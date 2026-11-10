Acura lance une version Urban Spec pour les Integra, ADX et MDX 2027

La version Urban Spec ajoute la peinture gris urbain et des détails noirs à trois Acura 2027.

Jantes de 18 pouces sur l’Integra, de 19 pouces sur l’ADX et de 20 pouces sur le MDX.

Arrivée chez les concessionnaires au début de l’année prochaine ; prix annoncés plus tard.

Acura Canada a annoncé aujourd’hui une version Urban Spec en édition limitée pour l’Integra, l’ADX et le MDX 2027. Les trois modèles reçoivent la peinture gris urbain, des détails extérieurs noir brillant et un intérieur ébène. Ils arriveront chez les concessionnaires Acura au début de l’année prochaine, et les prix seront annoncés à l’approche du lancement.

La version fera ses débuts publics au Salon de l’auto de Los Angeles 2026, présenté du 19 au 29 novembre. Elle partagera l’espace d’Acura avec l’Integra Type S édition héritage 2027 et le concept NEXERA Vision, le coupé qu’Acura a utilisé pour présenter son prochain langage stylistique à la Monterey Car Week en août.

« Les Canadiens recherchent des véhicules qui reflètent leur personnalité tout en offrant un excellent rapport qualité-prix, a déclaré Nathan Muir, vice-président adjoint d’Acura Canada. Les versions Urban Spec vont encore plus loin en proposant des éléments de style exclusifs pour les modèles Integra, ADX et MDX, conférant à ces modèles à production limitée une présence sur la route encore plus marquante. »

Urban Spec : peinture gris urbain et 5 éléments extérieurs noirs

Chaque modèle Urban Spec reçoit le même traitement de base :

Peinture gris urbain

Jantes noires et écrous de roues noirs

Poignées de portières noires

Antenne noire

Emblèmes noirs

Intérieur ébène

Autrement dit, emblèmes, poignées et jantes passent au noir sur une carrosserie grise, et l’allure reste la même de la berline sport jusqu’au VUS à trois rangées.

Des jantes de 18 pouces sur l’Integra à 20 pouces sur le MDX

C’est ici que les trois modèles se distinguent.

Integra ADX MDX Jantes A-SPEC noires de 18 pouces Noires de 19 pouces A-SPEC Platinum Élite noires de 20 pouces Éléments noirs propres au modèle Déflecteur de coffre Aucun élément supplémentaire Garnitures de pare-chocs et de portières

Selon Acura, l’ADX est le seul des trois à recevoir des jantes et des pneus plus grands dans le cadre de cette version. L’Integra ajoute un déflecteur de coffre noir, tandis que le MDX va le plus loin avec des garnitures de pare-chocs et de portières noires.

D’autres changements à venir pour le MDX 2027

Acura dévoilera d’autres nouveautés pour la gamme MDX 2027 à l’approche de son lancement. Le constructeur a déjà commencé à remanier son VUS à trois rangées : en septembre, il a confirmé la mise en pause de la production du MDX Type S de 355 ch après l’année modèle 2026, et indiqué vouloir transférer plusieurs éléments de style et caractéristiques haut de gamme du Type S aux autres versions du MDX.

L’Integra et le MDX actuels ont aussi encore du temps devant eux. Une note aux fournisseurs rapportée en mai prévoit la production du MDX actuel jusqu’au début de 2031, et celle de l’Integra actuelle jusqu’au début de 2032.

Ces versions Urban Spec arrivent alors qu’Acura s’apprête à souligner son 40e anniversaire au Canada en 2027. Sa gamme canadienne compte quatre modèles (Integra, ADX, RDX et MDX), vendus par plus de 50 concessionnaires au pays.