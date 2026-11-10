La Toyota Camry 2027 en vente au Canada à partir de 39 148 $, frais compris

La berline de Toyota revient avec six configurations, deux puissances hybrides et un PDSF de départ de 42 845 $ pour le modèle de base à traction intégrale.

La Camry 2027 est maintenant en vente partout au Canada à partir de 39 148 $.

Les modèles à traction développent 225 ch ; les versions à traction intégrale produisent 232 ch.

La consommation de carburant combinée varie de 5,0 à 5,5 L/100 km.

La Toyota Camry 2027 est maintenant offerte chez les concessionnaires partout au Canada. La berline revient une fois de plus avec une gamme entièrement hybride. Les versions SE et SE Amélioré d’entrée de gamme sont à traction avant, tandis que les quatre autres configurations associent le système hybride à la traction intégrale.

Toutes les versions utilisent la technologie hybride de cinquième génération de Toyota, qui combine un moteur quatre cylindres de 2,5 L, des moteurs électriques, une batterie au lithium-ion et une transmission à variation continue à commande électronique. Les modèles à traction développent une puissance nette combinée de 225 ch et affichent une consommation combinée de 5,0 L/100 km.

Le système à traction intégrale ajoute un groupe moteur-générateur électrique sur l’essieu arrière, ce qui porte la puissance à 232 ch. Toyota annonce une consommation combinée de 5,1 L/100 km pour les SE Amélioré AWD et XLE AWD, tandis que la XSE AWD affiche 5,5 L/100 km. Le sélecteur de modes de conduite propose les réglages ECO, Normal et Sport.

Modèle PDSF de base Prix estimé du véhicule Camry SE 35 560 $ 39 148 $ Camry SE avec groupe Amélioré 37 610 $ 41 198 $ Camry SE avec groupe Amélioré AWD 39 255 $ 42 843 $ Camry Nightshade AWD 40 382 $ 43 970 $ Camry XSE AWD 45 900 $ 49 488 $ Camry XLE AWD 45 795 $ 49 383 $

La SE de base comprend une suspension à réglage sport, des palettes de changement de vitesse, des sièges avant chauffants, un siège conducteur à réglage électrique et un écran tactile multimédia de huit pouces. La SE Amélioré ajoute des roues de 18 pouces, un toit ouvrant et un rétroviseur intérieur à atténuation automatique. La SE Amélioré AWD ajoute le moteur arrière et la traction intégrale.

La Nightshade AWD reprend ces équipements et y ajoute des roues en alliage noires de 19 pouces ainsi que des détails extérieurs noirs, notamment la calandre, les écussons, les coques de rétroviseurs et le becquet. Elle est offerte en blanc, en rouge Supersonic ou en noir minuit métallisé, avec un intérieur noir.

La XSE AWD ajoute un toit ouvrant panoramique, des sièges avant ventilés à réglage électrique, un écran tactile de 12,3 pouces, un système audio JBL à neuf haut-parleurs et un affichage tête haute. La XLE AWD reprend plusieurs de ces caractéristiques technologiques et ajoute des sièges en cuir, des roues de 18 pouces et un volant chauffant gainé de cuir. Les deux versions comprennent un écran numérique de 12,3 pouces pour les instruments.

Toyota Multimedia, Apple CarPlay et Android Auto sans fil, un chargeur de téléphone sans fil et cinq ports USB sont de série sur toute la gamme. Toyota Safety Sense 3.0 l’est également. Les XSE et XLE ajoutent des fonctions comme un moniteur à vue panoramique, l’aide dans les embouteillages et l’aide au changement de voie.

La Toyota Camry 2027 est en vente dès maintenant.