Volvo collabore avec l’entreprise technologique suédoise Hexagon Robotics.

Le robot humanoïde AEON mesure 1,65 mètre et peut transporter des charges de 10 kilogrammes.

Une intégration aux activités de production est envisagée dès le milieu de 2027.

L’automatisation des chaînes de montage automobiles n’a rien de nouveau. Toutefois, les progrès réalisés dans le domaine de la robotique ouvrent la porte à une nouvelle génération d’équipements capables d’évoluer dans des environnements jusqu’ici principalement réservés aux travailleurs. Volvo Cars entend explorer cette avenue en intégrant des robots humanoïdes à ses activités manufacturières.

Le constructeur suédois a amorcé une série d’expérimentations à son usine de Gand, en Belgique, en collaboration avec Hexagon Robotics, une division du groupe technologique suédois Hexagon. Le projet repose sur l’utilisation d’AEON, un robot humanoïde polyvalent dont les capacités seront progressivement évaluées dans des conditions industrielles réelles.

Une nouvelle approche de l’automatisation automobile

Si les robots industriels occupent une place importante dans la fabrication automobile depuis plusieurs décennies, leur champ d’intervention demeure généralement circonscrit. Les équipements conventionnels sont particulièrement efficaces lorsqu’il est question de réaliser une opération répétitive à un emplacement précis. Leur manque de mobilité et de polyvalence limite toutefois leurs possibilités d’utilisation.

L’intérêt d’un robot humanoïde réside notamment dans sa capacité à évoluer au sein d’infrastructures initialement conçues pour des humains. Cette particularité pourrait permettre aux constructeurs d’automatiser certaines opérations sans devoir revoir en profondeur l’aménagement de leurs installations.

Volvo souhaite principalement confier à ces machines des tâches répétitives ou physiquement exigeantes, notamment celles qui présentent des contraintes ergonomiques pour les travailleurs.

« Notre objectif est que les robots humanoïdes prennent en charge certaines des tâches les plus exigeantes physiquement et contribuent à améliorer l’ergonomie du travail de nos employés », explique Magnus Nilsson, responsable des activités manufacturières chez Volvo Cars.

Apprendre en reproduisant les gestes humains

Plutôt que de limiter le robot à une succession de mouvements prédéterminés, les équipes de Volvo et d’Hexagon misent sur une méthode d’apprentissage par imitation. Le principe consiste à reproduire les gestes nécessaires à l’exécution d’une tâche à partir de démonstrations.

Dans le cadre des premières expérimentations, AEON doit manipuler des composants et les positionner avec précision dans deux dispositifs de fixation.

Une fois cette opération maîtrisée et validée, les ingénieurs augmenteront progressivement le niveau de complexité des exercices. Le robot devra notamment manipuler plusieurs pièces, se déplacer dans les zones de production et interagir avec les équipements automatisés déjà en service.

Cette approche permettra également d’évaluer la capacité du robot à s’intégrer aux méthodes de travail existantes, en présence des employés et des autres équipements industriels.

Un robot humanoïde qui se déplace sur roues

Bien que sa partie supérieure reprenne certaines caractéristiques de la morphologie humaine, AEON se distingue par l’absence de pieds. Hexagon a privilégié un système de déplacement sur roues, une configuration adaptée aux surfaces généralement planes des installations manufacturières.

D’une hauteur de 1,65 mètre, le robot affiche une masse de 60 kilogrammes et peut transporter une charge de 10 kilogrammes. Sa vitesse maximale de déplacement atteint 8,64 km/h, soit l’équivalent d’une légère course à pied.

Différentes caméras et une série de capteurs lui permettent d’analyser son environnement, de repérer les composants et d’effectuer des manipulations nécessitant un haut degré de précision.

AEON a également été développé comme une plateforme polyvalente. Sa conception doit lui permettre d’acquérir de nouvelles compétences et, éventuellement, d’intervenir à différentes étapes du processus manufacturier.

Une mise en service prévue pour 2027

L’usine belge constitue le premier terrain d’expérimentation de Volvo Cars dans le domaine de la robotique humanoïde. Le constructeur prévoit recevoir des unités supplémentaires au cours de la première moitié de 2027, dans le cadre d’un projet pilote qui élargira le nombre d’opérations confiées aux robots.

Si les résultats sont concluants, AEON pourrait participer directement à la fabrication de véhicules dès le milieu de 2027.

Volvo n’a toutefois communiqué aucune cible quant au nombre de robots qui pourraient éventuellement être déployés dans ses installations à travers le monde. Les gains de productivité, les coûts d’exploitation et les répercussions à long terme sur les effectifs n’ont pas non plus été précisés.

Pour l’instant, le constructeur présente cette technologie comme un complément au travail humain et aux systèmes automatisés conventionnels. Reste à déterminer dans quelle mesure la robotique humanoïde pourra répondre aux exigences de cadence, de précision et de fiabilité propres à la production automobile à grande échelle.