2029 : la cible d’Acura pour son porte-étendard à trois rangées

Acura planifie un porte-étendard à trois rangées pour la fin de 2029, alors que la marque resserre sa gamme avant une expansion misant sur les hybrides.

Acura planifie un VUS porte-étendard à trois rangées, désigné « Acura XL » à l’interne, pour la fin de 2029.

Le RDX revient en 2028 en version hybride, avec un nouveau langage stylistique.

La gamme d’Acura se resserre à trois modèles avant de s’élargir de nouveau.

Acura planifie un nouveau VUS porte-étendard à trois rangées pour la fin de 2029, selon un document de planification rapporté par Automotive News qui désigne le modèle sous le nom « Acura XL ». Le véhicule se positionnerait au-dessus du multisegment intermédiaire MDX actuel, offrant à la marque une option plus spacieuse alors qu’elle mise davantage sur les hybrides et les multisegments jusqu’au début des années 2030.

Le chef de la planification chez American Honda, Gary Robinson, a refusé de discuter de produits futurs précis, mais a reconnu le potentiel du segment. Le MDX répond déjà à la demande pour un modèle à trois rangées, a-t-il dit, mais « il y a des occasions à saisir ailleurs, et le VUS constitue aujourd’hui la plus grande part du marché premium ».

La gamme se resserre avant de s’élargir

Ce projet de porte-étendard survient alors que la gamme d’Acura se resserre à court terme. La marque a mis fin à la berline intermédiaire TLX et au multisegment électrique intermédiaire ZDX en 2025, faisant passer son offre de six modèles. En avril, Acura a suspendu la production du multisegment compact RDX dans le cadre du même recul, ne laissant à la marque que trois modèles pour l’instant.

Le RDX revient en version hybride en 2028

Le RDX doit revenir en 2028 sous la forme d’une quatrième génération construite autour de la propulsion hybride. Il inaugurera aussi le nouveau langage stylistique d’Acura, caractérisé par des phares et des feux arrière ultraminces et une nouvelle signature lumineuse.

Les multisegments ADX et MDX poursuivront entretemps sous leur forme actuelle. Les deux doivent recevoir une refonte complète au début de la prochaine décennie, après le retour du RDX et avant l’arrivée du porte-étendard prévu.

L’avenir de l’Integra demeure incertain

La seule berline restante d’Acura, l’Integra, a un avenir à long terme incertain, bien que les dirigeants affirment que la marque ne délaisse pas le segment. La berline fait « partie intégrante de l’identité d’Acura », a déclaré Robinson lors du Monterey Car Week, en Californie.

« Il y a beaucoup plus de stabilité [pour les berlines] que ce que l’on croyait il y a quelques années. »

Robinson a fait cette remarque malgré le virage soutenu du marché vers les véhicules utilitaires, soulignant une demande pour les berlines plus stable que ce que l’industrie prévoyait quelques années plus tôt.