

Des stores électriques et des vitrages teintés renforcent la confidentialité des occupants.

Le véhicule comprend aussi un système d’intercommunication permettant de parler avec une personne à l’extérieur sans ouvrir les portières ou les fenêtres. Un dispositif d’alarme peut déclencher des avertissements sonores et visuels en cas d’attaque.

Les vitres latérales demeurent électriques, mais leur ouverture est volontairement limitée afin de maintenir une certaine protection.

Une commercialisation encore incertaine

Avec plus de 45 années d’expérience dans les véhicules de protection, BMW souhaite élargir son offre en proposant différents niveaux de sécurité adaptés aux besoins de sa clientèle.

Pour le moment, BMW présente ce véhicule comme une étude annonçant une possible expansion de sa gamme. Aucun prix ni calendrier de production n’a été confirmé.

Le constructeur précise que les premiers marchés visés seraient européens. Aucune disponibilité au Canada ou aux États-Unis n’a été annoncée.