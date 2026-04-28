Le concept Pacifica Grizzly Peak à TI surélevé pourrait se retrouver en concessions

Chrysler envisagerait une Pacifica Grizzly Peak prête pour la production avec transmission intégrale, garde au sol accrue et équipement axé sur le camping.

Chrysler n’a pas confirmé de plans de production pour le concept Pacifica Grizzly Peak.

Le concept arbore une transmission intégrale, une suspension surélevée et des pneus tout-terrain de 31 pouces.

Un modèle de production nous donnerait autre chose à raconter alors que la gamme de Chrysler se contracte.

Chrysler envisagerait une version de production du concept Pacifica Grizzly Peak, une minifourgonnette à transmission intégrale robuste et préparée pour l’aventure hors des sentiers battus. Bien que le modèle n’ait pas été confirmé par Chrysler, la discussion sur l’éventualité de le faire suit l’accueil public favorable du concept lors de ses débuts en août 2025 à l’Overland Expo Mountain West de Loveland, au Colorado.

Une Grizzly Peak de production arriverait à un moment critique pour Chrysler. En résumé, il ne reste plus rien dans la gamme de cette marque historique, à part la Pacifica à essence comme principale plaque signalétique encore en place. Une nouvelle déclinaison pourrait être importante pour garder la gamme active. Et elle serait relativement peu coûteuse à réaliser.

Le concept repose sur une formule familière : conserver la transmission intégrale livrable de la Pacifica, son V6 de 3,6 L, son aménagement et son comportement routier, puis y ajouter du matériel destiné aux chemins de gravier, aux terrains de camping et aux escapades de fin de semaine. Ajoutez quelques accessoires, une suspension relevée et des pneus tout-terrain BFGoodrich KO2 de 31 pouces montés sur des roues foncées de 18 pouces, et voilà.

La suspension augmente la hauteur de caisse de la Chrysler de 2,75 pouces à l’avant et de 2,5 pouces à l’arrière, soit environ 70 mm et 64 mm. Le concept comprend aussi des garde-boue, des phares antibrouillard jaunes, un éclairage auxiliaire, une plateforme de toit Rhino-Rack Pioneer et un auvent rétractable.

Les changements extérieurs donnaient à la fourgonnette une apparence plus capable, notamment grâce à une finition deux tons et à un habillage de la partie inférieure de la carrosserie conçu pour évoquer des garnitures de protection plutôt que des panneaux de carrosserie différents.

À l’intérieur, le concept utilisait des sièges en cuir Katzkin deux tons, des accents orange, des matériaux durables et des éléments utilitaires ajoutés. La troisième rangée avait été retirée afin de créer une zone arrière plane pour le chargement et le couchage, appuyée par des points d’arrimage et des prises de courant. Le matériel standard de la Pacifica ferait très bien l’affaire.

Une version vendue au détail serait presque certainement moins extrême. Chrysler pourrait conserver la surélévation, peut-être en retirant possiblement un pouce, la transmission intégrale, l’ensemble de pneus tout-terrain et certains accessoires Mopar, tout en préservant la flexibilité des places assises pour les acheteurs familiaux. Retirer la troisième rangée de façon permanente limiterait l’attrait grand public de la minifourgonnette, même si un ensemble modulaire de chargement ou de camping pourrait tout de même servir les acheteurs intéressés par une utilisation de type “van life”.

La Grizzly Peak ne serait pas positionnée comme un véritable véhicule hors route extrême, mais peut-être comme une alternative plus polyvalente à la Toyota Sienna Woodland. Son rôle le plus probable serait celui d’une minifourgonnette orientée vers les sentiers légers, les chemins de chalet et le camping pour les acheteurs qui veulent plus d’espace intérieur qu’un VUS sans passer à une fourgonnette de camping pleine grandeur.

Nous pensons que Chrysler devrait tenter sa chance.

Source: MoparInsiders