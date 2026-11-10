Le Cybertruck raté pourrait devenir un futur véhicule de collection

Le Cybertruck a peut-être été un échec commercial, mais cela ne signifie pas qu’on l’oubliera.

Dévoilé en novembre 2019, le Cybertruck a suscité la stupeur, la surprise, le dégoût et les moqueries.

La production a finalement commencé en juillet 2023, après d’innombrables retards.

Des centaines de milliers d’exemplaires devaient être construits et vendus ; moins de 40 000 ont été livrés à son sommet, en 2024.

À bien y penser, l’ascension et la chute de ce véhicule et de son créateur, ainsi que l’époque à laquelle il a été présenté, sont presque autant de garanties que personne n’oubliera le Cybertruck avant très longtemps.

Pensez-y : de la fin de 2017 jusqu’à son dévoilement, deux ans plus tard, Tesla a diffusé de nombreux aguiches et fait de nombreuses déclarations. Moins de huit semaines après sa présentation, la pandémie mondiale de COVID-19 a éclaté. Tout cela s’est déroulé pendant le premier mandat de Donald Trump à la présidence.

Près de quatre ans se sont écoulés avant que le premier Cybertruck sorte de la chaîne de montage. Pendant ce temps, son prix est passé de 40 000 $ US au départ à 61 000 $ US. Puis, en novembre 2023, après des centaines de milliers de précommandes — 250 000 en moins d’une semaine après la présentation officielle du Cybertruck —, les préventes ont été suspendues.

Les premiers Tesla Cybertruck se sont vendus à des sommes démesurées sur les sites d’enchères, bien au-delà du prix de détail, mais l’enthousiasme était non seulement exagéré, mais aussi éphémère. Environ 39 000 exemplaires ont été vendus en 2024, sa première année complète de production. Ce chiffre a chuté de 48 % en 2025, à seulement 20 237, puis s’est effondré de 28 % supplémentaires jusqu’à présent, à moins de 15 000 exemplaires vendus jusqu’en septembre 2026.

Depuis très peu de temps, Tesla devrait cesser de construire sa camionnette électrique vers le milieu de 2027. D’ici là, environ 75 000 exemplaires auront été vendus. C’est loin du volume nécessaire pour justifier l’attention et les investissements consacrés à cette camionnette. Pourtant, les chiffres de vente ne racontent qu’une partie de l’histoire. Certains véhicules continuent de susciter de l’intérêt longtemps après que les acheteurs les ont rejetés.

Le problème de fond n’est pas propre à Tesla. Les camionnettes électriques sont lourdes et coûteuses, et elles ne sont pas très efficaces comme camionnettes, du moins avec les technologies de véhicules électriques actuelles. Ces grands véhicules électriques consomment plus d’énergie lorsqu’ils roulent à vide qu’une voiture ou un VUS conventionnel, sans même parler du transport d’une charge ou du remorquage, ce qui réduit considérablement leur autonomie. Des batteries plus grosses peuvent aider à l’augmenter, mais elles ajoutent du poids et des coûts. Le F-150 Lightning de Ford n’a pas atteint les objectifs de livraison initiaux de l’entreprise, tandis que les ventes du Rivian R1T et des camionnettes électriques de General Motors ont également été modestes. Aucun n’a dépassé les 25 000 ventes annuelles aux États-Unis depuis le début de sa production.

L’autre problème du Cybertruck est aussi son atout le plus évident : il ne ressemble à aucun autre véhicule sur la route. Sa carrosserie angulaire en acier inoxydable a rebuté la majorité des acheteurs de camionnettes, tandis que son prix — actuellement de 82 000 $ US à 102 000 $ US, et de 140 000 $ CA à 168 000 $ CA — l’a rendu inaccessible à presque tous les jeunes qu’il attirait. Internet s’est moqué de son style, le comparant notamment à une benne à ordures.

Par le passé, de nombreuses voitures ont été critiquées pour leur style, leurs capacités ou leurs performances et rejetées par les acheteurs, avant de finir par se créer une sorte de culte.

Pensez à l’AMC Pacer, dont le film Le monde de Wayne a contribué à relancer l’intérêt. La Pontiac Aztek a connu un regain de popularité grâce à Breaking Bad. Parmi les autres exemples, on trouve la Ford Mustang II et la Plymouth Prowler, qui peuvent valoir des milliers de dollars aujourd’hui. Parmi les futurs modèles de collection, on pourrait retrouver la Nissan Juke et la Cube, la Nissan Murano Cross Cabriolet, le très rare Range Rover Evoque décapotable, la Honda Crosstour — un modèle que j’aime particulièrement — et plusieurs autres.

Rien de tout cela ne garantit que le Cybertruck deviendra un classique recherché. Les batteries peuvent tomber en panne, les réparations coûteront plus cher que la valeur attribuée à la camionnette, et certains exemplaires seront mis à la ferraille plutôt que restaurés. La baisse de leur prix d’occasion pourrait en rendre un plus accessible, mais son état et les coûts de réparation seront déterminants.

Le Cybertruck s’ajoute aussi à la liste des récents véhicules électriques ratés, même si aucun n’a suscité autant d’engouement que la camionnette de Tesla. Pensons au Honda Prologue, à l’Acura ZDX, à la Hyundai Ioniq 6, à la Genesis Electrified G80, à la Volkswagen ID.4 et à quelques autres.

Le Cybertruck n’avait pas besoin de réussir comme camionnette pour laisser sa marque. L’époque, le battage médiatique, les promesses non tenues et le style absurde suffisent à faire en sorte qu’on s’en souvienne longtemps.

Et sa valeur pourrait grimper s’il figurait dans une série télévisée ou une franchise cinématographique à succès…