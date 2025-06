Chrysler lance une Pacifica spéciale pour son 100e anniversaire

Le constructeur célèbre son centenaire avec une édition spéciale de sa minifourgonnette et une exposition de véhicules historiques à Detroit.

Chrysler dévoile la Pacifica Édition 100e anniversaire 2026 avec un design commémoratif distinctif

L’événement à Belle Isle met en vedette des véhicules historiques couvrant neuf décennies d’innovation

Le modèle anniversaire sera offert au Canada et assemblé à l’usine de Windsor

Chrysler a souligné son 100e anniversaire avec le dévoilement de la Pacifica Édition 100e anniversaire 2026, lors d’un événement hommage aux véhicules historiques tenu sur l’île Belle Isle à Detroit. Cette édition spéciale rend hommage à la fondation de l’entreprise en 1925 tout en mettant en valeur un siècle d’innovation automobile.

Basée sur les versions Select de la Chrysler Pacifica — à traction avant, à rouage intégral ou hybride rechargeable — l’Édition 100e anniversaire se distingue par des éléments commémoratifs exclusifs. Parmi ceux-ci : un nouvel autocollant de l’emblème Chrysler avec l’inscription « Est. 1925 », des roues polies couleur gris lustré, ainsi qu’une finition semi-lustrée cristal de granit sur le pare-chocs et la calandre conçue expressément pour l’année-modèle 2026.

« Le 100e anniversaire de Chrysler est une occasion unique dans une vie », a déclaré Chris Feuell, chef de la marque Chrysler. « C’est l’occasion de prendre le volant de l’histoire et de ressentir ce que c’était que d’être témoin de la révolution de la route par Chrysler. Parce que Chrysler, ce n’est pas qu’un nom — c’est un symbole de progrès et d’un siècle d’innovation. »

Une édition anniversaire en trois couleurs pour le marché canadien

La Pacifica Édition 100e anniversaire sera offerte en trois couleurs : Rouge flamboyant, Blanc éclatant et Bleu Hydro. Le style commémoratif comprend aussi un écusson Chrysler semi-lustré cristal de granit avec un centre « encre anodisée » apposé sur la calandre, des coques de rétroviseurs noir lustré, ainsi que des contours de vitres noircis. Le modèle comprend aussi l’ensemble de sécurité Safety Sphere, qui intègre le système ParkSense avec aide au stationnement avant et fonction d’arrêt, ainsi qu’une caméra panoramique à 360 degrés.

L’équipement de série demeure généreux pour toutes les versions Select de la Pacifica, avec un écran tactile de 10,1 pouces compatible Apple CarPlay et Android Auto, la configuration de sièges Stow ’n Go, les sièges avant et le volant chauffants, des portes latérales coulissantes à commande électrique et un hayon motorisé. En option, les acheteurs peuvent ajouter l’ensemble Uconnect Theater Family avec écrans vidéo au dossier des sièges et un système audio Alpine à 13 haut-parleurs.

L’exposition de Belle Isle met en lumière 90 ans d’héritage Chrysler

Plus de 20 véhicules historiques Chrysler ont été présentés lors de l’événement à Belle Isle, permettant aux médias d’essayer des modèles emblématiques qui ont marqué l’histoire de la marque. De la toute première Chrysler Six de 1924 jusqu’à des modèles actuels comme la Pacifica hybride rechargeable et le concept futuriste Chrysler Halcyon, l’exposition offrait un véritable voyage à travers le temps.

Parmi les véhicules exposés, on retrouvait notamment la révolutionnaire Chrysler Airflow 1934, la Town & Country 1948, la sportive Chrysler 300 de 1955, et la spectaculaire Chrysler Turbine de 1963. L’événement s’est tenu au Detroit Yacht Club, sur l’île Belle Isle, là même où Walter P. Chrysler, fondateur de l’entreprise, fut autrefois membre.

Les célébrations du centenaire se poursuivent avec une photo de groupe prévue réunissant plus de 1 500 employés au campus du Chrysler Technology Centre à Auburn Hills, ainsi que la mise en capsule temporelle d’une boîte à outils inspirée de celle utilisée par Walter P. Chrysler au début de sa carrière.

La Chrysler Pacifica Édition 100e anniversaire 2026 pourra être commandée au Canada et aux États-Unis d’ici la fin du mois. Les prix pour le marché canadien seront annoncés ultérieurement. Tous les modèles Pacifica sont assemblés à l’usine de Windsor, en Ontario.