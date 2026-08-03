Alpine vise une gamme de six véhicules et réaffirme son plan pour l’Amérique

Le constructeur français de voitures de sport vise actuellement des ventes annuelles d’environ 15 000 véhicules.

L’entreprise souhaite rester plus exclusive que Porsche grâce à de faibles volumes de production.

Alpine pourrait se lancer au Canada vers la fin de la décennie, les ventes aux États-Unis devant suivre de près.

Alors qu’elle poursuit la planification de son éventuel lancement en Amérique du Nord vers la fin de la décennie, Alpine envisage désormais une gamme de six véhicules, soit le double de ce qu’elle propose actuellement.

En effet, le PDG de la marque, Philippe Krief, a déclaré à Autocar qu’Alpine aura besoin de six véhicules pour rivaliser de manière adéquate dans son segment de marché.

Malgré cela, l’entreprise ne vise pas une hausse massive de son volume de ventes, le PDG affirmant qu’Alpine se rapproche plus de Ferrari que de Porsche à cet égard, suggérant des ventes annuelles d’environ 15 000 unités.

L’exclusivité semble très importante pour la marque, ce qui laisse penser que les prix seront assez élevés.

Actuellement, Alpine vend trois voitures en Europe : l’A110, l’A290 et l’A390.

L’A110 est un petit coupé sportif à essence sur le point d’être remplacé l’année prochaine par une toute nouvelle version.

Ce successeur de l’A110 devrait être le modèle de lancement d’Alpine au Canada et aux États-Unis et, à ce titre, subirait actuellement des tests de sécurité et d’émissions pour se conformer aux normes nord-américaines.

Contrairement au modèle actuel, la nouvelle voiture de sport sera proposée avec des motorisations électriques ou à essence.

L’A290 est une version plus sportive de la citadine électrique Renault 5, que nous ne devrions pas voir sur nos routes.

Le troisième modèle est l’A390, un nouveau multisegment électrique lancé plus tôt cette année. Il ne possède pas d’équivalent direct au sein de la gamme Renault, bien que sa plateforme soit partagée avec le Renault Scenic E-Tech, le Nissan Ariya et la Nissan Leaf.

Pour se distinguer de ses cousines moins exclusives, l’Alpine A390 est propulsée par trois moteurs électriques qui développent une puissance combinée de 400 chevaux et un couple de 488 lb-pi.

Il n’est pas encore certain que l’A390 fasse partie de la gamme nord-américaine du constructeur, ou s’il faudra attendre que les trois prochains modèles rejoignent la future A110.

L’attente pourrait être assez longue dans ce cas, car la marque se concentrerait sur son lancement canadien une fois la nouvelle A110 arrivée, ce qui signifie qu’aucun autre nouveau modèle n’est attendu avant au moins 2030.

Parmi les raisons pour lesquelles Alpine entrerait au Canada avant de tenter un lancement aux États-Unis, on cite le marché francophone du Québec, qui a historiquement plus d’affinités avec les véhicules français que le reste de l’Amérique du Nord, ainsi que la situation commerciale et douanière américaine complexe, qui pourrait, espérons-le, être résolue d’ici la fin de la décennie.

Compte tenu de l’échéancier prévu, les détails sur les futurs modèles Alpine ne devaient pas être divulgués avant quelques années encore, à l’exception de l’A110, qui sera dévoilée en 2027.

Source : Autocar