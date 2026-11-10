Land Rover poursuit BYD en justice au sujet du design du VUS Ti7, très inspiré du Defender

Le BYD Ti7 est un VUS intermédiaire dont l’apparence rappelle celle de l’actuel Land Rover Defender.

Le VUS chinois est désormais commercialisé au Royaume-Uni, où il est vendu à plus de 38 000 $ CA de moins qu’un Defender à équipement comparable.

Land Rover a déjà remporté un procès similaire contre le constructeur chinois Landwind pour une copie du modèle Evoque.

Bien que les récents modèles aient largement contribué à affranchir les constructeurs automobiles chinois de leur réputation d’imitateurs de designs occidentaux à bas coût, Land Rover rappelle que cet aspect de la culture automobile chinoise n’a pas entièrement disparu.

En effet, le constructeur britannique poursuit en justice BYD, le constructeur le plus vendu en Chine, au sujet du design de son VUS Ti7, affirmant qu’il ressemble de façon excessive à son propre Defender.

Il peut parfois être complexe de déterminer si le design d’un véhicule relève du plagiat ou simplement des tendances du marché, ce qui explique pourquoi Land Rover semble cibler des détails bien précis plutôt que la silhouette globale du Ti7.

Selon Automotive News Europe, ces détails incluent notamment les inserts de couleur carrosserie sur les piliers C, ainsi que l’effet de toit flottant obtenu grâce aux piliers A et B peints en noir.

Outre ces caractéristiques, la ressemblance entre les lignes générales des deux modèles saute aux yeux, mais il appartiendra aux tribunaux de décider si Land Rover est en droit d’accuser BYD d’avoir procédé à de la rétro-ingénierie sur le Defender pour concevoir le Ti7.

Cette accusation s’étend également à la technologie du véhicule, étant donné que la version hybride rechargeable du Ti7 — également déclinée en variante 100 % électrique — affiche des performances très proches de celles du Defender PHEV.

En effet, bien que leurs motorisations diffèrent — le Ti7 exploitant un moteur 4 cylindres de 1,5 L pour sa partie thermique plutôt que le bloc turbocompressé de 2,0 L du Defender —, le modèle chinois développe une puissance de 402 chevaux, un chiffre très proche des 404 chevaux du Defender.

Sur le plan de l’autonomie électrique, le VUS chinois prend l’avantage : sa batterie de 36 kWh lui permet de parcourir jusqu’à 119 kilomètres sur une seule charge selon le cycle WLTP. En comparaison, le Defender 110 PHEV ne dispose que d’une batterie de 19 kWh, limitant son autonomie en mode tout électrique à 43 kilomètres.

De plus, le BYD Ti7 PHEV est proposé au Royaume-Uni à partir de 47 995 £ (90 995 $ CA), soit plus de 20 000 livres de moins que le Defender 110 PHEV d’entrée de gamme, dont le prix de départ s’établit à 71 840 £ (136 204 $ CA).

Même si le BYD Ti7 vise des concurrents généralistes au profil anguleux comparable, comme le Hyundai Santa Fe PHEV (affiché à partir de 53 410 £ / 101 261 $ au Royaume-Uni), Land Rover craint qu’un véhicule au look similaire, doté d’une autonomie électrique nettement supérieure et vendu à un tarif bien inférieur, n’entame l’attrait de son Defender PHEV.

Cette inquiétude est d’autant plus vive que le Ti7 rencontre un franc succès en Chine, où il s’est hissé au 8e rang des modèles les plus vendus au cours des huit premiers mois de l’année, totalisant 130 884 unités écoulées.

L’enjeu deviendra encore plus stratégique pour le constructeur britannique l’an prochain, lorsque BYD prévoit d’introduire le Ti7 sur d’autres marchés européens.

À l’heure actuelle, les bureaux européens de BYD situés aux Pays-Bas ont fait l’objet d’une visite d’huissiers, qui ont saisi des documents en vue de l’audience. Aucun des deux constructeurs n’a pour l’instant commenté l’affaire.

Ce n’est pas la première fois que Land Rover traîne l’un de ses rivaux chinois devant les tribunaux pour plagiat ou rétro-ingénierie. En 2019, la marque britannique avait obtenu gain de cause face au chinois Landwind, la justice ayant estimé que la ressemblance entre le multisegment compact X7 et le Range Rover Evoque était trop marquée pour relever d’une simple coïncidence.

Une audience préliminaire dans l’affaire opposant Land Rover au BYD Ti7 est prévue le 12 novembre à La Haye.

Source : Automotive News Europe