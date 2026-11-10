La NHTSA ouvre une nouvelle enquête sur Waymo pour des infractions liées aux autobus scolaires

L’enquête liée à un rappel examinera si une mise à jour logicielle de 2025 a empêché près de 3 000 véhicules Waymo de dépasser des autobus scolaires immobilisés.

L’enquête de la NHTSA porte sur près des trois quarts des véhicules Waymo appartenant à l’entreprise.

Les écoles d’Austin, au Texas, ont enregistré 19 infractions; celles d’Atlanta, en Géorgie, en ont signalé six.

Waymo affirme n’avoir reçu aucune contravention liée à un autobus scolaire depuis mars de cette année.

Les autorités américaines chargées de la sécurité automobile ont ouvert une nouvelle enquête liée à un rappel visant les véhicules autonomes de Waymo, après de nombreux signalements selon lesquels des robotaxis continuent de dépasser des autobus scolaires immobilisés dont les feux rouges clignotent. L’examen porte sur près de 3 000 véhicules appartenant à l’entreprise et cherchera à déterminer si une mise à jour logicielle a corrigé adéquatement le comportement.

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a indiqué que les incidents les plus récents sont survenus principalement après que Waymo a déclaré avoir terminé la mise en œuvre de sa mesure corrective en novembre 2025. L’organisme évaluera l’efficacité de la mise à jour et cherchera à comprendre pourquoi d’autres infractions ont été signalées après ce changement.

La NHTSA a lancé une évaluation préliminaire en octobre 2025 à la suite de signalements selon lesquels des véhicules Waymo dépassaient illégalement des autobus scolaires immobilisés. Après avoir clos cet examen plus tôt cette semaine, elle a maintenant ouvert une enquête liée à un rappel, qui porte sur les incidents signalés après la mise à jour logicielle de l’entreprise.

La situation a attiré l’attention des responsables scolaires de deux villes où Waymo exerce ses activités. Le district scolaire indépendant d’Austin a recensé 19 infractions distinctes et remis plusieurs contraventions de 300 $ à l’entreprise. Les écoles publiques d’Atlanta ont signalé six autres infractions.

Waymo, qui exploite principalement ses véhicules au Texas et en Californie, a appliqué la mise à jour logicielle dans le cadre d’un rappel annoncé en décembre 2025. L’entreprise a indiqué que cette mise à jour modifiait la façon dont ses véhicules autonomes réagissent aux autobus scolaires. Toutefois, le compte rendu de la NHTSA sur les signalements ultérieurs soulève des questions quant à savoir si la mesure a empêché ce comportement dans l’ensemble du parc touché.

Dans un communiqué, Waymo a déclaré avoir apporté des « améliorations importantes » au comportement de ses véhicules à proximité des autobus scolaires et n’avoir reçu aucune contravention depuis mars, soit quatre mois après la mise à jour. L’entreprise a indiqué qu’elle répondrait aux questions de la NHTSA et qu’elle était favorable à la poursuite des discussions sur les procédures de rappel applicables aux logiciels des véhicules autonomes, qui peuvent être mis à jour au fil du temps.

La nouvelle enquête fait suite à un incident distinct survenu près d’une école primaire à Santa Monica, en Californie. En janvier, un véhicule Waymo a heurté un enfant, ce qui a entraîné des enquêtes de la NHTSA et du National Transportation Safety Board (NTSB). Les renseignements fournis par les organismes ne précisaient pas l’état de l’enfant.

Le NTSB enquête également sur des signalements de véhicules Waymo qui auraient dépassé des autobus scolaires immobilisés, ce qui ajoute un deuxième examen fédéral de cette question de sécurité. L’enquête liée au rappel de la NHTSA déterminera si la mesure corrective de décembre était suffisante et ce qui a mené aux incidents ultérieurs.

Ces incidents continuent de soulever des questions au sujet des véhicules autonomes et de leur sécurité. Si des situations de ce genre se poursuivent, Waymo devrait-il éviter complètement les zones scolaires ? Si cette règle devait être mise en place, ces véhicules devraient-ils contourner les parcs et les autres endroits habituellement réservés aux enfants ?

Les véhicules autonomes devraient-ils être strictement limités aux autoroutes ?