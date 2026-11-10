Une BMW i3 traverse l’Europe du nord au sud avec seulement 2 heures et 46 minutes de recharge

Le trajet entre le cap Nord et Tarifa comprend 5 886 kilomètres.

La BMW i3 peut se recharger à des puissances atteignant jusqu’à 400 kW et offre une autonomie allant jusqu’à 750 km (EPA).

La consommation moyenne sur l’ensemble du parcours a été de 12,5 kWh/100 km, un résultat inférieur à l’évaluation officielle du véhicule.

Afin de démontrer l’efficacité énergétique et les capacités de recharge de la nouvelle i3 ainsi que de sa plateforme Neue Klasse, BMW s’est lancée dans la « Paneuropeana », un périple de 5 886 kilomètres reliant le point le plus au nord d’Europe continentale à son extrémité la plus au sud.

Contrairement au Cannonball Run, qui consiste à traverser les États-Unis de New York à Los Angeles le plus rapidement possible, les participants à la Paneuropeana visent à traverser le continent du nord au sud — de la pointe de la Norvège au sud de l’Espagne — au volant d’un véhicule électrique, tout en limitant au strict minimum le temps passé aux bornes de recharge.

Bien qu’elle ait roulé pendant 3 jours, 2 heures et 41 minutes (sans compter les temps d’arrêt), la BMW i3 n’a requis que 2 heures, 45 minutes et 54 secondes de recharge rapide pour parcourir les 5 886 kilomètres de ce défi.

Cette performance est rendue possible grâce à la batterie de 108,7 kWh de la BMW i3 50 xDrive et à son architecture électrique de 800 volts, autorisant des puissances de charge allant jusqu’à 400 kW.

Sur les bornes compatibles, la berline électrique allemande peut ainsi récupérer environ 290 kilomètres d’autonomie (selon le cycle EPA) en seulement 10 minutes.

En partant avec une batterie pleine, l’i3 peut parcourir jusqu’à 750 kilomètres avant d’exiger un arrêt de recharge, ce qui est nettement supérieur à la majorité des véhicules électriques actuellement offerts sur le marché nord-américain.

Cette autonomie importante s’explique en partie par le groupe motopropulseur hautement efficace de la berline, homologué en Europe pour une consommation d’énergie située entre 13,4 et 18 kWh / 100 km, selon les conditions de conduite.

Durant l’épreuve de la Paneuropeana, les ingénieurs de BMW sont parvenus à faire encore mieux que la valeur basse de cette fourchette : le véhicule d’essai n’a consommé en moyenne que 12,5 kWh / 100 km d’énergie sur la totalité du trajet.

L’i3 — accompagnée d’une seconde i3 identique et d’un iX3 en guise de véhicules de soutien — a traversé huit pays en maintenant une vitesse moyenne de 79,7 km/h tout au long de l’épreuve.

À l’instar des autres participants à la Paneuropeana, les ingénieurs de BMW ont conduit comme des automobilistes ordinaires, confrontés aux aléas de conditions météorologiques réelles et changeantes. S’ils pouvaient planifier leurs arrêts de ravitaillement, ils devaient obligatoirement recourir au réseau de bornes publiques locales et utiliser un véhicule de série strictement identique à ceux disponibles à l’achat.

La plateforme Neue Klasse avait déjà validé ses prétentions en matière d’efficacité lorsqu’un iX3 avait réussi à parcourir 1 007 kilomètres sur une seule charge plus tôt cette année ; ce nouveau défi confirme que cette efficacité s’applique tout aussi bien à la berline qu’au VUS.

Les premières livraisons canadiennes de la BMW i3 50 xDrive 2027 sont prévues pour le premier trimestre de 2027, avec un prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) débutant à 74 900 $.