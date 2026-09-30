BMW veut plus gros que le X7 pour les États-Unis

Le BMW Group étudie un VUS positionné au-dessus du X7 et adapté au marché américain, alors que son usine de Caroline du Sud, le « home of X », tourne à pleine capacité.

BMW envisage un nouveau VUS au-dessus du X7, adapté au marché américain.

L’usine de Spartanburg, le « home of X » de BMW, tourne à pleine capacité.

BMW veut régionaliser la production de ses VUS pour en accroître la production mondiale.

Le BMW Group envisage un nouveau VUS (un SAV, ou Sports Activity Vehicle, selon l’appellation de BMW) positionné au-dessus du X7, son actuel VUS haut de gamme, et destiné précisément au marché américain. Le constructeur a dévoilé ce projet le 30 septembre 2026, lors de sa journée des marchés des capitaux (Capital Market Day) à Munich.

BMW précise que ce nouveau modèle serait « étroitement adapté aux besoins du marché américain ». Aucun nom, prix ni calendrier de lancement n’a été annoncé.

Spartanburg tourne à pleine capacité

Selon BMW, la demande pour ses VUS est telle que l’usine de Spartanburg, en Caroline du Sud, que l’entreprise surnomme le « home of X », fonctionne à pleine capacité. C’est là que sont construits les X7 vendus au Canada.

Cette saturation explique le second volet du plan : BMW souhaite régionaliser davantage la production de ses VUS, ce qui, selon l’entreprise, permettrait d’accroître la production mondiale et de desservir plus directement chaque région de vente.

Le X5 2027 offre déjà une version électrique de 570 hp

BMW n’a précisé aucune motorisation pour ce nouveau modèle, mais le communiqué en fixe les critères : BMW remaniera son offre de groupes motopropulseurs autour des modèles qui dégagent les meilleures marges de contribution à long terme dans chaque marché, et qualifie l’ouverture technologique de pilier de sa stratégie.

Son plus récent lancement de VUS montre à quel point ce menu est déjà vaste. Le X5 2027, dévoilé à Spartanburg en juin, propose selon les marchés des moteurs à essence et diesel avec système hybride léger, une version hybride rechargeable et l’iX5 entièrement électrique. L’iX5 est aussi le premier VÉ construit à Spartanburg.

X5 50e xDrive : hybride rechargeable, 483 hp et 516 lb-pi

hybride rechargeable, 483 hp et 516 lb-pi iX5 60 xDrive : deux moteurs électriques, 570 hp et 593 lb-pi, batterie de 144 kWh utiles, recharge de 10 à 80 % en courant continu en 22 minutes, autonomie estimée jusqu’à 700 km

BMW Canada annoncera plus tard la disponibilité de la version hybride rechargeable et de l’iX5. Selon un article récent, la prochaine génération du X7, attendue à Spartanburg en 2027, comprendra la toute première version électrique du modèle.

Le nouvel Audi Q9 est 129 mm plus long que le X7

Le plus récent rival du X7 est aussi plus gros. Le tout nouvel Audi Q9 2027, offert dans le configurateur canadien depuis août, mesure 5 310 mm de long pour un empattement de 3 140 mm, contre 5 181 mm et 3 105 mm pour le X7 actuel. Il a été lancé uniquement avec des moteurs à essence biturbo :

Q9 : V6 de 2,9 L, 429 ch et 442 lb-pi, 0 à 100 km/h en 5,2 secondes

V6 de 2,9 L, 429 ch et 442 lb-pi, 0 à 100 km/h en 5,2 secondes SQ9 : V8 de 4,0 L, 591 ch et 590 lb-pi, 0 à 100 km/h en 4,0 secondes

Par sa seule longueur, le porte-étendard d’Audi dépasse déjà l’actuel VUS haut de gamme de BMW, et il n’existe pas en version électrique.

Un des deux nouveaux modèles du plan de redressement de BMW

Le VUS positionné au-dessus du X7 est l’un des deux nouveaux modèles mis en avant par BMW, avec un modèle compact entièrement électrique issu de la Neue Klasse, destiné au segment d’entrée de gamme européen en 2028.

BMW vise une marge BAII (EBIT) de 8 à 10 % dans son secteur Automobile d’ici le début de la prochaine décennie. Le président du directoire, Milan Nedeljković, a déclaré : « Nous avons défini de premières mesures pour nous repositionner et nous les mettrons en œuvre avec vigueur. »