2025 Mercedes-Benz EQB 300 vs 2025 Volvo EX40 : Meilleures technologies vs meilleurs groupes motopropulseurs

Les multisegments et les VUS électriques sont un des segments qui connaît la plus forte croissance sur le marché canadien, avec un grand nombre de nouveaux modèles ajoutés chaque année. Bien sûr, les marques « grand public » sont celles qui attirent le plus d’acheteurs, mais les options haut de gamme ne se portent pas trop mal non plus.

Le Mercedes-Benz EQB 2025 et le Volvo EX40 2025 sont deux des véhicules les plus petits et les plus abordables de cette catégorie « premium », leur taille et leur forme carrée similaire en faisant des concurrents directs. Voici comment ils se comparent.

Un bref aperçu

Le Mercedes-Benz EQB 2025 est un VUS électrique sous-compact qui partage sa forme, son look et son positionnement sur le marché avec le GLB à essence. Mercedes-Benz propose deux versions de son véhicule électrique d’entrée de gamme en 2025, l’EQB 350 ayant été abandonnée l’année dernière. Il reste donc l’EQB 250+ à traction avant et l’EQB 300 à traction intégrale, que nous avons eu l’occasion de conduire. L’EQB 250+ est proposé à partir de 59 990 $ et l’EQB 300 4Matic à partir de 64 990 $. Notre modèle d’essai, équipé de quelques options, coûtait environ 68 000 dollars.

Le Volvo EX40 2025 est également un VUS électrique sous-compact qui a un pendant à essence presque identique : le XC40. Contrairement à Mercedes, Volvo utilise la même plateforme pour ces deux modèles. Une autre différence réside dans le fait que la version à moteur unique du Volvo est à propulsion arrière et non à traction avant. Trois niveaux de finition sont disponibles quel que soit le groupe motopropulseur, avec le Core Single Motor à partir de 63 638 $, la version Plus à partir de 71 688 $ et le modèle haut de gamme Ultra à partir de 76 138 $. Le choix de la transmission intégrale ajoute 3 550 $ à la version Core et 2 500 $ aux modèles Plus et Ultra. Le prix de notre EX40 Ultra Twin Motor, tout équipé, avoisinait les 80 000 dollars.

L’extérieur

De l’extérieur, le Mercedes-Benz EQB 2025 et le Volvo EX40 adoptent une stratégie similaire qui consiste en un design élégant et discret qui ne crie pas « électrique ». Seule l’absence de calandre permet de comprendre que ces VUS ne cachent pas de moteur sous leur capot.

Dans le cas de l’EQB, le traitement de la face avant comprend un panneau en plastique noir qui entoure l’étoile Mercedes, ainsi qu’une barre lumineuse discrète qui relie les deux phares. Le motif de l’étoile rayonne également à partir du logo principal, ce qui ajoute un peu d’intérêt visuel à un design autrement réservé.

Si l’on regarde l’EX40 de face, la première chose que l’on remarque est le panneau couleur carrosserie qui remplace la calandre. Là encore, le logo de la marque est le point focal principal, les bouches de refroidissement étant reléguées au bas du pare-chocs. Le Volvo a une allure légèrement plus dynamique que le Mercedes grâce à ses lignes de carrosserie plus agressives. L’EQB a plutôt un design fluide et plus aérodynamique.

De profil, le Volvo présente une zone sculptée proéminente au bas des portes et un large montant C qui supporte le toit noir contrasté disponible sur notre modèle d’essai. De profil, le Mercedes affiche ses 244 millimètres de longueur supplémentaires avec de nombreuses lignes ininterrompues qui vont de l’avant à l’arrière. De subtiles touches de chrome au bas des portes, sur les poignées de porte et autour des fenêtres ajoutent une touche de classe à l’EQB.

À l’arrière, l’EQB affiche une grande barre lumineuse et une lunette arrière assez verticale, ainsi qu’un logo central qui sert aussi de poignée d’ouverture du hayon électrique. L’EX40 reprend la tradition stylistique de la marque suédoise avec de grands feux arrière verticaux qui soulignent les « hanches » de la voiture, lui donnant une allure plus musclée que son homologue allemand.

Intérieur

À l’intérieur, les philosophies des deux marques prennent des chemins différents, Volvo adoptant un style scandinave minimaliste et Mercedes choisissant une approche germanique plus conventionnelle. En pratique, cela signifie que l’EX40 a une apparence plus simple, la plupart des commandes étant intégrées dans l’écran central vertical, tandis que l’EQB a une apparence plus haut de gamme, avec des bouches d’aération proéminentes et davantage de boutons.

Grâce en partie à la très belle sellerie en cuir et tissu beige et gris clair de notre modèle d’essai, l’intérieur de l’EX40 semble plus chaleureux et plus accueillant que celui de l’EQB. Les sièges avant s’inscrivent également dans la tradition Volvo, offrant un haut niveau de confort pour chaque trajet, qu’il soit long ou court.

Dans le Mercedes, une approche plus centrée sur le conducteur est privilégiée, tous les écrans et commandes étant placés plus près du siège gauche. En ce qui concerne les sièges, l’EQB propose des baquets qui n’offrent pas le niveau de soutien attendu et qui sont plutôt fermes. Cela ne rend pas l’expérience réellement inconfortable, mais le Volvo fait mieux à cet égard.

De nuit, les deux modèles impressionnent par leur système d’éclairage d’ambiance, surtout le Mercedes. En effet, l’EQB regorge de lumières DEL configurables qui peuvent illuminer les poignées de porte, les bouches d’aération, le plancher et les bords de la console centrale dans une multitude de couleurs. Il est même possible de choisir des teintes différentes pour chaque partie de l’intérieur. Comme le reste de l’habitacle, l’éclairage d’ambiance de l’EX40 est minimaliste et n’offre qu’une seule nuance de lumière blanc chaud. Bien que cela soit un peu décevant, l’effet est tout de même très élégant car les lumières se reflètent sur les boiseries à pores ouverts montées sur les panneaux de porte et le tableau de bord.

Grâce à leur forme carrée, l’EX40 et l’EQB sont tous deux assez spacieux pour leur taille, y compris dans le compartiment à bagages. Le Mercedes-Benz a l’avantage en termes de capacité, avec 495 litres d’espace disponible derrière les sièges arrière et 1 710 litres jusqu’aux sièges avant, contre 410 litres et 1 383 litres respectivement pour le Volvo. L’EX40 dispose d’un coffre à l’avant, contrairement à l’EQB, mais sa faible capacité ne permet d’accueillir que de petits objets tels que les produits d’entretien ou le câble de recharge portable.

Une surprise dans ce segment : le Mercedes-Benz EQB 2025 peut être commandé avec une troisième rangée de sièges, ce qui porte sa capacité à 7 passagers. Notre véhicule d’essai n’était pas équipé de cette option et je n’ai donc pas pu en faire l’expérience, mais on peut affirmer sans trop se tromper que ces sièges supplémentaires sont mieux adaptés aux enfants.

Technologie

Comme il s’agit de modèles haut de gamme, l’EQB 300 et l’EX40 sont tous deux équipés de série d’une longue liste de technologies, tant en termes de divertissement que d’aide à la conduite. Dans le Mercedes, le conducteur est confronté à deux écrans rectangulaires qui se fondent dans le même panneau en haut du tableau de bord. S’ils sont un peu petits par rapport aux normes actuelles, ils sont au moins clairement lisibles, avec des graphiques modernes et des icônes colorées. L’écran qui fait face au conducteur est plus conventionnel que celui du Volvo grâce à ses deux grands cadrans pour la vitesse et le niveau de puissance. Les deux écrans permettent d’accéder à de nombreuses informations, mais malheureusement, tous les boutons du volant sont tactiles, ce qui crée de la frustration en compliquant inutilement la plupart des réglages. Mercedes-Benz propose trois niveaux de systèmes audio sur l’EQB 300, de l’unité standard à six haut-parleurs et 100 watts au système premium Burmester de 590 watts. Notre modèle d’essai était équipé du système de milieu de gamme « Advanced sound system », un ensemble de dix haut-parleurs et 225 watts qui donne d’excellents résultats.

Chez Volvo, l’ensemble technologique comprend des écrans séparés pour le combiné d’instruments et le système d’info divertissement, qui est logé dans un écran vertical. Ce système est construit sur la plateforme Android Automotive, et il est clair que ses concepteurs se sont inspirés des interfaces des téléphones. Si les fonctions les plus fréquemment utilisées sont placés plus près de la main que dans le Mercedes, elles sont également moins intéressantes visuellement, avec des icônes similaires et des couleurs ternes. Face au conducteur, l’instrumentation est également moins spectaculaire que celle de l’EQB, et beaucoup moins configurable. En fait, il est seulement possible de choisir si l’on veut que la carte soit affichée entre les jauges semi-circulaires ou non. L’équipement audio est limité à deux options, avec un système standard à huit haut-parleurs ou un système Harman Kardon de 600 watts et treize haut-parleurs. Nous avons eu l’occasion d’essayer ce dernier, et là encore, la qualité du son était très bonne.

Groupe motopropulseur

Si le Mercedes-Benz EQB 300 4Matic 2025 et le Volvo EX40 Twin Motor 2025 partagent la même configuration de base du groupe motopropulseur (une batterie haute tension et deux moteurs électriques, un sur chaque essieu), les résultats sont très différents en pratique. En effet, l’EQB ne dispose que d’une puissance maximale de 225 chevaux et d’un couple de 287 lb-pi, tandis que son autonomie est fixée à 330 kilomètres par Ressources naturelles Canada (NRCan). Ces deux aspects sont franchement décevants pour un véhicule électrique haut de gamme moderne, surtout si l’on considère que l’autonomie ne peut être atteinte que dans les meilleures conditions. Par exemple, notre EQB 300 indiquait 296 kilomètres d’autonomie avec une charge complète à -2˚ C, ce qui rend les longs trajets sur autoroute plus difficiles qu’ils ne devraient l’être. Le faible taux de charge en courant continu, plafonné à 100 kW, n’arrange pas les choses. Heureusement pour l’EQB, sa petite batterie de 70,5 kWh lui permet d’atteindre des temps de charge qui ne sont pas trop éloignés de ceux de ses concurrents, notre modèle passant de 21 à 81 % en 40 minutes environ.

Le Volvo EX40 Twin Motor 2025 est beaucoup plus compétitif, avec une puissance de 402 chevaux et un couple de 494 lb-pi, ainsi qu’une autonomie de 418 kilomètres, selon NR Can. Bien que cette autonomie soit encore inférieure à ce que nous aurions souhaité, elle est au moins plus utilisable que celle de l’EQB. Au cours de notre semaine au volant, l’EX40 a affiché 340 kilomètres d’autonomie à pleine charge à une température ambiante de 3˚ C. Là encore, la recharge en courant continu n’est pas la plus rapide de l’industrie, mais elle est tout de même meilleure que celle de l’EQB. En pratique, cela signifie que la batterie de 82 kWh de l’EX40 peut être rechargée plus rapidement que celle de l’EQB, notre véhicule d’essai ayant mis 34 minutes pour passer de 15 à 80 % de charge.

Sur la route

C’est au niveau de la conduite que les deux VUS se distinguent le plus, en grande partie à cause de l’écart important des performances.

En effet, le Volvo est beaucoup plus dynamique grâce à son impressionnante rapidité d’accélération, avec un sprint de 0 à 100 km/h en seulement 4,8 secondes. Cela signifie que joindre les autoroutes et dépasser sur les routes de campagne est un jeu d’enfant. En termes de comportement, l’EX40 n’est pas sportif en soi, mais sa suspension ferme donne une impression de solidité rassurante sans être inconfortable pour autant lorsque la route se dégrade. A ce sujet, le train avant est assez bruyant lors des passages sur les nids de poule, un détail qui pourrait être limité à notre véhicule d’essai. Avec ses sièges confortables et sa suspension bien réglée, l’EX40 est assez agréable à conduire sur de longues distances. Il n’y a pas de moyen de contrôler manuellement le système de freinage régénératif, mais le mode à une pédale est très bien calibré, offrant une forte décélération sans secouer les occupants. Notre consommation moyenne d’énergie au cours d’une semaine de conduite, principalement sur des autoroutes et des routes de campagne, s’est élevée à environ 26 kWh/100 km, ce qui est un peu élevé pour un véhicule électrique de cette taille.

Sans surprise, le Mercedes-Benz EQB 300 est moins excitant à conduire, avec un temps de 0 à 100 km/h de 8 secondes, ce qui est plutôt lent pour un modèle haut de gamme en 2025. En pratique, l’EQB ne semble pas vraiment sous-motorisé, mais vous ne bénéficiez pas des avantages habituels des véhicules électriques en ce qui concerne la livraison instantanée du couple. Écraser l’accélérateur à bord de l’EQB 300 est décevant, d’autant plus que le reste de l’expérience de conduite n’est pas mauvais du tout. En effet, la suspension, qui est aussi plutôt ferme, absorbe assez bien les bosses, ce qui donne une conduite douce et raffinée qui n’a pas d’impact négatif sur la tenue de route. Un avantage par rapport au Volvo est que l’EQB permet au conducteur d’ajuster rapidement la régénération à l’aide de palettes montées derrière le volant. La consommation d’énergie dans des conditions de conduite comparables s’est élevée en moyenne à 29,5 kWh/100 km.

Lequel choisir ?

Choisir entre le Mercedes-Benz EQB 300 2025 et le Volvo EX40 Twin Motor 2025 est plus difficile qu’il n’y paraît. En effet, les deux petits VUS partagent de nombreux points communs en termes de taille et de positionnement sur le marché. Si le Volvo bénéficie d’un net avantage sur le plan mécanique, il ne faut pas négliger le prix. L’EX40 est en effet nettement plus cher que l’EQB, avec près de 12 000 $ d’écart entre nos deux véhicules.

Si les deux modèles démarrent à un prix similaire, Volvo propose certaines fonctionnalités populaires uniquement sur la finition Ultra, comme le régulateur de vitesse adaptatif, les sièges arrière chauffants ou la pompe à chaleur pour la climatisation.

De son côté, Mercedes-Benz propose moins d’équipements de série, la recharge sans fil et le système de clé intelligente étant relégués aux options, mais le prix de ces groupes est au moins beaucoup plus abordable. Curieusement, notre modèle, bien équipé, n’avait pas de sièges arrière chauffants, ce qui semble une omission importante pour un modèle familial haut de gamme.

Alors, lequel choisirais-je ? Personnellement, je préfère le Volvo pour sa puissance impressionnante, son autonomie plus importante et son intérieur accueillant. Cela dit, si je vivais dans une ville plus dense et que je n’avais pas besoin de parcourir de longues distances aussi souvent, j’aurais du mal à justifier le surcoût par rapport au Mercedes, d’autant plus que l’EQB est très compétent dans certains domaines, comme la technologie et la praticité.